ఈ హైవే విస్తరణ ఎందుకు? - ఏపీ ఎన్హెచ్ ప్రాజెక్టులకు మోర్త్ అడ్డంకులు
పెడన-లక్ష్మీపురం హైవే విస్తరణ వద్దంటూ కొర్రీ - గుడివాడ, గుడ్లవల్లేరుల వద్ద బైపాస్లు చాలని మెలిక - దోర్నాల-శ్రీశైలం హైవే విస్తరణకు రాష్ట్రం నిధులు వెచ్చించాలని పట్టు
MORTH Objects to AP National Highway Projects : రాష్ట్రానికి చెందిన పలు జాతీయ రహదారుల ప్రాజెక్టుల మంజూరు విషయంలో కేంద్ర రవాణా, జాతీయ రహదారుల మంత్రిత్వశాఖ (మోర్త్) ఉన్నతాధికారులు పదేపదే కొర్రీలు వేస్తున్నారు. ప్రాజెక్ట్ మంజూరు అయ్యాక డీపీఆర్ సిద్ధం చేసి పంపితే అనుమతులు ఇవ్వకుండా మోకాలడ్డుతున్నారు. ఈ ప్రాజెక్టులు వద్దు అనేలా వ్యవహరిస్తున్నారు. పెడన - లక్ష్మీపురం నేషనల్ హైవే, దోర్నాల - శ్రీశైలం హైవేల విస్తరణల విషయంలోనూ ఈ పరిస్థితి నెలకొంది. వీటి విస్తరణకు ఉన్న ఆవశ్యకత, ట్రాఫిక్ వివరాలతో సమగ్ర నివేదికలు ఇచ్చినా దిల్లీలోని ఉన్నతాధికారుల తీరులో మార్పు రావడం లేదు.
డీపీఆర్ పంపాక మెలిక: కృష్ణా జిల్లా పెడన నుంచి గుడివాడ, నూజివీడు, విస్సన్నపేట మీదుగా తెలంగాణ సరిహద్దులోని లక్ష్మీపురం వరకు 118 కిలోమీటర్ల మేర జాతీయ రహదారి-216 హెచ్ను విస్తరించేందుకు రాష్ట్ర అధికారులు ప్రతిపాదించారు. పెడన నుంచి నూజివీడు వరకు 4 వరుసలకు గాను, అక్కడి నుంచి లక్ష్మీపురం వరకు 2 వరుసలుగా విస్తరించాలనుకున్నారు. ఇందుకుగానూ మొత్తం రూ.4,245 కోట్లు వ్యయం అవుతుందని డీపీఆర్ కూడా రూపొందించారు.
ఇందులో సివిల్ పనుల విలువ రూ.2 వేల కోట్లు, మిగిలినది భూసేకరణ, ఇతర అవసరాలకు అయ్యే వ్యయంగా లెక్కించారు. కొద్దిరోజుల కిందట డీపీఆర్ను మోర్త్ ఆమోదం కోసం పంపారు. ఇటీవల దీనిపై జరిగిన సమావేశంలో హైవే విస్తరించాల్సిన అవసరం లేదంటూ ఉన్నతాధికారులు పేర్కొన్నారు. అమరావతి అవుటర్ రింగ్రోడ్డును నిర్మిస్తుండటంతో, ఈ హైవే విస్తరణ ఎందుకని మెలిక పెట్టారు. కేవలం గుడివాడ, గుడ్లవల్లేరుల వద్ద బైపాస్లు నిర్మిస్తే చాలనే అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు. ఈ మేరకు ప్రతిపాదనలు రూపొందించి తీసుకు రావాలని ఆదేశించారు. దీంతో ఏపీ అధికారులు విస్తుపోయారు.
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కొంత మేర నిధులను వెచ్చించాలని: ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రమైన శ్రీశైలానికి వెళ్లే దోర్నాల-శ్రీశైలం హైవే 765ను విస్తరించనున్నారు. మొత్తం 77 కిలోమీటర్ల మేర ఉన్న ఈ హైవేలో ప్రస్తుతం చాలా చోట్ల 5.5 మీటర్ల నుంచి 7 మీటర్ల వెడల్పు మాత్రమే ఉంది. దీనిని 10 మీటర్ల వెడల్పుతో విస్తరించేలా సమగ్ర ప్రాజెక్టు నివేదిక (డీపీఆర్) సిద్ధం చేస్తున్నారు. ఇదంతా అటవీ ప్రాంతమే. ఇందులో పులుల సంరక్షణ ప్రాంతం కూడా ఉంది. దీంతో దాదాపు 15 నుంచి 20 కి.మీ. మేర ఎలివేటెడ్ వంతెన నిర్మించి, దానిపై నుంచి వాహనాలు వెళ్లేలా ప్రణాళిక రూపొందిస్తున్నారు.
ఎలివేటెడ్ వంతెన నిర్మాణానికి అయ్యే వ్యయంలో ఏపీ ప్రభుత్వం కొంత మేర నిధులను వెచ్చించాలని, ఎంత శాతం ఇస్తారో చెప్పాలంటూ మోర్త్ అధికారులు అడుగుతున్నారు. ఇదే హైవేలో హైదరాబాద్ నుంచి శ్రీశైలం వచ్చే మార్గాన్ని కూడా విస్తరిస్తుండగా, అందులో కూడా కొంతభాగం ఎలివేటెడ్ వంతెన ఉంది. అయితే ఈ విషయంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఆ వంతెన వ్యయంలో కొంత వెచ్చించేందుకు సమ్మతించింది. దీంతో మోర్త్ అధికారులు ఏపీ ప్రభుత్వం కూడా కొంత నిధులు వెచ్చించాలని ఒత్తిడి చేస్తున్నారు.
విజయవాడలో ఎలివెటెడ్ వంతెన అవసరం లేదని: విజయవాడ మీదుగా వెళ్లే చెన్నై-కోల్కతా హైవేలో మహానాడు కూడలి నుంచి నిడమానూరు వరకు 7 కిలోమీటర్ల మేర ఎలివేటెడ్ వంతెన నిర్మాణానికి గతంలో అనుమతించారు. దీనికి రూ. 700 కోట్లు వ్యయమవుతుందని అంచనా కూడా వేశారు. ఇందులో కొంత భాగం మెట్రో రైల్ మార్గం ఉండటంతో డబుల్డెకర్ వంతెన నిర్మించే ప్రతిపాదన ఉంది. ఇంతలో మోర్త్ ఉన్నతాధికారి ఈ ఎలివేటెడ్ వంతెనే వద్దంటూ మెలిక పెట్టారు.
విజయవాడ పశ్చిమ బైపాస్ పూర్తి కావడం, అమరావతి అవుటర్ రింగ్ రోడ్ కూడా నిర్మించనుండడంతో విజయవాడ నగర పరిధిలో ఎలివేటెడ్ వంతెన అవసరం లేదంటున్నారు. నగరంలో తీవ్రంగా ఉన్న ట్రాఫిక్ సమస్య పరిష్కారానికి ఈ ఎలివేటెడ్ వంతెన ఎంతో కీలకం. అయినా కొర్రీలు వేస్తున్నారు. ఆయా ప్రాజెక్టులపై రాష్ట్ర ఎంపీలు చొరవ చూపిస్తేనే మోర్త్లో వాటికి ఆమోదం లభించే అవకాశం ఉంది. రాష్ట్రానికి చెందిన కేంద్ర మంత్రులతో ఎంపీలు కలిసివెళ్లి మోర్త్ ఉన్నతాధికారులపై ఒత్తిడి తేవాలనే అభిప్రాయం వినిపిస్తోంది.
