ఎల్నినో ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంది - రైతులు ప్రత్యామ్నాయ పంటలు వేసుకోవాలి : మంత్రి ఉత్తమ్
ఎల్నినో ప్రభావంపై అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించిన ప్రభుత్వం - తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే ఎల్నినో ప్రభావం ఎక్కువగా ఉందన్న మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ - తక్కువనీరు అవసరమయ్యే పంటలు సాగు చేసుకోవాలని రైతులకు సూచన
Published : July 20, 2026 at 7:38 PM IST
Ministers Review Meeting on Elnino in Nalgonda : రాష్ట్రంలో ఎల్నినో ప్రభావం, వర్షాభావ పరిస్థితులను ఎదుర్కొనేందుకు ప్రభుత్వం కసరత్తు ముమ్మరం చేసింది. ఇందులో భాగంగా వర్షాభావ పరిస్థితులు, ఎల్నినోను ఎదుర్కోవాల్సిన చర్యలపై నల్గొండ కలెక్టరేట్లో సూర్యాపేట, నల్గొండ, యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలకు చెందిన అధికారులతో మంత్రులు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి, అడ్లూరి లక్ష్మణ్లు సమీక్ష నిర్వహించి పలు కీలక సూచనలు చేశారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎల్నినో ప్రభావం ఎక్కువగా ఉందని వివరించారు.
ప్రత్యామ్నాయ పంటలు వేసుకోవాలి : రైతులు వరి పంట వేస్తే ఇబ్బందులు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉందని, ఈ విషయంపై అన్నదాతలకు అవగాహన కల్పించాలని మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు. ప్రాజెక్టులు, రిజర్వాయర్లలో నీళ్లు లేవని వర్షాలు కూడా తక్కువేనని మంత్రులు తెలిపారు. వర్షాభావ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ప్రత్యామ్నాయ పంటల సాగు వైపు అన్నదాతలు మొగ్గు చూపాలని సూచించారు. తక్కువ నీరు అవసరమయ్యే అరుతడి పంటలు వేసుకోవాలని దీనిపై రైతులకు దిశానిర్దేశం చేయాలని అధికారులకు సూచించారు. ఎల్నినో పరిస్థితులకు తగ్గట్టుగా ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లా సిద్ధం కావాలన్నారు.
"ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో వరి పండించేందుకు తగినంత నీళ్లు లేవు. భవిష్యత్లో వర్షాలు పడతాయనే నమ్మి రైతులు వరి పంట వేసినట్లయితే ఇబ్బందులు ఎదరయ్యే అవకాశం ఉంది. ఇవాళ్టి వరకు ఉన్న పరిస్థితుల ప్రకారం, పడ్డ వర్షాలు, రిజర్వాయర్లలో నీటి మట్టాలు పరిశీలించినట్లయితే వరి పండించడం చాలా కష్టసాధ్యమనే విషయాన్ని మూడు జిల్లాలకు చెందిన అధికారులు ప్రజల్లో విస్తృత అవగాహన కల్పించాలి. దీని తీవ్రతను రైతులకు వివరించాలి"- ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి, మంత్రి
ఎల్నినోను ఎదుర్కొనేందుకు ప్రభుత్వ ప్రణాళికలు : ఎల్నినో ప్రభావాన్ని సమర్థంగా ఎదుర్కొనేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది. ఇటీవల జరిగిన కేబినెట్ భేటీ ఎల్నినోను ఎదుర్కొనేందుకు తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మంత్రులతో సమీక్షించారు. ఎల్నినో ప్రభావంపై కేంద్రానికి నివేదిక ఇవ్వాలని కూడా నిర్ణయం తీసుకున్నారు. మరోవైపు జిల్లా కలెక్టర్లతో ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సంజయ్జాజు ఇటీవల సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై ఆయన అధికారులకు ఇప్పటికే దిశానిర్దేశం చేశారు. ఈ సందర్భంగా ప్రత్యామ్నాయ పంటలవైపు రైతులను మల్లించే విధంగా చర్యలు చేపట్టాలని ఆయన సూచించిన విషయం తెలిసిందే. ఎల్నినో ప్రభావం దృష్ట్యా ఆరు తడి పంటలు వేయాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వరి, పత్తి వైపు వెళ్లకుండా సజ్జ, జొన్న, రాగి, వరిగలు, కంది, పెసర, మినుము, వేరుశనగ వంటి వాటితో పాటు ఆవాలు, టమాట, సోర, వంగ, బీర, దోస, కాకర వంటి కూరగాయలు సాగు చేసుకోవాలని శాస్త్రవేత్తలు సూచిస్తున్నారు.
అరుతడి పంటలే మేలు : వర్షాభావ పరిస్థితుల దృష్ట్యా ఆరుతడి పంటలు వేయాలని వ్యవసాయశాఖ అధికారులు సూచిస్తున్నా రైతుల్లో స్పందన లేదు. వరి సాగుచేసిన భూముల్లో ముఖ్యంగా నల్లరేగడి నేలలో ఇతర పంటల సాగుకు యోగ్యంకాదని రైతులు చెబుతున్నారు. సన్నరకాల వరి పండించేందుకు కర్షకులు మొగ్గు చూపుతున్నారు. వరి తర్వాత అధికంగా పత్తిని రైతులు సాగుచేసేవారు. రెండు లక్షల సాధారణ సాగు విస్తీర్ణానికి ప్రస్తుతం లక్షఎకరాల్లో వేశారు. భవిష్యత్లో వర్షాభావ పరిస్థితులు తీవ్రమైతే రైతులు నష్టపోయే అవకాశం ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు.
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