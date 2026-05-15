చిన్నారుల్లో టైప్​-1 డయాబెటిస్​ - ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తే జాగ్రత్తలు వహించాల్సిందే

పిల్లల్లో అధిక సంఖ్యలో నమోదవుతున్న టైప్​-1 మధుమేహం కేసులు - వ్యాధిని గుర్తించేందుకు వివిధ అంశాలపై దృష్టిసారించాలని కేంద్ర ఆరోగ్యశాఖ సూచన - వ్యాధిబారిన పడితే చిన్నారుల ఆరోగ్యంపై తీవ్ర ప్రభావం

Published : May 15, 2026 at 6:39 PM IST

Type 1 Diabetes in Children Telugu : ఈ రోజుల్లో ప్రతి ఒక్కరినీ భయపెడుతున్న దీర్ఘకాలిక వ్యాధుల్లో ప్రధానమైనది మధుమేహం. మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా ఆహారపు అలవాట్లు, జీవన విధానంలో అనేక మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. దీని కారణంగా ఈ వ్యాధి బారిన పడుతున్న వారు అనేక మంది ఉంటుంన్నారు. అయితే గతంలో మధుమేహం పెద్దల్లో మాత్రమే వస్తుందని అనుకున్నా నేడు పిల్లలు సైతం ఈ వ్యాధి బారినపడుతున్న విషయం ప్రతి ఒక్కరినీ కలవరపెడుతోంది.

పిల్లల్లో టైప్​-1 మధుమేహం కేసులు ఇటీవల కాలంలో అధిక సంఖ్యలో నమోదవుతున్నాయి. కేసులు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో వ్యాధిని గుర్తించేందుకు వివిధ అంశాలపై దృష్టిసారించాలని కేంద్ర ఆరోగ్యశాఖ ఇటీవల పలు సూచనలు చేసింది. పిల్లల తల్లిదండ్రులు, పాఠశాలల్లోని ఉపాధ్యాయులు వీరిలోని అనారోగ్య మార్పులను సులువుగా గుర్తించవచ్చని తెలిపింది. వాటిని గమనిస్తే టైప్​-1 షుగర్​ వ్యాధిని గుర్తించేందుకు అవకాశం ఉంటుందని పేర్కొంది. పిల్లల్లో ఈ వ్యాధిని గుర్తించడం, దీనికి తగ్గట్టు చికిత్స అందించేందుకు పలు రకాల సూచనలను చెప్పుకొచ్చింది.

ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తే జాగ్రత్తలు వహించండి : చిన్నారుల్లో అధికంగా దాహం వేయడం, తరచూ మూత్ర విసర్జన చేయడం, ప్రతి చిన్న పనులకూ అలసటగా అనిపించటం, ఒక్కసారిగా బరువు తగ్గటం వంటి ప్రధానమైన నాలుగు లక్షణాలు కనిసిస్తే జాగ్రత్తపడాల్సిందేనని కేంద్ర ఆరోగ్యశాఖ వెల్లడించింది. ఈ సమస్యపై నిర్లక్ష్యం చేయకుండా వెంటనే వైద్యుడిని సంప్రదించాలని సూచించింది.

రక్త పరీక్షలు నిర్వహించడంతో గుర్తింపు : ఉమ్మడి కరీంనగర్​ జిల్లాలో రాష్ట్రీయ బాలస్వాస్థ్య కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. దీనిలో భాగంగా అంగన్​వాడీ, ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చదువుకుంటున్న 18 ఏళ్లలోపు పిల్లలందరికీ ప్రతి సంవత్సరం రక్త పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఇలా చేయటం ద్వారా ఉమ్మడి జిల్లాలో మధుమేహానికి సంబంధించిన కేసులు సంఖ్య పెరుగుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. వీటిని దృష్టిలో ఉంచుకుని విద్యార్థులకు సంబంధించిన పాఠశాల ఏ ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం పరిధిలో ఉందో ముందుగా గుర్తించనున్నారు. ఆపై వారికి అవసరమైన చికిత్సను ఆయా ఆరోగ్య కేంద్రాల ద్వారా అందించేందుకు చర్యలు చేపట్టనున్నారు.

పిల్లల ఆరోగ్యంపై తీవ్ర ప్రభావం : టైప్​-1 మధుమేహం వ్యాధి వచ్చినప్పుడు శరీరంలో ఇన్సులిన్​ ఉత్పత్తి తగ్గుతుంది. దీంతో శరీరంలో చక్కెర స్థాయి పెరుగుతుందని వైద్యులు చెబుతున్నారు. ఈ సమస్యను సరైన సమయంలో గుర్తించి తగిన చికిత్స అందించకపోతే వారి ఆరోగ్యంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ సమస్యను నిర్లక్ష్యం చేస్తే కిడ్నీ దెబ్బతింటుందని, ఆపై చూపు మందగిస్తుందని చెబుతున్నారు. తర్వాత శరీరంలో అనేక రకాల సమస్యలకు దారిస్తుందని వైద్యనిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

వ్యాధి లక్షణాలుంటే వైద్యులను సంప్రదించాలి : పిల్లలకు సమతుల ఆహారం ఇవ్వాలని కరీంనగర్​ జిల్లా వైద్య, ఆరోగ్యశాఖ ఉపాధికారి డాక్టర్​ శ్రీనివాస్ పేర్కొన్నారు. వారిని అధిక చక్కెరలు కలిగిన ఆహార పదార్థాలకు దూరంగా ఉంచాలని సూచించారు. ఎక్కువగా నీరు తాగేలా చూడాలని అన్నారు. నీరు తాగుతున్నారా లేదా అని నిత్యం వారిపై ఓ కన్నేయాలని చెప్పారు. పిల్లల బరువు ఒక్కసారిగా తగ్గిపోతే వైద్యుల వద్దకు తీసుకువెళ్లాలని సూచించారు. పిల్లలు ఎక్కువగా అలసట చెందినా, నీరసంగా ఉన్నా వారికి వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించాలని తెలిపారు.

"పిల్లలకు సమతుల ఆహారం ఇవ్వాలి. అధిక చక్కెర పదార్థాలు కలిగిన ఆహారానికి దూరంగా ఉంచాలి. ఎక్కువగా నీరు తాగేలా చూడాలి. నీరు తాగుతున్నారా లేదా అని నిత్యం వారిపై ఓ కన్నేసి ఉంచాలి. పిల్లల బరువు ఒక్కసారిగా తగ్గిపోతే వైద్యుల వద్దకు తీసుకువెళ్లాలి. పిల్లలు ఎక్కువగా అలసట చెందినా, నీరసంగా ఉన్నా వారికి వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించాలి" - డాక్టర్​ శ్రీనివాస్​, కరీంనగర్​ జిల్లా వైద్య, ఆరోగ్యశాఖ ఉపాధికారి

