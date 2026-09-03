తెలంగాణలో మంత్రి పదవులు కోల్పోయింది వీరే - తాజాగా ఈ జాబితాలోకి కొండా సురేఖ!
మంత్రివర్గం నుంచి కొండా సురేఖను బర్తరఫ్ చేసిన సీఎం రేవంత్ - తెలంగాణ ఏర్పాటయ్యాక మొత్తం ముగ్గురు మంత్రుల తొలగింపు - ఉమ్మడి రాష్ట్రంలోనూ వివిధ కారణాలతో అమాత్యుల తొలగింపు
Published : September 3, 2026 at 5:36 PM IST
Ministers who Lost Their Posts : సీఎం రేవంత్రెడ్డి తన మంత్రివర్గం నుంచి కొండా సురేఖను బర్తరఫ్ చేయాలంటూ గవర్నర్కు లేఖ రాశారు. దీంతో గత కొన్నిరోజులుగా నెలకొన్న సస్పెన్స్కు తాజాగా తెరపడినట్లయింది. రాజీనామా చేసేందుకు సురేఖ సరేమిరా అనడంతో కేబినెట్ నుంచి బర్తరఫ్ చేయాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు. అయితే మంత్రి పదవుల నుంచి తొలగింపు, వైదొలగడం లాంటి ఘటనలు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చాలా అరుదుగానే చోటుచేసుకున్నాయి.
అవినీతి ఆరోపణలు, పార్టీ వ్యతిరేక కార్యక్రమాలు కారణంగా ఉమ్మడి ఏపీ, అనంతరం ఏపీ, తెలంగాణలో పలువురు మంత్రి పదవులు కోల్పోయారు. తాజాగా ఈ జాబితాలోకి కొండా సురేఖ చేరారు. అయితే తెలంగాణ ఏర్పాటయ్యాక ముగ్గురు మంత్రులు బర్తరఫ్ కాగా, రాజయ్య, కొండా సురేఖ ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాకే చెందిన వారున్నారు.
కొండా సురేఖ : 2023 శాసనసభ ఎన్నికల్లో వరంగల్ తూర్పు నియోజకవర్గం నుంచి కొండా సురేఖ కాంగ్రెస్ తరఫున గెలిచారు. రేవంత్ రెడ్డి కేబినెట్లో అటవీ, పర్యావరణ, దేవాదాయ శాఖ మంత్రిగా పనిచేశారు. గతంలోనూ కొండా సురేఖ వ్యాఖ్యలు పెద్ద దుమారం రేపిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే గతంలో రాష్ట్ర ముఖ్యనేతల జోక్యంతో అప్పట్లో చర్యలు తీసుకోలేదు.
అయితే తాజాగా ఏకంగా సీఎం రేవంత్రెడ్డి పైనే కొండా సురేఖ కుమార్తె సుస్మిత పటేల్ అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆ వ్యాఖ్యలను తనకు ఆపాదించవద్దని, సుస్మిత స్వతంత్ర మహిళ అని, తనకు ఆ మాటలతో ఎటువంటి సంబంధం లేదని కొండా సురేఖ చెప్పుకొచ్చారు. అయితే కాంగ్రెస్ అగ్రనాయకత్వం, సీఎంతోపాటు హస్తం పార్టీ ముఖ్యనేతలు కొండా సురేఖపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. కచ్చితంగా చర్యలు తీసుకోవాలని అధిష్ఠానం వద్ద డిమాండ్ చేశారు. దీంతో గత వారం పదిరోజులుగా దిల్లీతోపాటు హైదరాబాద్లో కీలక చర్చలు జరిగాయి. ఎట్టకేలకు గవర్నర్కు లేఖ పంపిన రేవంత్రెడ్డి, కొండా సురేఖను తొలగించాలని కోరారు.
డాక్టర్ టి.రాజయ్య : తెలంగాణ ఏర్పాటు అనంతరం మంత్రివర్గం నుంచి బర్తరఫ్ అయిన మొదటి వ్యక్తి తాటికొండ రాజయ్య. బీఆర్ఎస్ హయాంలో అప్పటి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ (జనవరి 2015), రాజయ్యను పదవి నుంచి తప్పించారు. కేసీఆర్ తొలి కేబినెట్లో టి.రాజయ్య ఉపముఖ్యమంత్రిగా, వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రిగా బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. అయితే పరిపాలన వైఫల్యం, స్వైన్ఫ్లూ నివారణ చర్యల్లో అవినీతి, ఆరోగ్య శాఖ ద్వారా వైద్య పరికరాల కొనుగోలులో అవకతవకలు జరిగాయన్న ఆరోపణలు, ఇతర వ్యక్తిగత కారణాల నేపథ్యంలో మంత్రి పదవి కోల్పోయారు. దీంతో రాజయ్యను తప్పించి, కడియం శ్రీహరిని డిప్యూటీ సీఎంగా బాధ్యతలు చేపట్టారు.
