మిత్తల్ స్టీల్ ప్లాంట్ రాష్ట్రాభివృద్ధికి గేమ్ ఛేంజర్ : కూటమి మంత్రులు
ఉక్కు కర్మాగారం రాకతో యువతకు పెద్ద ఎత్తున ఉద్యోగాలు - మొత్తం 5,465 ఎకరాల్లో రెండు దశల్లో ప్రాజెక్టు సాకారం - స్టీల్ ప్లాంట్ శంకుస్థాపన కార్యక్రమానికి ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయని వివరణ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 22, 2026 at 3:56 PM IST
Ministers About Arcelor Mittal Steel Plant in Anakapalli District: ఆర్సెలార్ మిత్తల్ స్టీల్ ప్లాంట్ రాష్ట్రాభివృద్ధికి గేమ్ ఛేంజర్ అని ప్రజాప్రతినిధులు తెలిపారు. ఉక్కు కర్మాగారం రాకతో యువతకు పెద్ద ఎత్తున ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు వస్తాయని మంత్రులు వంగలపూడి అనిత, కొల్లు రవీంద్ర, ఎంపీ సీఎం రమేశ్ అన్నారు.
మొత్తం 5,465 ఎకరాల్లో రెండు దశల్లో సాకారం కానున్న ఈ ప్రాజెక్టుతో అనకాపల్లి జిల్లా రూపురేఖలే మారిపోతాయని తెలిపారు. అదే విధంగా రేపు రాజయ్యపేటలో జరిగే స్టీల్ ప్లాంట్ శంకుస్థాపన కార్యక్రమానికి అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయని ఈ సందర్భంగా మంత్రులు వివరించారు. దేశంలోనే అతిపెద్ద గ్రీన్ ఫీల్డ్ స్టీల్ ప్లాంట్ ఆర్సెలార్ మిట్టల్ ఉత్తరాంధ్రకు వచ్చిందని విజయనగరం ఎంపీ కలిశెట్టి అప్పలనాయుడు స్పష్టం చేశారు.
ఉత్తరాంధ్రకు మరో మణిహారం: ఉత్తరాంధ్ర యువతకు ఉపాధి కల్పించేలా సీఎం చంద్రబాబు శంకుస్థాపన చేయబోతున్నారని తెలిపారు. మొత్తం 1.05 లక్షల కోట్లతో నిర్మించే ఈ ప్రాజెక్టు ఉత్తరాంధ్రకు మరో మణిహారంగా నిలవబోతోందని 2029 కల్లా పూర్తి కానుందని వివరించారు. జూన్లో భోగాపురం ఎయిర్ పోర్టు నుంచి సర్వీసులు ప్రారంభం అవుతాయని స్పష్టం చేశారు. ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధిని 20 నెలల్లో చంద్రబాబు చేసి చూపించారని ఎంపీ కలిశెట్టి తెలిపారు. గత వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో ఐదేళ్లల్లో ఉత్తరాంధ్రను నిర్లక్ష్యం చేశారని ధ్వజమెత్తారు. ఉత్తరాంధ్ర ద్రోహిగా జగన్ నిలిచిపోయాడని దుయ్యబట్టారు. జగన్ కన్నతల్లిపైనే సొంత పత్రికలో తప్పుగా మాట్లాడించి వార్తలు రాస్తున్నారని మండిపడ్డారు. సమాజం పట్ల, తల్లి, చెల్లి పట్ల కనికరం లేనివాడు నాయకుడిగా ఎలా రాణిస్తాడని నిలదీశారు.
రాష్ట్ర ఆడబిడ్డకు అన్యాయం జరిగితే అండగా నిలిచే బాధ్యత తెలుగుదేశం పార్టీదిని ఎంపీ కలిశెట్టి పేర్కొన్నారు. విజయమ్మ అయినా మరే ఇతర మహిళ అయినా న్యాయం కావాలంటే అండగా నిలబడతామని తేల్చి చెప్పారు. స్వామివారి లడ్డూను అపవిత్రం చేసి జగన్ మహాపాపం చేశాడని ఆరోపించారు. జగన్ లాంటివాడు సమాజానికి ప్రమాదమని, సంఘ బహిష్కరణ చేయాల్సిన అవసరం ఉందని ఎంపీ కలిశెట్టి వ్యాఖ్యానించారు.
"ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధిని 20 నెలల్లో చంద్రబాబు చేసి చూపించారు. గత వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో ఐదేళ్లల్లో ఉత్తరాంధ్రను నిర్లక్ష్యం చేశారు. ఆర్సెలార్ మిత్తల్ స్టీల్ ప్లాంట్ రాష్ట్రాభివృద్ధికి గేమ్ ఛేంజర్గా భవిష్యత్తులో నిలవబోతుంది"-అనిత,హోంమంత్రి
"దేశంలోనే అతిపెద్ద గ్రీన్ ఫీల్డ్ స్టీల్ ప్లాంట్ ఆర్సెలార్ మిట్టల్ ఉత్తరాంధ్రకు వచ్చింది. ఉత్తరాంధ్ర యువతకు ఉపాధి కల్పించేలా సీఎం చంద్రబాబు శంకుస్థాపన చేయబోతున్నారు. దాదాపు రూ. 1.5 లక్షల కోట్లతో నిర్మించే ఈ ప్రాజెక్టు ఉత్తరాంధ్రకు మరో మణిహారంగా నిలవబోతోంది. 2029వ సంవత్సరానికి ఈ ప్రాజెక్టు పూర్తి కానుంది"-కలిశెట్టి అప్పలనాయుడు, విజయనగరం ఎంపీ
యువతకు ఉద్యోగావకాశాలు: దేశంలోనే అతిపెద్ద ఇంటిగ్రేటెడ్ స్టీల్ ప్లాంట్ను సీఎం చంద్రబాబు అనకాపల్లి జిల్లాలో రేపు ప్రారంభిస్తారని మంత్రి గుమ్మిడి సంధ్యారాణి తెలిపారు. సుమారు లక్షా 35 వేల 964 కోట్ల వ్యయంతో నిర్మాణం కానున్న ఈ స్టీల్ ప్లాంట్ దేశంలోనే అతిపెద్దదిగా నిలుస్తుందని తెలిపారు. ఈ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా లక్ష మంది యువతకు ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా ఉద్యోగ అవకాశాలు వస్తాయని తెలిపారు.
సీఎం చంద్రబాబు నాయకత్వంలో ఉత్తరాంధ్ర అన్ని రంగాల్లో వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతోందన్నారు. విశాఖ త్వరలోనే వాణిజ్య నగరంగా మారుతుందని పెట్టుబడులు, పరిశ్రమలు భారీగా తరలివస్తున్నాయని వివరించారు. ఈ కార్యక్రమానికి సీఎం చంద్రబాబుతో సహా కేంద్ర ఉక్కు, భారీ పరిశ్రమల మంత్రి హెచ్.డి. కుమారస్వామి, కేంద్రమంత్రి భూపతిరాజు శ్రీనివాస వర్మ, ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్, మంత్రి లోకేశ్ ముఖ్య అతిథులుగా హాజరుకానునుండటం విశేషం.
