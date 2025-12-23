ETV Bharat / state

మేడారానికి రేపు రావొద్దు - భక్తులకు మంత్రి సీతక్క విజ్ఞప్తి

మేడారం గద్దెల విస్తరణ పనులు పరిశీలించిన మంత్రులు పొంగులేటి, సీతక్క - మేడారం అభివృద్ధి పనులపై సమీక్ష - రేపు పగిడిద్దరాజు, గోవిందరాజు గద్దెల పునఃప్రతిష్టాపన కార్యక్రమం - భక్తులకు దర్శనం నిలిపివేత

Sammakka Saralamma Jatara
Sammakka Saralamma Jatara (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 23, 2025 at 7:18 PM IST

Minister Seethakka in Medaram Development Works : ములుగు జిల్లా మేడారం జాతర అభివృద్ధి పనులను మంత్రులు సీతక్క, పొంగులేటి శ్రీనివాస్‌రెడ్డి పరిశీలించారు. రేపు మేడారంలో కొత్తగా నిర్మించిన పగిడిద్దరాజు, గోవిందరాజు గద్దెల పునఃప్రతిష్టాపన ఉన్నందున భక్తులెవరూ రేపు మేడారానికి రావొద్దని సీతక్క తెలిపారు. ఆమె మీడియాతో మాట్లాడుతూ చరిత్రలో ఎన్నడూ లేని విధంగా సీఎం యజ్ఞం చేస్తున్నారని అన్నారు. ఆదివాసీల సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు, చరిత్ర తెలిపేలా నిర్మాణం కొనసాగుతుందని తెలిపారు.

ఈసారి ఘనంగా మేడారం జాతర : మేడారం ఆలయ పనులు 90 రోజుల్లో పూర్తి చేయాలని నిర్ణయించామన్న సీతక్క దానికనుగుణంగా విశాలమైన రోడ్లను సిద్ధం చేశామన్నారు. ఆదివాసీ విశ్వాసాలకు తగ్గట్లు ఆలయం రూపుదిద్దుకుంటోందని, మేడారం జాతర విజయవంతం కోసం కష్టపడుతున్నట్లు తెలిపారు. మేడారం జాతరను ఈసారి ఘనంగా నిర్వహిస్తామన్నారు. మన ఇంటి దేవతల జాతరకు అందరూ కలిసిరావాలని సీతక్క పిలుపునిచ్చారు. శిలలపై ఆచారాలు, సంప్రదాయాలు, గోత్రం చెక్కే పనుల్లో కొంత ఆలస్యమైందని అన్నారు.

మేడారానికి రేపు రావొద్దు - భక్తులకు మంత్రి సీతక్క విజ్ఞప్తి (ETV)

200 ఏళ్ల అవసరాలకు తగ్గట్టుగా : వంద రోజుల్లో సమ్మక్క ఆలయ అభివృద్ధికి ప్రణాళిక వేసుకున్నామని దానిలో భాగంగా జనవరి మొదటి వారంలోపు పనులు పూర్తి చేస్తామని రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి తెలిపారు. 200 ఏళ్లకు పైగా చెక్కుచెదరని ఆలయం నిర్మిస్తున్నామన్న పొంగులేటి ఎన్ని అవాంతరాలు వచ్చినా 80 శాతం పనులు పూర్తి చేశామని పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం భక్తుల దర్శనాలతో పాటు ఆలయ పనులు జరుగుతున్నాయన్నారు. ప్రతిపక్ష నేతలతో పాటు అందరినీ మేడారానికి ఆహ్వానిస్తామని పక్క రాష్ట్రాల అధికారుల సాయంతో రాత్రింబవళ్లు పనులు చేస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు.

"మేడారం ఆలయం మీద వచ్చే రాతి శిలలపై మా దైవాలు, మా ఆచారాలు, మా సంప్రదాయాలు, మా గొత్రం వంటి పనులను చెక్కడం లాంటి వాటిలో కొంత ఆలస్యమైంది. అయినా వచ్చే జనవరి నెల 5వ తేదీ వరకు పనులు పూర్తి చేయాలని అధికారులను ఆదేశించడం జరిగింది. " -సీతక్క, పంచాయతీరాజ్​, గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖల మంత్రి

జనవరి చివరిలో జాతర : వచ్చే జనవరి 28 నుంచి 31వ తేదీ వరకు జరిగే సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర ఘనంగా జరగనుండటంతో అభివృద్ధి పనులను పూర్తిచేయాలని లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఇందులో భాగంగా అభివృద్ధి పనులను మంత్రులు సీతక్క, పొంగులేటి పరిశీలించారు. ముందుగా సమ్మక్క- సారలమ్మలకు పూజలు చేశారు. అనంతరం మేడారం అభివృద్ధి పనులను పరిశీలించిన అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు.

"మేడారం ఆలయాన్ని పూర్తిగా రాతికట్టడంతో నిర్మించాలనే సంకల్పంతో ముందుకు సాగుతున్నాం. అనుకున్న విధంగానే అభివృద్ధి పనులను 75 నుంచి 80 శాతం పూర్తి చేశాం. ఈ రాబోయే 10 నుంచి 15 రోజుల్లో బ్యాలెన్స్ ఉన్న పనులను పూర్తి చేయడానికి కావాల్సిన ప్రణాళికలను సిద్ధం చేసుకున్నాం" -పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డి, రెవెన్యూ, గృహనిర్మాణ శాఖల మంత్రి

ఈవో విజ్ఞప్తి : రేపు మేడారంలో కొత్తగా నిర్మించిన పగిడిద్దరాజు, గోవిందరాజు గద్దెల పునఃప్రతిష్టాపన దృష్ట్యా రేపు భక్తులకు దర్శనాలు నిలిపివేస్తున్నట్లు ఆలయ ఈవో ప్రకటించారు. దర్శనాలకు వచ్చే భక్తులు ఒకరోజు వాయిదా వేసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.

సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి సెప్టెంబరు నెలలో మేడారం వచ్చి సమ్మక్క-సారలమ్మ గద్దెల పునఃనిర్మాణం కోసం శంకుస్థాపనలు చేశారు. ఈ గొప్ప అవకాశం దక్కడం తన అదృష్టంగా భావిస్తున్నట్లు చెప్పిన విషయం తెలిసిందే. ఆయన టీపీసీసీ చీఫ్​గా ఉన్నప్పుడు ఫిబ్రవరి 6, 2023న మేడారం నుంచే తన పాదయాత్ర మొదలుపెట్టినట్లు సైతం గుర్తుచేశారు. సమ్మక్క-సారలమ్మ ఆశీర్వాదంతో ప్రజాప్రభుత్వం ఏర్పడిందని ఆనందం వ్యక్తం చేసిన సంగతి తెలిసిందే.

సమ్మక్క- సారలమ్మ గద్దెల పునఃనిర్మాణం అవకాశం దక్కడం నా అదృష్టం : సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి

డిసెంబరు 30 నాటికి మేడారం పనులు పూర్తికావాలి : సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి

