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బీఆర్ఎస్‌ నాయకులు చేసిన శుద్ధీకరణపై గవర్నర్‌కు మంత్రుల ఫిర్యాదు

లోక్‌భవన్‌లో గవర్నర్‌ను కలిసిన పలువురు మంత్రులు - గవర్నర్‌ను కలిసిన ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి, మంత్రులు శ్రీధర్ బాబు, సీతక్క, అడ్లూరి లక్ష్మణ్, అజారుద్దీన్‌ - బీఆర్ఎస్‌ నాయకులు చేసిన శుద్ధీకరణపై గవర్నర్‌కు ఫిర్యాదు

Ministers met the Governor Shiv Kumar Shukla at Lok Bhavan
గవర్నర్​తో మంత్రుల భేటీ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 9, 2026 at 6:37 PM IST

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Ministers met the Governor Shiv Kumar Shukla at Lok Bhavan : లోక్‌భవన్‌లో గవర్నర్‌ శివకుమార్​ శుక్లాను పలువురు మంత్రులు కలిశారు. బీఆర్ఎస్‌ నాయకులు చేసిన శుద్ధీకరణపై గవర్నర్‌కు ఫిర్యాదు చేశారు. గవర్నర్‌ను కలిసిన వారిలో ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి, మంత్రులు శ్రీధర్ బాబు, సీతక్క, అడ్లూరి లక్ష్మణ్, అజారుద్దీన్‌ ఉన్నారు.

TAGGED:

LOK BHAVAN
GOVERNOR SHIV KUMAR SHUKLA
శివకుమార్​ శుక్లా
గవర్నర్​తో మంత్రుల భేటీ
MINISTERS MET THE GOVERNOR

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