ఈటల రాజేందర్ : మే 2021లో ఈటల రాజేందర్ను అధికారికంగా కేబినెట్ నుంచి బర్తరఫ్ చేశారు. కరోనా సమయంలో కేసీఆర్ మంత్రివర్గంలో ఈటల వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రిగా సేవలు అందించారు. మెదక్ జిల్లా అచ్చంపేట, హకీంపేటలో వెనుకబడిన తరగతుల రైతులకు చెందిన అసైన్డ్ భూములను ఈటల కుటుంబానికి చెందిన జమున హ్యాచరీస్ ఆక్రమించిందనే ఆరోపణలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. దీంతో మెదక్ జిల్లా కలెక్టర్, విజిలెన్స్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ద్వారా తక్షణ విచారణకు ఆదేశించారు. ప్రాథమిక నివేదిక ఆధారంగా కేసీఆర్ అప్పట్లో ఈటలపై చర్యలు తీసుకున్నారు. అనంతరం ఈటల రాజేందర్ బీఆర్ఎస్ పార్టీకి, శాసనసభ్యత్వానికి రాజీనామా చేశారు. బీజేపీలో చేరి, ఉపఎన్నికల్లో గెలుపొందారు.
* ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో కూడా వివిధ కారణాలతో అనేక మంది మంత్రులు పదవులు కోల్పోయారు.
> డీఎల్.రవీంద్రారెడ్డి (మే 2013) : ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎన్.కిరణ్ కుమార్రెడ్డి కేబినెట్లో డీఎల్ రవీంద్రారెడ్డి ఆరోగ్య శాఖ మంత్రిగా బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభావం, రాష్ట్రవిభజన అంశానికి సంబంధించి పాలనాపరమైన నిర్ణయాలు, రాజకీయ వ్యూహాలపై సీఎం కిరణ్కుమార్ రెడ్డితో రవీంద్రారెడ్డి బహిరంగంగా విభేదించారు. లండన్ పర్యటనలో ఉండగా రవీంద్రారెడ్డి, కిరణ్కుమార్రెడ్డిని బహిరంగంగా విమర్శించడంతో, కిరణ్కుమార్ రెడ్డి ఆయనను బర్తరఫ్ చేయాలని సిఫారసు చేశారు. గవర్నర్ ఈ.యస్.ఎల్. నరసింహన్ ఆయన్ను తక్షణమే మంత్రుల మండలి నుంచి తొలగించారు.
> సబితా ఇంద్రారెడ్డి (హోం), ధర్మాన ప్రసాదరావు (ఆర్ అండ్ బీ - మే 2013) : జగన్ మోహన్రెడ్డి ఆస్తుల కేసులో సీబీఐ దాఖలు చేసిన ఛార్జిషీట్లో సబితా, ధర్మానపై తీవ్రఅవినీతి, అధికార దుర్వినియోగ ఆరోపణలు వచ్చాయి. విపక్షాల నుంచి డిమాండ్లు, అధిష్ఠానం ఒత్తిడి పెరగడంతో సీఎం కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి వీరి రాజీనామాలను ఆమోదించి, గవర్నర్ వద్దకు పంపి కేబినెట్ నుంచి తొలగించారు.
> పి.శంకర్ రావు (జనవరి 2012) : ఉమ్మడి ఏపీ సీఎం కిరణ్కుమార్ రెడ్డి కేబినెట్లో చేనేత, జౌళిశాఖ మంత్రిగా శంకర్రావు పనిచేశారు. తోటి మంత్రులు, ఇతర కాంగ్రెస్ నేతలపై అనేకసార్లు బహిరంగంగా అవినీతి ఆరోపణలు చేశారు. దీంతో అధికార కాంగ్రెస్కు ఇబ్బందికర పరిస్థితి తలెత్తింది. అనేక హెచ్చరికల తర్వాత మంత్రివర్గం నుంచి తొలగించారు.
> సి.కృష్ణయాదవ్ (సెప్టెంబర్ 2003) : ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో నారా చంద్రబాబునాయుడు ప్రభుత్వంలో కృష్ణయాదవ్ కార్మిక శాఖ మంత్రిగా పనిచేశారు. దేశాన్ని కుదిపేసిన వేల కోట్ల అబ్దుల్ కరీం తెల్గీ నకిలీ స్టాంప్ పేపర్ల కుంభకోణంలో కృష్ణయాదవ్ ఏజెంట్గా వ్యవహరించారని ఆరోపణలు వచ్చాయి. అప్పట్లో మహారాష్ట్ర పోలీసులు కృష్ణయాదవ్ను అరెస్ట్ చేశారు. దీంతో కేబినెట్ నుంచి తొలగింపుతో పాటు పార్టీ నుంచీ సస్పెండ్ చేశారు.
> సుద్దాల దేవయ్య (జూన్ 2002) : ఉమ్మడి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబునాయుడు ప్రభుత్వంలో దేవయ్య కార్మిక శాఖమంత్రిగా బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. తన మాజీ డ్రైవర్ హత్య కేసులో సుద్దాల దేవయ్యపై తీవ్రమైన క్రిమినల్ ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు కావడంతో మరింత వివాదం రేగింది. దీంతో ప్రభుత్వం ఆయనపై చర్యలు తీసుకుంది.
> ఎం.రామచంద్రరావు (1984) : ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో సీఎం ఎన్టీరామారావు కేబినెట్లో రామచంద్రరావు కార్మిక, ఉపాధి శాఖ మంత్రిగా పనిచేశారు. ఆయనపై వచ్చిన అవినీతి ఆరోపణలపై ముఖ్యమంత్రి ఎన్టీఆర్ స్వయంగా స్టింగ్ ఆపరేషన్ చేయించి, మంత్రివర్గం నుంచి తొలగించారు.