'మొంథా' నష్టం రూ.6,352 కోట్లు - అమిత్‌ షాకు వివరించిన మంత్రులు లోకేశ్‌, అనిత

కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్‌షాతో సమావేశమైన మంత్రులు లోకేశ్​, అనిత - మొంథా తుపాను కారణంగా రూ.6,352 కోట్ల మేర నష్టం వాటిల్లిందని నివేదిక అందజేత

Published : December 2, 2025 at 4:48 PM IST

Ministers Lokesh and Anitha met Amit Shah at Delhi: ఇటీవల రాష్ట్రంలో సంభవించిన మొంథా తుపాను కారణంగా రూ.6,352 కోట్ల మేర నష్టం వాటిల్లిందని మంత్రులు లోకేశ్‌, అనిత కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్‌ షాను కలిసి నివేదిక అందజేశారు. పార్లమెంట్‌ హాల్‌లోని అమిత్‌ షా ఛాంబర్‌లో జరిగిన సమావేశంలో లోకేశ్‌, అనితతోపాటు టీడీపీ ఎంపీలు పాల్గొన్నారు. తుపాను వల్ల ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనడమే కాకుండా మౌలిక సదుపాయాలు కూడా తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయని చెప్పారు. ఈ తుపాను వల్ల మొత్తం 3,109 గ్రామాలు ప్రభావితమయ్యాయని వివరించారు. ప్రతి ప్రభావిత కుటుంబానికి తక్షణ సాయంగా ఏపీ ప్రభుత్వం తరఫున రూ.3 వేలు అందించామని చెప్పారు.

వ్యవసాయ, అనుబంధ రంగాలకు రూ.271 కోట్లు, గృహ నష్టం రూ.7 కోట్లు, రహదారులు, మౌలిక సదుపాయాలకు రూ.4,324 కోట్లు, విద్యుత్ రంగానికి రూ.41 కోట్లు, నీటి వనరులు, నీటిపారుదల ప్రాజెక్టులకు రూ.369 కోట్లు, శాశ్వత నిర్మాణాలకు రూ.1,302 కోట్లు, సామూహిక ఆస్తులకు రూ.48 కోట్ల మేర నష్టం వాటిల్లిందని తెలిపారు. మొత్తం రూ.6,352 కోట్ల నష్టంలో ఎన్డీఆర్‌ఎఫ్‌ మార్గదర్శకాల ప్రకారం తక్షణ ఉపశమనం, తాత్కాలిక పునరుద్ధరణ కోసం రూ.902 కోట్లు అవసరమన్నారు. తుపాను నష్టంపై కేంద్ర బృందం క్షేత్రస్థాయి పరిశీలన కూడా జరిపిందని అమిత్‌ షాకు లోకేశ్‌ తెలిపారు.

వ్యవసాయ రంగంపై ప్రభావం: అమిత్‌ షాతో అనంతరం కేంద్ర వ్యవసాయశాఖ మంత్రి శివరాజ్‌ సింగ్‌ చౌహాన్‌ను మంత్రులు కలిశారు. మొంథా తుపాను నష్టంపై నివేదిక అందజేశారు. పరిహారం త్వరగా ఇవ్వాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈ సందర్భంగా మొంథా తుపాను నష్టాన్ని వివరిస్తూ ఈ తుఫాను మొత్తం 24 జిల్లాల్లోని 443 మండలాల పరిధిలో 3,109 గ్రామాలను ప్రభావితం చేసిందని సుమారు 9.53 లక్షల మంది ప్రజలు నష్టాన్ని చవిచూశారని చెప్పారు. పంట మునిగిపోవడం, నదుల ఉద్ధృతి, సముద్ర అలల ప్రభావం వల్ల వ్యవసాయ జీవనోపాధి, మౌలిక సదుపాయాలు, పౌర సేవా రంగాలకు భారీనష్టం సంభవించిందని తెలిపారు.

అలానే ఈ తుపాను కారణంగా వ్యవసాయ పంటలకు భారీగా నష్టం సంభవించిందని సుమారు 1.61 లక్షల హెక్టార్ల పంటలు (వరి, మొక్కజొన్న, పత్తి, వేరుశనగ, కంది పప్పు, చిరుధాన్యాలు మొదలైనవి) దెబ్బతిన్నాయని వివరించారు. దీంతో 3.27 లక్షల మంది రైతులు ప్రభావితమయ్యారని, ఉత్పత్తి నష్టాలు సుమారు 4.36 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులుగా ఉందని పేర్కొన్నారు.

పండ్ల తోటలు, ఉద్యాన పంటలపై ప్రభావం: రాష్ట్రంలో సుమారు 6,250 హెక్టార్లలో అరటి, బొప్పాయి, కొబ్బరి, పసుపు, మిరప, కూరగాయలు, పూలు, ఉద్యానవన పంటలు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయని మంత్రులు తెలిపారు. ఏపీ ప్రభుత్వం సమయోచితంగా చర్యలు తీసుకుని, ప్రజల తరలింపు, సహాయ శిబిరాల నిర్వహణ, ఎస్డీఆర్​ఎఫ్​/ ఎన్డీఆర్​ఎఫ్​ బృందాల మోహరింపు, వివిధ శాఖల ద్వారా నష్టాల అంచనా వంటి చర్యలను వేగంగా అమలు చేసిందని వివరించారు. ఈ చర్యలు మానవ నష్టాలను తగ్గించడంతోపాటు బాధితులకు నిరంతర సహాయాన్ని అందించడంలో ఇబ్బందులు లేకుండా చేశాయని మంత్రులు పేర్కొన్నారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

