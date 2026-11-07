ఎర్రుపాలెం-నంబూరు రైలు మార్గం 58.10 కి.మీ - తాడికొండ సమీపంలో అమరావతి రైల్వేస్టేషన్
Amaravati Railway Station : ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్డు కారణంగా ఎర్రుపాలెం-నంబూరు రైలు మార్గంలో స్వల్ప మార్పులు చోటు చేసుకున్నాయి. నాలుగు క్రాసింగ్ స్టేషన్లు, ఐదు హాల్ట్ స్టేషన్ల ఏర్పాటు చేయనున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 3:49 PM IST
రాజధాని నగరం అమరావతి మీదుగా వెళ్లే ప్రతిపాదిత ఎర్రుపాలెం-నంబూరు రైలు మార్గంలో స్వల్ప మార్పులు చోటు చేసుకున్నాయి. గతంలో ఖరారు చేసిన మార్గం 'ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్డు'తో కలిసిపోవడంతో, రైల్వే అధికారులు ఈ మార్గాన్ని సర్దుబాటు చేశారు. దీనివల్ల అమరావతి రైల్వే స్టేషన్ కోసం నిర్ణయించిన స్థానాన్ని మార్చాల్సి వచ్చింది. తాజా మార్పుల ప్రకారం, ప్రధాన అమరావతి రైల్వే స్టేషన్ను తాడికొండ సమీపంలో నిర్మించనున్నారు.
రైలు మార్గ పొడవు పెంపు : ఖమ్మం జిల్లాలోని ఎర్రుపాలెం (విజయవాడ-కాజీపేట మార్గంలో) వద్ద మొదలై, అమరావతి మీదుగా సాగే ఈ రైలు మార్గం, నంబూరు వద్ద విజయవాడ-గుంటూరు మార్గంతో కలుస్తుంది. మొదట ఈ మార్గం 56.53 కిలోమీటర్ల పొడవున ఉంటుందని భావించగా, తాజా మార్పులతో దీని మొత్తం పొడవు 58.10 కిలోమీటర్లకు పెరిగింది. గతంలో అమరావతి రైల్వే స్టేషన్ను నెకల్లు,పెదపరిమి మధ్య నిర్మించాలని అనుకోగా, ఇప్పుడు తాడికొండకు 5 కిలోమీటర్ల దూరంలో నిర్మించాలని నిర్ణయించారు.
క్రాసింగ్, హాల్ట్ స్టేషన్ల వివరాలు:
- పెద్దాపురం, చెన్నారావుపాలెం, గొట్టుముక్కల, పరిటాల, కొత్తపల్లి, వడ్డమాను, అమరావతి, తాడికొండ, కొప్పురావూరులలో రైల్వే స్టేషన్లను నిర్మించనున్నారు. వీటిలో పెద్దాపురం, పరిటాల, అమరావతి, కొప్పురావూరు స్టేషన్లు 'క్రాసింగ్ స్టేషన్లు'గా పనిచేస్తాయి. ఇది సింగిల్ ట్రాక్ మార్గం కాబట్టి, ఈ నాలుగు స్టేషన్లలో రెండు నుంచి మూడు అదనపు లైన్లు (లూప్ లైన్లు) ఏర్పాటు చేస్తారు. దీనివల్ల ఒక రైలును పక్కన ఆపి, మరో రైలు వెళ్లేందుకు వీలు కలుగుతుంది.
- చెన్నారావుపాలెం, గొట్టుముక్కల, కొత్తపల్లి, వడ్డమాను, తాడికొండలలో 'హాల్ట్ స్టేషన్లు' ఉంటాయి. ఇక్కడ కూడా సింగిల్ ట్రాక్ మాత్రమే ఉంటుంది. ప్రయాణికుల రైళ్లు ఇక్కడ ఆగి వెళ్తాయి, కానీ అదనపు ట్రాక్లు ఉండవు.
- ఈ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి ప్రధాన రైల్వే మార్గం 58.10 కిలోమీటర్ల పొడవు ఉండగా, నాలుగు స్టేషన్లలో లూప్ లైన్లు, ఎర్రుపాలెం, నంబూరు వద్ద బైపాస్ లైన్లతో కలిపి మొత్తం 74 కిలోమీటర్ల మేర ట్రాక్ నిర్మాణం చేపట్టనున్నారు.
- ఈ రైల్వే మార్గాన్ని గంటకు 160 కిలోమీటర్ల వేగంతో రైళ్లు ప్రయాణించేలా రూపొందిస్తున్నారు. కృష్ణా నదిపై నిర్మించే ప్రధాన వంతెన, దాని అనుసంధాన మార్గాలతో కలిపి మొత్తం 4.95 కిలోమీటర్ల పొడవు ఉంటుంది. భవిష్యత్తు అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని, ఈ వంతెన పునాదిని రెండు ట్రాక్లకు సరిపడా సామర్థ్యంతో నిర్మిస్తున్నారు. అయితే ప్రస్తుతానికి ఒక ట్రాక్ మాత్రమే వేయనున్నారు. వీటితో పాటు, ఈ ప్రాజెక్టులో 32 ప్రధాన వంతెనలు, 92 చిన్న వంతెనలు, రెండు రోడ్ ఓవర్ బ్రిడ్జిలు,10 రోడ్ అండర్ బ్రిడ్జిల నిర్మాణం కూడా చేపట్టనున్నారు. ఈ కొత్త మార్గం అందుబాటులోకి వచ్చిన తర్వాత, ఎర్రుపాలెం, నంబూరు స్టేషన్లు జంక్షన్లుగా మారనున్నాయి.
కొప్పురావూరు సమీపంలో మెగా కోచ్ టెర్మినల్: అమరావతి ప్రాంతంలోని కొప్పురావూరు స్టేషన్ సమీపంలో ఒక మెగా కోచ్ టెర్మినల్ను నిర్మించాలని రైల్వే శాఖ యోచిస్తోంది. రైళ్ల నిర్వహణ (మెయింటెనెన్స్) కోసం ఈ కేంద్రాన్ని ఉపయోగిస్తారు. ఇందులో 24 ఎల్హెచ్బి కోచ్లు కలిగిన రైళ్లను నిలిపేందుకు వీలుగా 9 ప్లాట్ఫారమ్లు, అలాగే నిర్వహణ పనుల కోసం 6 పిట్ లైన్లు, 12 స్టేబ్లింగ్ లైన్లు ఉంటాయి. ఈ మెగా కోచ్ టెర్మినల్ నిర్మాణం కోసం 230 ఎకరాల భూమిని కేటాయించాల్సిందిగా రైల్వే శాఖ సీఆర్డీఏని కోరింది.
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