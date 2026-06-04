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బాలల రక్షణ వ్యవస్థల బలోపేతంపై మంత్రుల కీలక సమీక్ష - మహిళలు, చిన్నారులపై ప్రత్యేక దృష్టి

అక్రమ రవాణా, తప్పిపోయిన పిల్లలపై ప్రత్యేక దృష్టి - వన్ స్టాప్ సెంటర్ల సేవలపై మంత్రుల ప్రశంస- శాఖల మధ్య సమన్వయం పెంచాలని ఆదేశం - మహిళలు, చిన్నారుల భద్రతే ప్రభుత్వ ప్రాధాన్యత

Ministers Review On Women And Child Protection
Ministers Review On Women And Child Protection (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 4, 2026 at 7:56 AM IST

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Ministers Review On Women And Child Protection : మహిళలు, చిన్నారుల భద్రత, సంక్షేమం రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన బాధ్యత అని మహిళా, శిశు సంక్షేమ శాఖ మంత్రి గుమ్మిడి సంధ్యారాణి, హోంమంత్రి వంగలపూడి అనిత స్పష్టం చేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ సచివాలయంలో ఇద్దరు మంత్రులు సంయుక్తంగా నిర్వహించిన కీలక సమీక్ష సమావేశంలో మహిళలు, చిన్నారుల రక్షణకు సంబంధించిన పలు అంశాలపై అధికారులతో విస్తృతంగా చర్చించారు.

బాలల రక్షణ వ్యవస్థల బలోపేతం : సమావేశంలో రాష్ట్రంలో బాలల రక్షణ వ్యవస్థలను మరింత బలోపేతం చేయడంపై ప్రధానంగా దృష్టి సారించారు. ముఖ్యంగా బాలల అక్రమ రవాణా, తప్పిపోయిన పిల్లలు, విడిచిపెట్టబడిన చిన్నారులు, యాచకులుగా జీవిస్తున్న పిల్లలు, ఇతర ప్రమాదకర పరిస్థితుల్లో ఉన్న బాలల గుర్తింపు, రక్షణ, పునరావాస చర్యలను మరింత సమర్థవంతంగా అమలు చేయాలని అధికారులకు సూచించారు.

బాలల రక్షణ వ్యవస్థల బలోపేతంపై మంత్రుల కీలక సమీక్ష - మహిళలు, చిన్నారులపై ప్రత్యేక దృష్టి (ETV Bharat)

తక్షణ సహాయం, న్యాయ పరిరక్షణ : మహిళా, శిశు సంక్షేమ శాఖ, హోంశాఖల మధ్య సమన్వయంతో పనిచేస్తున్న వన్ స్టాప్ సెంటర్లు బాధిత మహిళలు, చిన్నారులకు వేగవంతమైన సహాయ సేవలు అందిస్తున్నాయని మంత్రులు తెలిపారు. ఈ కేంద్రాల ద్వారా అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ఉన్న మహిళలు, పిల్లలకు తక్షణ సహాయం, న్యాయ పరిరక్షణ, కౌన్సెలింగ్ సేవలు అందుతున్నాయని పేర్కొన్నారు. అలాగే మహిళా, శిశు సంక్షేమ శాఖ చేపడుతున్న కార్యక్రమాలను హోంశాఖతో మరింత సమన్వయంతో అమలు చేయాల్సిన అవసరం ఉందని సమావేశంలో అభిప్రాయపడ్డారు. శాఖల మధ్య సమాచార మార్పిడి, సమిష్టి చర్యలు, క్షేత్రస్థాయి అమలులో వేగం పెంచేందుకు ప్రత్యేక కార్యాచరణ రూపొందించాలని అధికారులను ఆదేశించారు.

క్షేత్రస్థాయిలో సేవల అమలు : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మహిళలు, చిన్నారుల భద్రతకు సంబంధించిన సేవలు మరింత సమర్థవంతంగా ప్రజలకు చేరేలా చర్యలు తీసుకోవాలని మంత్రులు స్పష్టం చేశారు. గ్రామ, మండల స్థాయిలో పనిచేసే అధికారులతో సమన్వయం పెంచి, ప్రమాదంలో ఉన్న పిల్లలను గుర్తించి వారికి తగిన రక్షణ, పునరావాసం కల్పించేందుకు ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలని సూచించారు. క్షేత్రస్థాయిలో సేవల అమలు వేగవంతం చేయాలని ఆదేశించారు. ప్రభుత్వం మహిళలు, చిన్నారుల హక్కుల పరిరక్షణకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తోందని, వారి భద్రత కోసం అన్ని శాఖలు సమిష్టిగా పనిచేయాలని మంత్రులు సమావేశంలో అధికారులకు సూచించారు.

చిన్నారుల చదువు, పోషణకు ఆసరా : మరోవైపు తల్లిదండ్రుల ప్రేమానురాగాలకు దూరమై, వివిధ కారణాలతో అనాథలుగా మారిన చిన్నారులకు మిషన్‌ వాత్సల్య పథకం అండగా నిలుస్తోంది. చిన్నారుల చదువు, పోషణకు ఆసరాగా నిలవాలనే ఉద్దేశంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం వారికి ఆర్థిక సాయం అందిస్తోంది. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో అర్హుల ఎంపికల్లో జాప్యం కారణంగా అర్హులు సంవత్సరం పాటు లబ్ధిని కోల్పోయారు. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రాగానే దీనిపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. మొదటి విడతగా ఆరు నెలలకు 24,000 రూపాయలు, రెండో విడతగా మరికొంత మంది అర్హులను చేర్చి అదనంగా 6,000 రూపాయల చొప్పున అందించారు.

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MINISTERS REVIEW ON WOMEN AND CHILD
WOMEN AND CHILD PROTECTION
REVIEW ON WOMEN AND CHILD
బాలల రక్షణ వ్యవస్థపై సమీక్ష
MINISTERS REVIEW ON WOMEN AND CHILD

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