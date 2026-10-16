ఇంద్రకీలాద్రిపై వైభవంగా శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు - సరస్వతీ దేవిని దర్శించుకున్న మంత్రులు
Indrakeeladri : విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు వైభవంగా కొనసాగుతున్నాయి. నేడు ఆరో రోజు మూలా నక్షత్రం సందర్భంగా అమ్మవారు సరస్వతీ దేవి అలంకారంలో భక్తులకు దర్శనమిస్తున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 1:44 PM IST
Ministers Visits Goddess Saraswati Alankaram in Indrakeeladri : విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు వైభవంగా కొనసాగుతున్నాయి. నేడు ఆరో రోజు మూలా నక్షత్రం సందర్భంగా అమ్మవారు సరస్వతీ దేవి అలంకారంలో భక్తులకు దర్శనమిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఎక్సైజ్ శాఖ మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు. భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా ఏర్పాట్లు చేసిన అధికారులకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
రాష్ట్రం సుభిక్షంగా ఉండాలని, ప్రజలంతా సుఖసంతోషాలతో ఉండాలని అమ్మవారిని ప్రార్థించినట్లు తెలిపారు. మూలా నక్షత్రం సందర్భంగా భక్తులకు ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా అధికారులు ఏర్పాట్లు చేయడంపై మంత్రి సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు పర్యటనకు సంబంధించి అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసినట్లు తెలిపారు.
విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై సరస్వతి దేవి అమ్మవారిని మంత్రి పార్థసారథి దర్శించుకున్నారు. రాష్ట్రం సుభిక్షంగా ఉండాలని అమ్మవారిని ప్రార్థించినట్లు మంత్రి తెలిపారు. ఈరోజు సాయంత్రం 4.30 గంటలకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అమ్మవారికి పట్టువస్త్రాలు సమర్పించనున్నారని తెలిపారు. ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా సామాన్య భక్తులు దర్శనం చేసుకుంటున్నారని అన్నారు. రాష్ట్ర ప్రజలను సీఎం కాపాడుతున్నారని, అందుకు ముఖ్యమంత్రికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై కొలువైన శ్రీ దుర్గా మల్లేశ్వర స్వామివార్ల దేవస్థానంలో మూలా నక్షత్రం సందర్భంగా భక్తుల రద్దీ నెలకొంది. శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాల్లో భాగంగా అమ్మవారి దర్శనం కోసం భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఎంపీ చిన్ని అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు. రాష్ట్రం సుభిక్షంగా ఉండాలని విద్య, జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించే అమ్మవారి అనుగ్రహం కోసం రాష్ట్రానికి ఉండాలని దుర్గమ్మను ప్రార్థించినట్లు తెలిపారు. ముఖ్య మంత్రి పర్యటన నేపథ్యంలో అధికారులు అవసరమైన ఏర్పాట్లు చేపట్టారనీ అన్నారు. భక్తులకు ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా దర్శన ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షిస్తున్నట్లు తెలిపారు.
సుమారు 2.5 లక్షల మంది భక్తులు : విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై దసరా ఉత్సవాల్లో భాగంగా అత్యంత కీలకమైన మూలా నక్షత్ర దర్శనానికి అధికారులు పకడ్బందీ ఏర్పాట్లు చేశారు. సుమారు 2.5 లక్షల మంది భక్తులు వస్తారని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. రద్దీకి అనుగుణంగా దర్శన ఏర్పాట్లు, భద్రతా చర్యలను పటిష్ఠం చేశారు. సామాన్య భక్తులకు ప్రాధాన్యమిస్తూ అన్ని క్యూలైన్లలో ఉచిత దర్శనానికి అనుమతిస్తున్నారు. సీఎం చంద్రబాబు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున అమ్మవారికి పట్టువస్త్రాలు సమర్పించే సమయంలో మినహా మిగతా సమయాల్లో సాధారణ భక్తులకే పెద్దపీట వేస్తున్నట్లు కలెక్టర్ లక్ష్మీశ, దేవాదాయ కమిషనర్ రామచంద్రమోహన్ తెలిపారు.
క్యూలైన్లలో తోపులాటలు లేకుండా : మూలా నక్షత్రం సందర్భంగా భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకొని అధికారులు ముందస్తు చర్యలు చేపట్టారు. మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కార్యాలయం వద్ద కొత్త క్యూ కాంప్లెక్స్ విధానాన్ని అమలు చేశారు. దీంతో క్యూలైన్లలో తోపులాటలు లేకుండా భక్తుల రాకపోకలు సాగుతున్నాయి. ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో రద్దీని నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తూ విడతలవారీగా భక్తులను అనుమతిస్తున్నారు. దర్శనానికి రెండు నుంచి మూడు గంటల సమయం పడుతోందని, ఏర్పాట్లు సంతృప్తికరంగా ఉన్నాయని భక్తులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
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