కన్నెపల్లి నుంచి ఎల్లంపల్లికి నీరు తరలించే అవకాశం లేదు - దేవాదుల ప్రాజెక్టులో మంత్రుల పరిశీలన
దేవాదుల ప్రాజెక్టును పరిశీలించిన మంత్రుల బృందం - వచ్చే వేసవినాటికి పూర్తి చేస్తామని అమాత్యుల ప్రకటన - ప్రతిపక్షాలు దుష్ప్రచారం చేస్తున్నాయని ఆరోపణ - 12 జిల్లాలకు సాగు నీరు అందించేలా ప్రణాళికకు నిర్దేశం
Published : July 13, 2026 at 6:47 PM IST
Ministers Inspects Devadula Project : సాంకేతికంగా కన్నెపల్లి బ్యారేజీ నుంచి నేరుగా ఎల్లంపల్లికి నీళ్లు తీసుకెళ్లే అవకాశమే లేదని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. గేట్లు కిందికి దించి నీటిని నిల్వ చేస్తే మేడిగడ్డ బ్యారేజీ కొట్టుకుపోతుందని మంత్రులు స్పష్టం చేశారు. గత ప్రభుత్వం అన్నారం, సుందిళ్ల బ్యారేజీల నిర్మాణం నాణ్యతాలోపంతో నాసిరకంగా, లోపభూయిష్టంగా నిర్మించిందని మండిపడ్డారు. దేవాదుల ఎత్తిపోతల పథకాన్ని సందర్శించిన మంత్రుల బృందం ఎల్నినో ప్రభావాన్ని ఎదుర్కొని సాధ్యమైనంత మేర గోదావరి జలాలను వినియోగించి సాగుకు నీరందించడమే ప్రభుత్వ లక్ష్యమని పేర్కొన్నారు.
రిజర్వాయర్లు నింపేలా గోదావరి జలాలు : వర్షాభావ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో సాగునీటి వనరులను సద్వినియోగం చేసుకుని రైతుల పంటల సాగుకు భరోసా కల్పించేందుకు మంత్రులు ప్రాజెక్టుల బాటపట్టారు. ఈ మేరకు ఉప ముఖ్యమంత్రి మల్లు భట్టి విక్రమార్క నేతృత్వంలో ములుగు జిల్లాలోని దేవాదుల ప్రాజెక్టును అమాత్యుల బృందం సందర్శించింది. డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క, భారీ నీటి పారుదల శాఖ మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి, రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డి, జలవనరుల శాఖ ఉన్నతాధికారుల బృందాన్ని వెంటబెట్టుకుని తొలుత కన్నాయిగూడెం మండలంలోని సమ్మక్క బ్యారేజీని ఆ తర్వాత దేవాదుల ప్రాజెక్టును సందర్శించారు. దేవాదుల పంప్ హౌస్ను పరిశీలించి ప్రస్తుత నీటి నిల్వ సామర్థ్యం, గోదావరి వస్తున్న ప్రవాహం, ఎత్తిపోస్తున్న జలాల సామర్థ్యం వివరాలు అధికారులను మంత్రులు అడిగి తెలుసుకున్నారు. దేవాదుల ప్రాజెక్టు పనులపై అధికారులతో సమీక్షించి మొత్తం 22 రిజర్వాయర్లు నింపేలా గోదావరి జలాలు తరలించాలని యంత్రాంగాన్ని ఆదేశించారు. వీలైనంత త్వరగా దేవాదుల ప్రాజెక్టు పనులు పూర్తి చేయాలని దిశానిర్దేశం చేశారు.
బీఆర్ఎస్ అసత్యాలు : ఎల్నినో ప్రభావాన్ని ఎదుర్కొని సాధ్యమైనంత మేర ఆయకట్టుకు నీరందేలా ప్రభుత్వం ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసిందని ఉప ముఖ్యమంత్రి మల్లు భట్టి విక్రమార్క వెల్లడించారు. కాళేశ్వరం విషయంలో బీఆర్ఎస్ అసత్యాలు ప్రచారం చేస్తోందని ఆక్షేపించారు. దేవాదుల ద్వారా 12 జిల్లాలకు సాగు నీరు అందిస్తామని భట్టి భరోసా ఇచ్చారు.
ఎల్లంపల్లికి నీళ్లు తీసుకెళ్లే అవకాశమే లేదు : కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుపై మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి మరోసారి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుపై ఎన్డీఎస్ఏ టెస్టింగ్ ప్రాసెస్ దాదాపు పూర్తి కావచ్చిందన్న మంత్రి మూడు బ్యారేజీలకు మరమ్మతులు చేసి పునరుద్ధరించేందుకు ఐఐటీ బాంబే సంస్థల ద్వారా రీ డిజైన్ చేస్తున్నామన్నారు. వచ్చే వేసవి కాలం నాటికి పనులు పూర్తి చేసి బ్యారేజీలను వినియోగంలోకి తీసుకొస్తామన్నారు. సాంకేతికంగా కన్నెపల్లి బ్యారేజీ నుంచి నేరుగా ఎల్లంపల్లికి నీళ్లు తీసుకెళ్లే అవకాశమే లేదని స్పష్టం చేశారు.
రూ.146 కోట్లు విడుదల చేస్తాం : కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ హయాంలో చేపట్టిన ప్రాజెక్టుల పేరు మార్చి వేల కోట్ల ప్రతిపదనలు పెంచి బీఆర్ఎస్ ప్రాజెక్టుల నిర్మాణం చేపట్టిందని రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి మండిపడ్డారు. దేవాదుల ప్రాజెక్టు పెండింగ్ పనుల పూర్తి కోసం తక్షణం రూ.146 కోట్లు విడుదల చేస్తామని మంత్రులు వెల్లడించారు.
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