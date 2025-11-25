ETV Bharat / state

ముగిసిన తెలంగాణ మంత్రివర్గ సమావేశం - కేబినెట్​ కీలక నిర్ణయాలివే

సుమారు 4 గంటలకుపైగా కేబినెట్ సమావేశం - కీలక అంశాలపై చర్చించిన మంత్రివర్గం - సమావేశం అనంతరం మీడియాకు వివరాలు వెల్లడించిన మంత్రులు

Ministers On Telangana Cabinet Decisions
Ministers On Telangana Cabinet Decisions (ETV)
Ministers On Telangana Cabinet Decisions : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అధ్యక్షతన కేబినెట్ సమావేశం జరిగింది. సుమారు నాలుగు గంటల పాటు సుదీర్ఘంగా నిర్వహించిన మంత్రివర్గ సమావేశంలో విద్యుత్​శాఖకు సంబంధించిన ముఖ్య అంశాలపై చర్చించారు. పలు కీలక నిర్ణయాలను తీసుకున్నారు. కేబినెట్ సమావేశం అనంతరం ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క, మంత్రులు ఉత్తమ్​ కుమార్​, శ్రీధర్​బాబు తదితర మంత్రులు మీడియాకు వివరాలను వెల్లడించారు.

కేబినెట్ కీలక నిర్ణయాలివే : -

  • కొత్త పరిశ్రమలు సొంతంగా విద్యుత్‌ తయారీ చేసుకునేందుకు కేబినెట్ అనుమతి
  • ఎన్టీపీసీ ఆధ్వర్యంలో రామగుండంలో 800 మె.వా. ప్లాంట్‌ నిర్మించాలని నిర్ణయం
  • పాల్వంచ, మక్తల్‌లోనూ ప్లాంట్ల నిర్మాణ అవకాశాలను పరిశీలించాలని నిర్ణయం
  • హైదరాబాద్‌లో భూగర్భ కేబుల్‌ విద్యుత్‌ వ్యవస్థ ఏర్పాటుకు నిర్ణయం
  • హైదరాబాద్‌ను 3 సర్కిళ్లుగా విభజించి భూగర్భ కేబుల్‌ ప్రాజెక్టు చేపట్టాలని నిర్ణయం
  • భూగర్భ విద్యుత్ కేబుల్ ప్రాజెక్టుకు రూ.14,725 కోట్లు అవసరమని అంచనా
  • భూగర్భ కేబుల్‌ విద్యుత్‌ వ్యవస్థతో పాటే టీఫైబర్‌ కేబుళ్లనూ ఏర్పాటు చేస్తాం
  • భద్రాద్రి జిల్లా దుమ్ముగూడెం మండలం పెద్దనల్లవెల్లిలో యంగ్‌ ఇండియా స్కూల్‌కు స్థలం కేటాయింపు
  • యంగ్‌ ఇండియా రెసిడెన్షియల్ స్కూల్‌కు 20 ఎకరాల స్థలం కేటాయింపునకు అనుమతి
  • ములుగు జిల్లా జగ్గన్నపేటలో స్పోర్ట్స్ స్కూల్‌కు 40 ఎకరాలు కేటాయింపునకు అనుమతి

జీహెచ్‌ఎంసీ విస్తరణకు మంత్రివర్గం ఆమోదం :

  • జీహెచ్‌ఎంసీ విస్తరణకు మంత్రివర్గం ఆమోదం
  • జీహెచ్‌ఎంసీలో 27 మున్సిపాల్టీలు, కార్పొరేషన్లు విలీనానికి ఆమోదం
  • జీహెచ్‌ఎంసీలో పెద్ద అంబర్‌పేట్, జల్‌పల్లి, శంషాబాద్ విలీనం
  • జీహెచ్‌ఎంసీలో తుర్కయంజాల్, మణికొండ, నార్సింగి విలీనం
  • జీహెచ్‌ఎంసీలో ఆదిభట్ల, తుక్కుగూడ, మేడ్చల్, నాగారం విలీనం
  • జీహెచ్‌ఎంసీలో దమ్మాయిగూడ, పోచారం, ఘట్‌కేసర్ విలీనం
  • జీహెచ్‌ఎంసీలో గుండ్లపోచంపల్లి, తూంకుంట, కొంపల్లి విలీనం
  • జీహెచ్‌ఎంసీలో దుండిగల్, బొల్లారం, తెల్లాపూర్ విలీనం
  • జీహెచ్‌ఎంసీలో అమీన్‌పూర్, బడంగ్‌పేట్, బండ్లగూడ జాగీర్ విలీనం
  • జీహెచ్‌ఎంసీలో మీర్‌పేట, బోడుప్పల్, నిజాంపేట్ విలీనం
  • జీహెచ్‌ఎంసీలో ఫిర్జాదిగూడ, జవహర్‌నగర్‌ విలీనం

కేబినెట్ తీసుకున్న మరిన్ని నిర్ణయాలు :

  • మరో డిస్కమ్ ఏర్పాటుకు కేబినెట్ ఆమోదం
  • కొత్త డిస్కమ్ పరిధిలోకి వ్యవసాయ కనెక్షన్లు, మిషన్ భగీరథ కనెక్షన్లు
  • కొత్త డిస్కమ్ పరిధిలోకి లిఫ్ట్‌ ఇరిగేషన్, హైదరాబాద్ మెట్రో వాటర్ సప్లై సంస్థ
  • వచ్చే పదేళ్లలో విద్యుత్‌ డిమాండ్‌కు అవసరమైన ఏర్పాట్లపై చర్చించాం
  • 3 వేల మెగావాట్ల సోలార్ విద్యుత్‌ కొనుగోలుకు కేబినెట్ ఆమోదం
  • సోలార్ విద్యుత్‌ కొనుగోలుకు త్వరలో టెండర్లు పిలవాలని నిర్ణయం
  • 2 వేల మెగావాట్ల పంప్డ్‌స్టోరేజ్‌ విద్యుత్ కొనుగోలుకు కేబినెట్ నిర్ణయం
  • పంప్డ్‌స్టోరేజ్ విభాగంలో పెట్టుబడులు ఆహ్వానించాలని కేబినెట్ నిర్ణయం
  • 10 వేల మెగావాట్ల పంప్డ్‌ స్టోరేజీ యూనిట్లకు అనుమతివ్వాలని నిర్ణయం

తెలంగాణ కేబినెట్ సమావేశం నిర్ణయాలు
