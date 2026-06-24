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తెలంగాణ ప్రభుత్వ అంచనాలకు తగినట్లుగా ధాన్యం కొనండి - కేంద్రానికి మంత్రులు ఉత్తమ్​, తుమ్మల విన్నపం

రైతులకు సంబంధించిన పలు అంశాలపై చర్చలు - రాష్ట్రానికి సకాలంలో ఎరువులు ఇవ్వాలని వినతి పత్రం సమర్పణ - ఈ ఏడాది రికార్డు స్థాయిలో మొక్కజొన్న, జొన్నల ఉత్పత్తులు

TELANAGANA MINISTERS IN DELHI
TELANAGANA MINISTERS IN DELHI (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 24, 2026 at 9:49 AM IST

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Telangana Ministers Meet Central Agriculture Minister : వానాకాలం వ్యవసాయ సీజన్‌కు వెంటనే డీఏపీ, యూరియా సరఫరా చేయాలని కేంద్రాన్ని రాష్ట్ర మంత్రులు తుమ్మల నాగేశ్వరరావు, ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి కోరారు. రాష్ట్రానికి అవసరమైన పూర్తి కోటాను కేటాయించడంతో పాటు నిరంతరాయంగా సరఫరా చేయాలని కేంద్ర మంత్రి శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్‌కు విజ్ఞప్తి చేశారు. పప్పు ధాన్యాలు, నూనె గింజలు కొనుగోళ్లపై పరిమితి ఎత్తివేసి రైతులు ఉత్పత్తి చేసిన పంట మొత్తం కనీస మద్దతు ధరతో తీసుకోవాలన్నారు. పామాయిల్‌ దిగుమతిపై సుంకాన్ని మళ్లీ 44 శాతానికి పెంచి ఆయిల్ పామ్ రైతుల ప్రయోజనాలు కాపాడాలని కేంద్ర మంత్రి ప్రహ్లాద్ జోషిని కోరారు.

రాష్ట్రానికి ఎరువులు ఇవ్వాలని వినతి పత్రం : కేంద్ర మంత్రులు శివరాజ్‌సింగ్ చౌహాన్, ప్రహ్లాద్‌ జోషిని దిల్లీలో రాష్ట్ర మంత్రులు తుమ్మల నాగేశ్వరరావు, ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి కలిసి రాష్ట్ర రైతులకు సంబంధించిన పలు అంశాలపై చర్చించారు. వానాకాలం వ్యవసాయ సీజన్ ప్రారంభమైనందున రాష్ట్రానికి ఎరువులు ఇవ్వాలని కేంద్ర వ్యవసాయ, రైతు సంక్షేమ శాఖ మంత్రి శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్‌కు రాష్ట్ర మంత్రులు వినతి పత్రాలు సమర్పించారు. డీఏపీ, యూరియా, ఎరువుల అవసరం గణనీయంగా పెరిగినందున కేంద్రం కేటాయించిన కోటాకు, వాస్తవ సరఫరాకు మధ్య తేడాను వెంటనే పూడ్చి, రాష్ట్రానికి పూర్తి స్థాయిలో ఎరువులు అందించాలని కోరారు. పప్పు ధాన్యాలు, నూనె గింజల కొనుగోళ్లపై ప్రస్తుతం అమలులో ఉన్న 25 శాతం పరిమితి రైతులకు తీవ్ర అన్యాయం చేస్తోందని శివరాజ్‌సింగ్‌కు రాష్ట్ర మంత్రులు వివరించారు.

పంటను కనీస మద్దతు ధరకు కొనుగోలు : రైతులు ఉత్పత్తి చేసిన మొత్తం పంటను కనీస మద్దతు ధర ఎమ్​ఎస్​పీతో కొనుగోలు చేసేలా కేంద్ర ప్రభుత్వం విధానపరమైన నిర్ణయం తీసుకుని పరిమితిని పూర్తిగా తొలగించాలని కోరారు. ఈ ఏడాది తెలంగాణలో రికార్డు స్థాయిలో సుమారు 15 లక్షల టన్నుల మొక్కజొన్న, 3 లక్షల టన్నుల జొన్నల ఉత్పత్తయ్యాయని రాష్ట్ర మంత్రులు వివరించారు. మార్కెట్ ధరలు కనీస మద్దతు ధర కంటే తక్కువకు పడిపోవడంతో రైతులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని కేంద్రమంత్రి దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. అలాగే రైతుల నుంచి సేకరించిన పూర్తి ధాన్యాన్ని కొనుగోలు చేయాలని ఉత్తమ్‌ కుమార్‌రెడ్డి విజ్ఞప్తి చేశారు.

నష్టపోతున్న ఆయిల్​ పామ్​ రైతులు : ఆయిల్ పామ్ సాగు విస్తరణ, రైతుల ప్రయోజనాల పరిరక్షణ దేశీయ వంటనూనెల ఉత్పత్తి పెంపుపై కేంద్ర వినియోగదారుల వ్యవహారాలు, ప్రజాపంపిణీ శాఖ మంత్రి ప్రహ్లాద్ జోషితో మంత్రులు తుమ్మల, ఉత్తమ్‌ కుమార్‌రెడ్డి చర్చించారు. ఇటీవల క్రూడ్ పామాయిల్‌పై దిగుమతి సుంకాన్ని 44 శాతం నుంచి 16 శాతానికి తగ్గించడం వల్ల దేశీయ ఆయిల్ పామ్ రైతులు తీవ్రంగా నష్టపోతున్నారని రాష్ట్ర మంత్రులు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.

స్పందించిన కేంద్ర మంత్రి : తెలంగాణలో ఎరువుల సరఫరా, పోషకాధారిత ఎరువుల సబ్సిడీ విధానంలో మార్పులపై రాసిన లేఖలపై కేంద్ర రసాయనాలు, ఎరువుల శాఖ మంత్రి జేపీ నడ్డా స్పందించారని మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు తెలిపారు. అలాగే కొత్తగూడెం విమానాశ్రయం విషయమై కేంద్రమంత్రి రామ్మోహన్‌ను మంత్రులు కలిశారు. 10-15 రోజుల్లో ఫీజిబిలిటీ కమిటీని పంపి పరిశీలిస్తామని రామ్మోహన్‌ చెప్పారని తుమ్మల వెల్లడించారు.

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దిల్లీకి మంత్రి ఉత్తమ్​ కుమార్​
TELANAGANA MINISTERS IN DELHI

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