సింగపూర్‌ ఉత్తమ విధానాల్ని అధ్యయనం చేయాలి - మంత్రులకు సీఎం చంద్రబాబు దిశానిర్దేశం

ఈ నెల 21 నుంచి 27 వరకు సింగపూర్​లో మంత్రుల పర్యటన - అక్కడ నేర్చుకున్న విధానాలపై మిగతా మంత్రులు, అధికారులకు శిక్షణ ఇవ్వాలని సీఎం సూచన

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 17, 2026 at 8:36 AM IST

Ministers Will Visit Singapore for Training on Best Governance: ఆంధ్రప్రదేశ్‌ అంటే మొదటి నుంచీ సానుకూల దృక్పథం ఉండే సింగపూర్‌ను సైతం గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం చెడగొట్టేందుకు ప్రయత్నించిందని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ధ్వజమెత్తారు. వాళ్లకు నచ్చజెప్పి రాష్ట్రానికి తిరిగి రప్పించేందుకు చాలా కష్టపడాల్సి వస్తోందని మంత్రులతో అన్నారు. సింగపూర్‌ ప్రభుత్వ ఉత్తమ విధానాల్ని అధ్యయనం చేసి రాష్ట్రంలో అమలు చేసేందుకు కృషి చేయాలని మంత్రులకు సీఎం దిశానిర్దేశం చేశారు.

ఏపీకి రావాలంటే భయపడుతున్నారు: సింగపూర్‌ ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న ఉత్తమ పరిపాలనా విధానాలపై శిక్షణ కోసం ఈ నెల 21 నుంచి 27 వరకు ఆ దేశంలో పర్యటించనున్న మంత్రులతో చంద్రబాబు విందు సమావేశం నిర్వహించారు. రాజధాని అమరావతిలో సార్టప్‌ ఏరియా అభివృద్ధి ప్రాజెక్టు చేపట్టిన సింగపూర్‌ సంస్థల్ని అప్పటి సీఎం జగన్‌ తీవ్ర వేధింపులకు గురిచేసి వెళ్లగొట్టారని, దాంతో వాళ్లు కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డాక కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్‌కి రావాలంటే భయపడిపోయారని ముఖ్యమంత్రి వివరించారు.

ఉత్తమ పరిపాలనా విధానాలు, అభివృద్ధిలో సింగపూర్‌ ప్రపంచానికి ఒక నమూనాగా నిలిచిందని సీఎం అన్నారు. ప్రజలకు ఇంకా వేగంగా, మెరుగ్గా, అవినీతికి తావులేకుండా ప్రభుత్వ సేవల్ని అందించేందుకు అమలు చేయాల్సిన విధానాల్ని సింగపూర్‌ పర్యటనలో అధ్యయనం చేయాలని మంత్రులకు సూచించారు. అప్పట్లో సింగపూర్‌లో చూసే హైదరాబాద్‌లో రాత్రిపూట రోడ్లు శుభ్రం చేసే విధానం ప్రవేశపెట్టామని, ఆ తర్వాత మిగతా నగరాలకు విస్తరించామని తెలిపారు. విస్తృతంగా మొక్కలు నాటుతూ పచ్చదనం పెంపొందించడం వంటివి అక్కడ చూసినవేనన్నారు.

ఎకనమిక్‌ జోన్‌ అమరావతిలోనే అభివృద్ధి చేసేవారు: మంత్రులు సింగపూర్‌ నుంచి తిరిగొచ్చాక అక్కడ నేర్చుకున్న విధానాలపై మిగతా మంత్రులు, అధికారులకు శిక్షణ ఇవ్వాలని సూచించారు. సింగపూర్‌లో తగినంత స్థలం లేకపోవడం వల్ల ప్రభుత్వం మలేషియాలో ఎకనమిక్‌ జోన్‌ అభివృద్ధి చేస్తోందని ఆర్థిక మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్‌ తెలిపారు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో జగన్‌ రాజధానిపై కక్షకట్టకుండా, సింగపూర్‌ సంస్థల్ని తరిమికొట్టకుండా ఉంటే ఆ ఎకనమిక్‌ జోన్‌ అమరావతిలోనే అభివృద్ధి చేసేవారని వెల్లడించారు.

'మిమ్మల్ని అనుసరించే వాళ్లే ఆ షెడ్యూల్‌ చేసినట్లున్నారు': సింగపూర్‌లో శిక్షణ తరగతుల్ని ఉదయం 8 గంటలకే మొదలుపెట్టి రాత్రి 7 గంటలకు ముగించేలా షెడ్యూల్‌ రూపొందించడంపై మంత్రులు ఛలోక్తులు విసురుకున్నారు. మీ నుంచి స్ఫూర్తి పొందే వారు అంత సుదీర్ఘంగా షెడ్యూల్‌ తయారు చేసినట్టున్నారని పలువురు మంత్రులు సీఎంతో సరదా వ్యాఖ్యలు చేసినట్లు తెలిసింది. పర్యటన తొలిరోజు ఉదయం 6.30 గంటలకు సింగపూర్‌లో విమానం దిగితే, ఉదయం 8.30 గంటలకే క్లాస్‌లు మొదలు పెట్టేస్తున్నారని తెలిపారు. కష్టపడాలని, ఎప్పటికప్పుడు అప్‌డేట్‌ అయితేనే సమర్థంగా పని చేయగలమని సీఎం నవ్వుతూ బదులిచ్చినట్లు సమాచారం. సమావేశంలో మంత్రులు పయ్యావుల కేశవ్, పి. నారాయణ, అనగాని సత్యప్రసాద్, నిమ్మల రామానాయుడు, బీసీ జనార్దన్‌రెడ్డి, సత్యకుమార్‌ యాదవ్​లు పాల్గొన్నారు.

