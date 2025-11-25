ముగిసిన తెలంగాణ మంత్రివర్గ సమావేశం - కేబినెట్ కీలక నిర్ణయాలివే
సుమారు 4 గంటలకుపైగా కేబినెట్ సమావేశం - కీలక అంశాలపై చర్చించిన మంత్రివర్గం - సమావేశం అనంతరం మీడియాకు వివరాలు వెల్లడించిన మంత్రులు
Published : November 25, 2025 at 5:16 PM IST
Ministers On Telangana Cabinet Decisions : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అధ్యక్షతన కేబినెట్ సమావేశం జరిగింది. సుమారు నాలుగు గంటల పాటు సుదీర్ఘంగా నిర్వహించిన మంత్రివర్గ సమావేశంలో విద్యుత్శాఖకు సంబంధించిన ముఖ్య అంశాలపై చర్చించారు. పలు కీలక నిర్ణయాలను తీసుకున్నారు. కేబినెట్ సమావేశం అనంతరం ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క, మంత్రులు ఉత్తమ్ కుమార్, శ్రీధర్బాబు తదితర మంత్రులు మీడియాకు వివరాలను వెల్లడించారు.
కేబినెట్ కీలక నిర్ణయాలివే : -
- కొత్త పరిశ్రమలు సొంతంగా విద్యుత్ తయారీ చేసుకునేందుకు కేబినెట్ అనుమతి
- ఎన్టీపీసీ ఆధ్వర్యంలో రామగుండంలో 800 మె.వా. ప్లాంట్ నిర్మించాలని నిర్ణయం
- పాల్వంచ, మక్తల్లోనూ ప్లాంట్ల నిర్మాణ అవకాశాలను పరిశీలించాలని నిర్ణయం
- హైదరాబాద్లో భూగర్భ కేబుల్ విద్యుత్ వ్యవస్థ ఏర్పాటుకు నిర్ణయం
- హైదరాబాద్ను 3 సర్కిళ్లుగా విభజించి భూగర్భ కేబుల్ ప్రాజెక్టు చేపట్టాలని నిర్ణయం
- భూగర్భ విద్యుత్ కేబుల్ ప్రాజెక్టుకు రూ.14,725 కోట్లు అవసరమని అంచనా
- భూగర్భ కేబుల్ విద్యుత్ వ్యవస్థతో పాటే టీఫైబర్ కేబుళ్లనూ ఏర్పాటు చేస్తాం
- భద్రాద్రి జిల్లా దుమ్ముగూడెం మండలం పెద్దనల్లవెల్లిలో యంగ్ ఇండియా స్కూల్కు స్థలం కేటాయింపు
- యంగ్ ఇండియా రెసిడెన్షియల్ స్కూల్కు 20 ఎకరాల స్థలం కేటాయింపునకు అనుమతి
- ములుగు జిల్లా జగ్గన్నపేటలో స్పోర్ట్స్ స్కూల్కు 40 ఎకరాలు కేటాయింపునకు అనుమతి
జీహెచ్ఎంసీ విస్తరణకు మంత్రివర్గం ఆమోదం :
- జీహెచ్ఎంసీ విస్తరణకు మంత్రివర్గం ఆమోదం
- జీహెచ్ఎంసీలో 27 మున్సిపాల్టీలు, కార్పొరేషన్లు విలీనానికి ఆమోదం
- జీహెచ్ఎంసీలో పెద్ద అంబర్పేట్, జల్పల్లి, శంషాబాద్ విలీనం
- జీహెచ్ఎంసీలో తుర్కయంజాల్, మణికొండ, నార్సింగి విలీనం
- జీహెచ్ఎంసీలో ఆదిభట్ల, తుక్కుగూడ, మేడ్చల్, నాగారం విలీనం
- జీహెచ్ఎంసీలో దమ్మాయిగూడ, పోచారం, ఘట్కేసర్ విలీనం
- జీహెచ్ఎంసీలో గుండ్లపోచంపల్లి, తూంకుంట, కొంపల్లి విలీనం
- జీహెచ్ఎంసీలో దుండిగల్, బొల్లారం, తెల్లాపూర్ విలీనం
- జీహెచ్ఎంసీలో అమీన్పూర్, బడంగ్పేట్, బండ్లగూడ జాగీర్ విలీనం
- జీహెచ్ఎంసీలో మీర్పేట, బోడుప్పల్, నిజాంపేట్ విలీనం
- జీహెచ్ఎంసీలో ఫిర్జాదిగూడ, జవహర్నగర్ విలీనం
కేబినెట్ తీసుకున్న మరిన్ని నిర్ణయాలు :
- మరో డిస్కమ్ ఏర్పాటుకు కేబినెట్ ఆమోదం
- కొత్త డిస్కమ్ పరిధిలోకి వ్యవసాయ కనెక్షన్లు, మిషన్ భగీరథ కనెక్షన్లు
- కొత్త డిస్కమ్ పరిధిలోకి లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్, హైదరాబాద్ మెట్రో వాటర్ సప్లై సంస్థ
- వచ్చే పదేళ్లలో విద్యుత్ డిమాండ్కు అవసరమైన ఏర్పాట్లపై చర్చించాం
- 3 వేల మెగావాట్ల సోలార్ విద్యుత్ కొనుగోలుకు కేబినెట్ ఆమోదం
- సోలార్ విద్యుత్ కొనుగోలుకు త్వరలో టెండర్లు పిలవాలని నిర్ణయం
- 2 వేల మెగావాట్ల పంప్డ్స్టోరేజ్ విద్యుత్ కొనుగోలుకు కేబినెట్ నిర్ణయం
- పంప్డ్స్టోరేజ్ విభాగంలో పెట్టుబడులు ఆహ్వానించాలని కేబినెట్ నిర్ణయం
- 10 వేల మెగావాట్ల పంప్డ్ స్టోరేజీ యూనిట్లకు అనుమతివ్వాలని నిర్ణయం