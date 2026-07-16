ETV Bharat / state

గోదావరి నీటిని సాధ్యమైనంత మేర పూర్తిస్థాయిలో వినియోగంలోకి తెస్తాం : భట్టి విక్రమార్క

సీతారామ సాగర్ ప్రాజెక్టు పనులను పరిశీలించిన ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క - గోదావరి జలాలను పూర్తిస్థాయిలో వినియోగంలోకి తీసుకురావడమే లక్ష్యమని వెల్లడి - పెండింగ్ ప్రాజెక్టులను ప్రాధాన్యతా క్రమంలో పూర్తిచేస్తామన్న మంత్రులు

BHATTI VISITS SITARAMA PROJECT
BHATTI VISITS SITARAMA PROJECT (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 16, 2026 at 8:35 PM IST

|

Updated : July 16, 2026 at 9:05 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Ministers Visits Sitarama Project : సీతమ్మసాగర్ బ్యారేజ్, సీతారామ ప్రాజెక్టులను త్వరితగతిన పూర్తి చేసి ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాకు గోదావరి జలాలను పుష్కలంగా అందిస్తామని ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క పేర్కొన్నారు. గోదావరి జలాలను పూర్తి స్థాయిలో వినియోగంలోకి తీసుకు రావడమే తమ ప్రభుత్వ లక్ష్యమని చెప్పారు. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా అశ్వాపురం మండలం సీతమ్మసాగర్ బ్యారేజ్, సీతారామ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టు పనులను మంత్రులు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి, పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డిలతో కలిసి భట్టి విక్రమార్క క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించారు.

గోదావరి నీటిని సాధ్యమైనంత మేర పూర్తిస్థాయిలో వినియోగంలోకి తెస్తాం : భట్టి విక్రమార్క (ETV Bharat)

గోదావరి జలాల వినియోగానికి సమగ్ర కార్యాచరణ : గోదావరి నదిలో ప్రవహిస్తున్న నీటిని సాధ్యమైనంత మేర పూర్తిస్థాయిలో వినియోగంలోకి తీసుకురావడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సమగ్ర కార్యాచరణతో ముందుకు సాగుతోందని భట్టి విక్రమార్క వివరించారు. అందుబాటులో ఉన్న ప్రాంతాల్లో గ్రావిటీ ద్వారా, అవసరమైన చోట లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ద్వారా నీటిని తరలించే విధంగా ప్రణాళిక అమలు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. మొత్తం సుమారు రూ.3,500 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో నాలుగు లక్షల ఎకరాలకు సాగునీరు అందించే ప్రణాళిక రూపొందించినట్లు వివరించారు.

రాష్ట్ర విభజనకు ముందు ఈ రెండు ప్రాజెక్టులపై సుమారు రూ.2,000 కోట్ల వరకు వ్యయం జరిగిందని, మిగిలిన పనులకు సుమారు రూ.1,505 కోట్లు అవసరమయ్యే పరిస్థితి ఉండేదన్నారు. అనంతర కాలంలో ప్రాజెక్టు పునఃరూపకల్పనతో అంచనా వ్యయం సుమారు రూ.24 వేల కోట్లకు పెరిగిందని, ఇప్పటికే రూ.7,500–8,000 కోట్ల వరకు వ్యయం జరిగినట్లు వివరించారు. ప్రస్తుతం భారీ ప్రజాధనం ఇప్పటికే వ్యయమైనందున మిగిలిన పనులను వేగంగా పూర్తి చేసి రైతులకు ప్రయోజనం చేకూర్చడమే ప్రభుత్వ లక్ష్యమన్నారు. సీతమ్మసాగర్, సీతారామ, దేవాదుల లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ వ్యవస్థలను సమన్వయం చేసి గోదావరి జలాలను గరిష్టంగా వినియోగించుకునేలా చర్యలు చేపడుతున్నామని తెలిపారు. ప్రతి నెలా పనుల పురోగతిని సమీక్షిస్తూ అవసరమైన నిధులు విడుదల చేసి ప్రాజెక్టును నిర్ణీత గడువులో పూర్తి చేయాలని అధికారులను ఆదేశించినట్లు భట్టి విక్రమార్క తెలిపారు.

