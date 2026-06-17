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రైల్వేగేటు సమస్యకు ఆర్వోబీతో పరిష్కారం - రూ.142 కోట్ల వ్యయంతో నేడు శంకుస్థాపన

నిడమర్రు వద్ద రైల్వే గేటు సమస్య పరిష్కారం - విజయవాడ-గుంటూరు రైల్వే లైనుపై ఆర్వోబీ నిర్మాణం - ఆర్వోబీ మంజూరుకు మంత్రి లోకేశ్‌ కృషి - రూ.142 కోట్ల వ్యయంతో నేడు శంకుస్థాపన

Central Railway Approves Mangalagiri Nidamarru ROB Construction
Central Railway Approves Mangalagiri Nidamarru ROB Construction (ETV)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 17, 2026 at 10:37 AM IST

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Central Railway Approves Mangalagiri Nidamarru ROB Construction: గుంటూరు జిల్లా మంగళగిరి సమీపంలోని నిడమర్రు వద్ద దశాబ్దకాలంగా ఉన్న రైల్వే గేటు సమస్యకు తెర పడనుంది. విజయవాడ-గుంటూరు రైల్వే లైనుపై రూ. 142 కోట్లతో ఆర్వోబీ నిర్మాణానికి నేడు శంకుస్థాపన జరగనుంది. రాజధాని ప్రాంతం నుంచి మంగళగిరి వచ్చే ప్రజలకు ఈ వంతెన ఎంతో ఊరటనివ్వనుంది. అంతర్జాతీయ క్రికెట్ స్టేడియం అభివృద్ధికి మార్గం సుగమం కానుంది.

ప్రజల రాకపోకలకు అసౌకర్యం: మంగళగిరి నుంచి నిడమర్రు వెళ్లే మార్గంలో రైల్వే క్రాసింగ్‌ గేట్ ఉంది. విజయవాడ- గుంటూరు రైల్వే లైను కావడంతో తరచూ గేట్‌ పడుతోంది. దశాబ్దాలుగా ఈ మార్గంలో ప్రయాణిస్తున్న మంగళగిరి, తాడికొండ నియోజకవర్గాల ప్రజల రాకపోకలకు అసౌకర్యంగా మారింది. దీంతో పాటు మంగళగిరి శివారులో నిర్మించిన అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌ స్టేడియానికి వెళ్లే వారికీ రైల్వే గేటు అవరోధంగా మారింది.

మంజూరుకు మంత్రి లోకేశ్ కృషి: రద్దీ సమయాల్లో వాహన రాకపోకలు నిలిచిపోయి ప్రయాణ సమయం పెరగడం, అత్యవసర సేవలకు అంతరాయం ఏర్పడుతోంది. ఈ ఇబ్బందులను మంత్రి నారా లోకేశ్‌ పరిశీలించి రైల్వే లెవెల్‌ క్రాసింగ్‌పై ఆర్వోబీ నిర్మాణానికి ప్రభుత్వం నుంచి అనుమతి మంజూరుకు కృషి చేశారు. ఆర్వోబీ నిర్మాణానికయ్యే రూ. 142 కోట్లు ఖర్చు కేంద్రమే భరించనుంది. రైల్వే లైనుపై వంతెన రావడంతో స్థానికుల్లో హర్షాతిరేకాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.

వంతెన వెడల్పు 28 మీటర్లు: గుంటూరు-విజయవాడ ప్రధాన మార్గంలో 14వ రైల్వే లెవెల్ క్రాసింగ్‌పై 767.50 మీటర్ల పొడవుతో 10 మీటర్ల ఎత్తులో ఆర్వోబీ నిర్మించనున్నారు. వంతెనపై నాలుగు వరుసల రహదారి ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ప్రతి వరుస 3.75 మీటర్లు వరకు ఉంటుందని అధికారులు చెబుతున్నారు. అదనంగా 0.45 మీటర్లు చొప్పున రెండు వైపులా క్రాస్ బ్యారియర్లు 0.45 మీటర్లు మధ్య డివైడర్ నిర్మించనున్నారు. సర్వీసు రోడ్డు డ్రైన్లతో కలిపి రెండు వైపులా 11 మీటర్ల వెడల్పుతో ఆర్వోబీ ఏర్పాటు చేయనున్నారు. రోడ్లతో కలిపి మొత్తం వంతెన వెడల్పు 28 మీటర్లు ఉంటుందని అధికారులు తెలిపారు.

ఆర్వోబీ నిర్మాణం పూర్తయితే రైలు, రోడ్డు రవాణా ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా సాగుతాయని స్థానికులు చెబుతున్నారు. కేంద్ర మంత్రి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్, మంత్రి నారా లోకేశ్, గుంటూరు జిల్లా ఇంఛార్జ్ మంత్రి కందుల దుర్గేశ్ ఆర్వోబీ నిర్మాణానికి నేడు శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రజాప్రతినిధులు, రైల్వే అధికారులు పాల్గొననున్నారు.

"ఇక్కడ నుంచి అమరావతి లేదా ఏ ప్రాంతానికి వెళ్లాలన్నా సరే ఇదే ప్రధాన మార్గమైంది. నిడమర్రు వద్ద రైల్వేగేటు పడిందంటే వాహనదారులు దాదాపు గంటకుపైగానే వేచి ఉండాల్సిన పరిస్థితులు ఉన్నాయి. ఎప్పుడెప్పుడు దీనికి వంతెన నిర్మాణమవుతుందా అని ఇన్నాళ్లు ఎదురుచూశాం. ఈ ఫ్లై ఓవర్ నిర్మాణమనేది మా చిరకాల కోరిక. ఇప్పుడు వంతెనను నిర్మించడం మాకెంతో ఆనందంగా ఉంది. వంతెనపై నాలుగు వరుసల రహదారి ఏర్పాటుతో రద్దీ సమయాల్లో వాహన రాకపోకలకు ఇబ్బందులు లేకుండా ఉండేందుకు ఎంతగానో దోహదపడుతుంది. ఈ వంతెన నిర్మాణానికి కృషి చేసిన కూటమి ప్రభుత్వానికి ఈ సందర్భంగా ధన్యవాదాలను తెలియజేసుకుంటున్నాం"-ప్రయాణికులు

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