ఒకే వేదికపై 10 రాష్ట్రాల కళాకారులు - కన్నుల పండుగగా 'అమరావతి చిత్రకళా వీధి'
గుంటూరు విద్యానగర్లో అమరావతి చిత్ర కళా వీధి - ప్రారంభించిన కేంద్రమంత్రి పెమ్మసాని, మంత్రి దుర్గేష్, రఘురామకృష్ణరాజు - ఆంధ్రప్రదేశ్తో పాటు 10 రాష్ట్రాల నుంచి 700 మందికి పైగా కళాకారులు హాజరు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 8, 2026 at 7:00 PM IST
Amaravathi Chitrakala Veedhi 2026 : కళాకారులను వారి కళారూపాలను వెలుగులోకి తీసుకొచ్చేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నడుం బిగించింది. ‘అమరావతి చిత్ర కళా వీధి’ పేరుతో గుంటూరులో ప్రత్యేక ప్రదర్శన ప్రారంభమైంది. ఆదివారం సైతం కొనసాగనుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర సృజనాత్మకత, సంస్కృతి సమితి ఆధ్వర్యంలో కళల కాంతులు విరజిమ్మబోతున్నాయి. కళాకారులు తమ కళాఖండాలను విక్రయించుకునేందుకు వీలు కల్పించారు. ఇందుకోసం పందిళ్లు, ప్రత్యేక గుడారాలను ఏర్పాటు చేశారు.
చరిత్రకు, మన వారసత్వానికి, సృజనకు ప్రతీకైన కళలను భావితరాలకు చేరువ చేసేందుకే అమరావతి చిత్రకళా వీధి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నట్లు కేంద్ర సహాయ మంత్రి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్ తెలిపారు. గుంటూరు నగరంలోని విద్యానగర్లో నిర్వహిస్తున్న చిత్రకళా ప్రదర్శనను పెమ్మసాని, మంత్రి కందుల దుర్గేష్, ఉప సభాపతి రఘురామకృష్ణరాజు తదితరులు ప్రారంభించారు.
ప్రతిభ నాలుగు గోడలకే పరిమితం కాకూడదు : కళలు, కళాకారులు, గ్యాలరీలు నాలుగు గోడలకే పరిమితం కాకూడదని వారి ప్రతిభ ప్రజలకు చేరువ చేసేందుకే అమరావతి చిత్రకళా వీధి పేరిట ఈ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నామన్నారు. గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో కళలు, కళాకారులు నిర్లక్ష్యానికి గురయ్యారని వారిని ప్రోత్సహించేందుకే అరుదైన ఈ చిత్రకళా ప్రదర్శనను ఏర్పాటు చేశామని మంత్రి దుర్గేశ్ అన్నారు.
ప్రభుత్వం సంక్షేమంతో పాటు కళలకు ప్రాధాన్యత : మన చుట్టూ ఉన్న కళాకారుల్లో ఎంతో ప్రతిభ ఉన్నవారు ఉన్నారని వారిని ప్రోత్సహిస్తే అడవి బాపిరాజు, బాపు లాంటి గొప్ప కళాకారులుగా ఎదిగే అవకాశం ఉంటుందని ఉప సభాపతి రఘురామకృష్ణం రాజు అభిప్రాయపడ్డారు. కూటమి ప్రభుత్వం అభివృద్ధి, సంక్షేమంతో పాటు కళలకు కూడా ప్రాధాన్యత ఇస్తోందని పేర్కొన్నారు.
"అమరావతి చిత్రకళావీధిని జాతీయస్థాయి కళా మహోత్సవంగా నిర్వహిస్తున్నాం. కళా ప్రదర్శనల స్టాల్స్, చిత్రలేఖనం, శిల్పకళా ప్రదర్శనలు, సంప్రదాయ, జానపద, గిరిజన కళా ప్రదర్శనలు, విద్యార్థుల కోసం ప్రత్యేక కళా కార్యక్రమాలు, సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు, సంగీత కార్యక్రమాలుంటాయి. యువతలో కళలపట్ల ఆసక్తి పెరగడానికి ఈ కార్యక్రమం దోహదం చేస్తుంది. గుంటూరు కళాసాంస్కృతిక వైభవం, పర్యాటకం అభివృద్ధికి మార్గం సుగమమవుతుంది. సంప్రదాయ కళారూపాలకు ప్రోత్సాహం లభిస్తుంది." - ఆంధ్రప్రదేశ్ సృజనాత్మకత, సంస్కృతి సమితి ఛైర్పర్సన్ పొడపాటి తేజస్వి
ఆర్ఆర్ఆర్ గన్మెన్, జనసేన నేతల మధ్య ఘర్షణ : 'అమరావతి చిత్రకళా వీధి' కార్యక్రమంలో డిప్యూటీ స్పీకర్ రఘురామకృష్ణరాజు గన్మెన్, జనసేన నేతల మధ్య ఘర్షణ జరిగింది. స్టాల్స్ను తిలకించేందుకు వెళ్తున్న జనసేన నేత బోనబోయిన శ్రీనివాస్ సహా కార్యకర్తలను, రఘురామకృష్ణరాజు గన్మెన్ అడ్డుకున్నారు. ఈ క్రమంలో వాగ్వాదం చోటు చేసుకుంది. అక్కడే ఉన్న కేంద్ర మంత్రి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్ వారించడంతో కాస్త వెనక్కి తగ్గిన జనసైనికులు, ఆ తర్వాత రఘురామరాజు గన్మెన్ను పక్కకు నెట్టేశారు.
కార్యక్రమం: అమరావతి కళా వీధి
ఎక్కడంటే: గుంటూరు రింగ్రోడ్డు విద్యానగర్ మూడో లైను దగ్గర మొదలుకుని గుజ్జనగుండ్ల కూడలి వరకు 1.7 కిలోమీటర్ల పొడవునా
ప్రదర్శనలు: 800కుపైగా
కళాకారులు, విద్యార్థులు: వెయ్యిమందికిపైగా
ప్రత్యేకతలు: చిత్ర కళాఖండాలు ప్రదర్శనలో ఉంటాయి. విభిన్న చిత్రకళల శైలిలో చిత్రిస్తూ వాటి గొప్పతనాన్ని అనుభవజ్ఞులు వివరిస్తారు.
పాల్గొన్నవారు: ఆంధ్రప్రదేశ్తో పాటు 10 రాష్ట్రాల నుండి 700 మందికి పైగా కళాకారులు.
ప్రవేశం: సందర్శకులకు పూర్తిగా ఉచితం.
రాజమండ్రిలో ఆకట్టుకున్న అమరావతి చిత్రకళా వీధి
గుంటూరులో "అమరావతి చిత్రకళా వీధి" - పాల్గొననున్న 10 రాష్ట్రాల చిత్రకారులు