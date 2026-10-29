తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో మంత్రుల పర్యటన - బాధితులకు అండగా ఉంటామని భరోసా
Ministers visit Arnab Hit Areas : ఏపీని అర్నబ్ తుపాను కుదిపేసింది. చేతికందిన పంట నీటిపాలైంది. ఈ క్రమంలో తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో మంత్రులు పర్యటించి బాధితులకు భరోసా కల్పించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 7:27 PM IST
Arnab Impact in AP : రాష్ట్రంపై అర్నబ్ తుపాన్ విరుచుకుపడింది. బలమైన ఈదురుగాలులతో కూడిన ఏకధాటి వర్షాలు రైతుల ఆశల్ని చిదిమేశాయి. కోత దశకు వచ్చిన వేలాది ఎకరాల్లోని వరి సహా ఉద్యాన పంటలు నేలకొరిగాయి. దీంతో అన్నదాతకు కంటతడే మిగిలింది. రోడ్ల నిండా నీరు నిండి రవాణా వ్యవస్థ స్తంభించింది. తుపాను ధాటికి వేలాది చెట్లు, విద్యుత్ స్తంభాలు నేలకూలగా పలు చోట్ల రహదారులు దెబ్బతిన్నాయి. ఈ క్రమంలో పునరుద్ధరణ చర్యలు వేగంగా సాగుతున్నాయి. వీటిపై మంత్రులు ఎప్పటికప్పుడూ సమీక్షిస్తూ అధికారులకు తగు ఆదేశాలు జారీ చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో అమాత్యులు పర్యటించి బాధితులకు భరోసా కల్పించారు.
అర్నబ్ తుపాను బీభత్సం సృష్టించిన వేళ ప్రజలకు అండగా నిలిచిన సమష్టి సేవాస్ఫూర్తి, జనజీవనాన్ని తిరిగి గాడిలో పెడుతోందని మంత్రి లోకేశ్ తెలిపారు. తుపాను తీరం దాటే సమయంలో పల్లెలు, పట్టణాలు, నగరాలు అస్తవ్యస్తమైనా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కార్మికులు, సిబ్బంది, అధికార యంత్రాంగంతో పాటు టీడీపీ నేతలు, కార్యకర్తలు సహాయక చర్యల్లో పాల్గొన్నారని వివరించారు. సాధారణ పరిస్థితులు నెలకొల్పేందుకు వారు నిద్రాహారాలు మాని పనిచేశారని చెప్పారు. ప్రకృతి విపత్తు వేళ అందరూ సమష్టిగా కదిలి జనజీవనానికి ఎలాంటి ఆటంకం లేకుండా చేసేందుకు కృషి చేయడం సేవాస్ఫూర్తికి, సమష్టితత్వానికి నిదర్శనమని లోకేశ్ పేర్కొంటూ ఓ వీడియోను పోస్ట్ చేశారు.
తుపాను ప్రభావిత పట్టణాల్లో జనజీవనం సాధారణ స్థితికి తీసుకురావడమే లక్ష్యంగా అధికారులు యుద్ధప్రాతిపదికన పనిచేయాలని పురపాలక శాఖ మంత్రి నారాయణ ఆదేశాలిచ్చారు. ఈ మేరకు తుపాను అనంతర పరిస్థితులపై మున్సిపల్ శాఖ డైరెక్టర్ సంపత్కుమార్, పబ్లిక్ హెల్త్ విభాగం ఇంజినీర్ ఇన్ చీఫ్ ప్రభాకర్, మున్సిపల్ కమిషనర్లతో ఆయన టెలీకాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. ఎనిమిది జిల్లాల్లోని పది మున్సిపాలిటీల పరిధిలో 85 ప్రాంతాలు ప్రభావితమైనట్లు అధికారులు, మంత్రికి వివరించారు.