పెండింగ్ ప్రాజెక్టులు దశలవారిగా పూర్తిచేస్తాం : రాష్ట్ర నీటిపారుదల, పౌరసరఫరాల శాఖ మంత్రి ఎన్. ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ సీతారామ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టు ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాకు అత్యంత కీలకమైన సాగునీటి ప్రాజెక్టు అని అన్నారు. రాష్ట్రంలో ఇరిగేషన్ రంగంపై గతంలో సుమారు రూ.1.81 లక్షల కోట్లకు పైగా వ్యయం జరిగినప్పటికీ అనేక ప్రాజెక్టులు ఇంకా వివిధ దశల్లో ఉన్నాయని వివరించారు. పాలమూరు–రంగారెడ్డి ప్రాజెక్టుపై సుమారు రూ.27,500 కోట్లు వ్యయం జరిగినట్లుగా ఉత్తమ్ వివరించారు. ప్రస్తుతం పెండింగ్‌లో ఉన్న సాగునీటి ప్రాజెక్టులను దశలవారీగా పూర్తి చేయడంపై ప్రభుత్వం దృష్టి సారించిందన్నారు.

"ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులను తూ.చ తప్పకుండా పూర్తి చేస్తాం. బీఆర్ఎస్ హయాంలోని పదేళ్లలో ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులపై 1.81 లక్షల కోట్లు ఖర్చు పెట్టి నిర్మించిన కాళేశ్వరం నామమాత్రం ఆయకట్టుకే కూలిపోయింది. దేవాదుల వారు(బీఆర్ఎస్) అధికారంలోకి వచ్చిన రోజు పెండింగ్​లో ఉంది, దిగిపోయేనాటికీ పూర్తవ్వలేదు. సీతారామసాగర్ ప్రాజెక్టు విషయంలో ఎనిమిదిన్నర వేల కోట్లు ఖర్చు పెట్టారు. ఒక్క ఎకరాకు కూడా ఆయకట్టు ఇవ్వలేదు. రాష్ట్రంలో వాళ్లు పూర్తిచేసిన ప్రాజెక్టు ఒక్కటి కూడా లేదు. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులోని మూడు అనకట్టలు వాళ్ల హయాంలోనే నిర్మించారు, వారి పాలనాకాలంలోనే కూలిపోయాయి"-ఉత్తమ్​ కుమార్ రెడ్డి, మంత్రి

కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులోని మేడిగడ్డ, అన్నారం, సుందిళ్ల బ్యారేజీల నిర్మాణాలకు సంబంధించి జాతీయ డ్యామ్ భద్రతా సంస్థ, కేంద్ర జల సంఘం సూచనల మేరకు సాంకేతిక పరీక్షలు, భూగర్భ పరిశీలనలు, నిర్మాణ భద్రతా అధ్యయనాలు కొనసాగుతున్నాయని తెలిపారు. నిపుణుల నివేదికల ఆధారంగా అవసరమైన పునరుద్ధరణ చర్యలు చేపట్టనున్నట్లు తెలిపారు. ప్రజల భద్రత, నిర్మాణ నాణ్యత, నీటి నిల్వ సామర్థ్యానికి అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తూ అన్ని నిర్ణయాలు శాస్త్రీయ ప్రమాణాల ఆధారంగానే తీసుకుంటున్నామని వివరించారు.

కేంద్రం ఆదేశాలు - రాష్ట్రంలోని ప్రాజెక్టులు, డ్యాముల భద్రతపై సమగ్ర అధ్యయనం!
పాలమూరు-రంగారెడ్డి ప్రాజెక్టు భూసేకరణ ప్రక్రియ యుద్ధ ప్రాతిపదికన పూర్తి చేయండి : సీఎం ఆదేశాలు

Last Updated : July 16, 2026 at 9:05 PM IST

TAGGED:

DY CM BHATTI ON IRRIGATION PROJECTS
MINISTERS VISITS SITARAMA PROJECT
సీతారామప్రాజెక్టు సందర్శించిన భట్టి
MINISTERS SITARAMA PROJECT TOUR
MINISTERS VISIT SITARAMA PROJECT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.