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రేవంత్‌ రెడ్డికి మహిళల అండ ఎప్పుడూ ఉంటుంది : సీఎంకు బంగారు రాఖీ కట్టిన కొండా సురేఖ

ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌ రెడ్డికి రాఖీ కట్టిన మంత్రులు కొండా సురేఖ, సీతక్క - సీఎం రేవంత్‌రెడ్డికి బంగారు రాఖీ కట్టిన కొండా సురేఖ - తాను అందరికీ సోదరినేనని వ్యాఖ్య

Konda Surekha Tied Rakhi To CM Revanth
సీఎంకు రాఖీ కడుతున్న మంత్రి సీతక్క, కొండా సురేఖలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 28, 2026 at 12:14 PM IST

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Updated : August 28, 2026 at 12:32 PM IST

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Konda Surekha and Seethakka Tied Rakhi To CM Revanth : రక్షాబంధన్​ను పురస్కరించుకొని మంత్రులు కొండా సురేఖ, సీతక్క సీఎం రేవంత్‌రెడ్డికి రాఖీ కట్టారు. పరకాల వివాదం తర్వాత తొలిసారి ముఖ్యమంత్రి నివాసానికి వెళ్లిన కొండా సురేఖ రేవంత్​ రెడ్డికి బంగారు రాఖీ కట్టారు. ఆయనతో పాటు కుటుంబసభ్యులకూ రాఖీ కట్టి మిఠాయిలు తినిపించారు. ఈ సందర్భంగా 'సీఎం రేవంత్‌రెడ్డికి మూడోసారి రాఖీ కట్టా. సీఎం మనవడు, అల్లుడికి కూడా రాఖీ కట్టాను. పండుగ వాతావరణంలో ఎలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయను. నేను అందరికీ సోదరినే. సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డికి మహిళల అండ ఎప్పుడూ ఉంటుంది. రేవంత్‌ రెడ్డికి రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేసే శక్తి ఇవ్వాలని దేవుడిని కోరుకున్నా. ఆడబిడ్డల ఆశీర్వాదాలు రేవంత్‌ రెడ్డికి ఎప్పుడూ ఉండాలని కోరుకున్నా' అని తెలిపారు.

పరకాల వివాదం తర్వాత తొలిసారి : పరకాల వివాదం తర్వాత కొండా సురేఖ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి నివాసానికి వెళ్లడం ఇదే తొలిసారి. పీసీసీ క్రమశిక్షణా కమిటీ మంత్రి కొండా సురేఖకు నోటీస్ ఇవ్వగా, కుమార్తె చేసిన ఆరోపణలకు తానెలా బాధ్యురాలిని అవుతానని సురేఖ సమాధానం ఇచ్చారు. క్రమశిక్షణా రాహిత్యంగా భావించి నోటీసులివ్వడంతోనే పరిమితం కాకుండా చర్యలకు కూడా ఉపక్రమించే అవకాశం ఉన్నట్లు పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో సీఎం నివాసానికి కొండా సురేఖ వెళ్లడం చర్చనీయాంశంగా మారింది.

రేవంత్‌ రెడ్డికి మహిళల అండ ఎప్పుడూ ఉంటుంది : సీఎంకు బంగారు రాఖీ కట్టిన కొండా సురేఖ (ETV Bharat)

మరోవైపు ప్రతి ఏడాది ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డికి రాఖీ కట్టడం సంతోషంగా ఉందని మంత్రి సీతక్క అన్నారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి మంత్రులతో పాటు మహిళా కమిషన్ ఛైర్​పర్సన్ గద్వాల విజయలక్ష్మి, సభ్యులు, వివిధ కార్పొరేషన్ ఛైర్మన్లు, బ్రహ్మకుమారీస్, కాంగ్రెస్ మహిళా నాయకులు, మలక్​పేటలోని గవర్నమెంట్ హైస్కూల్ ఫర్ ది బ్లైండ్ గర్ల్స్ విద్యార్థినిలు రాఖీ కట్టారు.

Last Updated : August 28, 2026 at 12:32 PM IST

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KONDA SUREKHA TIED RAKHI TO CM
సీఎం రేవంత్​కు రాఖీ కట్టిన మంత్రులు
KONDA SUREKHA TIED RAKHI TO CM

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