పారిశుద్ధ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టాలి : ఇప్పటివరకు ఏడు మున్సిపాలిటీల్లోని 71 ప్రాంతాల్లో సాధారణ పరిస్థితులు పునరుద్ధరించినట్లు అధికారులు, నారాయణకు తెలిపారు. రహదారులపై కూలిన చెట్లు, విద్యుత్ స్తంభాలను పూర్తిగా తొలగించామని చెప్పారు. కరెంట్ సరఫరా నిలిచిన ప్రాంతాల్లో జనరేటర్ల ద్వారా తాగునీరు అందిస్తున్నామని వెల్లడించారు. పారిశుద్ధ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టాలని, వీధి దీపాలన్నింటినీ సాయంత్రానికల్లా పునరుద్ధరించాలని నారాయణ అధికారులను ఆదేశించారు.
కాకినాడ జిల్లా ఉప్పాడ తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో హోంమంత్రి అనిత, ఎంపీలు సానా సతీశ్, ఉదయ్ శ్రీనివాస్ పర్యటించారు. తుపాను కారణంగా దెబ్బతిన్న మత్స్యకారుల ఇళ్లు, పడవలను పరిశీలించారు. నష్టపోయిన బాధితులతో మాట్లాడి వారి సమస్యలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. మత్స్యకారులకు జరిగిన నష్టాన్ని అంచనా వేసి, వారికి అవసరమైన సహాయం అందేలా చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించారు.
ఎన్నికల ప్రచారాన్ని పక్కన పెట్టి, తుపాను వంటి విపత్తు సమయంలో అధికార యంత్రాంగంతో కలిసి ప్రజాసేవలో కూటమి శ్రేణులు పాల్గొనడం అభినందనీయమని మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు అన్నారు. పాలకొల్లు నియోజకవర్గంలో ఆర్నబ్ తుపాన్ ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో మంత్రి పర్యటించారు. ఈ క్రమంలో గ్రామాల్లోని బాధితుల ఇళ్లకు వెళ్లి స్వయంగా ఆహరం అందించారు. ఉమ్మడి ఉభయగోదావరి జిల్లాల్లో తీవ్ర నష్టం జరిగిందని, వారికి ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని నిమ్మల పేర్కొన్నారు.
యుద్ధప్రాతిపదికన పరిష్కరించాలి : అర్నబ్ తుపాను నష్టంపై తక్షణమే స్పందించి విద్యుత్, రహదారులు, తాగునీటి సమస్యలను యుద్ధప్రాతిపదికన పరిష్కరించాలని విద్యుత్ శాఖ మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్ అధికారులకు ఆదేశాలిచ్చారు. పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలోని తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో పర్యటించిన ఆయన దెబ్బతిన్న రహదారులు, నీట మునిగిన పంట పొలాలను పరిశీలించారు. బాధితులకు కూటమి ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని భరోసా ఇచ్చారు. విద్యుత్ సరఫరా పునరుద్ధరణ పనులను వేగవంతం చేసి సాయంత్రానికల్లా పూర్తి చేయాలని స్పష్టం చేశారు. రాకపోకలకు అంతరాయం లేకుండా రహదారులపై కూలిన చెట్లను తొలగించాలని, ప్రజలకు తాగునీటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా చర్యలు చేపట్టాలని ఆదేశించారు. పంట నష్టంపై నేటి నుంచే అంచనాలు సిద్ధం చేసి ప్రభుత్వానికి నివేదికలు సమర్పించాలని అధికారులకు గొట్టిపాటి సూచించారు.
తెనాలి రూరల్ పరిధిలోని నందివెలుగు, అత్తోట, కొల్లిపర గ్రామాల్లోని మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ పర్యటించారు. ఈ సందర్భంగా తుపాను కారణంగా దెబ్బతిన్న పంటలను పరిశీలించారు. అనంతరం రైతులతో మాట్లాడి వారికి ధైర్యం చెప్పారు. నష్టపోయిన అన్నదాతలను ప్రభుత్వం ఆదుకుంటుందని మంత్రి భరోసా కల్పించారు.
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