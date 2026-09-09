బీఆర్ఎస్ నాయకులు చేసిన శుద్ధీకరణపై గవర్నర్కు మంత్రుల ఫిర్యాదు
లోక్భవన్లో గవర్నర్ను కలిసిన పలువురు మంత్రులు - గవర్నర్ను కలిసిన ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి, మంత్రులు శ్రీధర్ బాబు, సీతక్క, అడ్లూరి లక్ష్మణ్, అజారుద్దీన్ - బీఆర్ఎస్ నాయకులు చేసిన శుద్ధీకరణపై గవర్నర్కు ఫిర్యాదు
గవర్నర్తో మంత్రుల భేటీ (ETV Bharat)
Published : September 9, 2026 at 6:37 PM IST
Ministers met the Governor Shiv Kumar Shukla at Lok Bhavan : లోక్భవన్లో గవర్నర్ శివకుమార్ శుక్లాను పలువురు మంత్రులు కలిశారు. బీఆర్ఎస్ నాయకులు చేసిన శుద్ధీకరణపై గవర్నర్కు ఫిర్యాదు చేశారు. గవర్నర్ను కలిసిన వారిలో ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి, మంత్రులు శ్రీధర్ బాబు, సీతక్క, అడ్లూరి లక్ష్మణ్, అజారుద్దీన్ ఉన్నారు.