ETV Bharat / state

టీటీడీ కల్తీ నెయ్యి వ్యవహారం - 'ఏకసభ్య కమిటీ సిఫార్సుల ప్రకారం బాధ్యులపై చర్యలు'

తిరుమల లడ్డూలో కల్తీ నెయ్యి అంశంపై అసెంబ్లీలో లఘు చర్చ - నెయ్యి కల్తీ వ్యవహారంలో దోచుకున్న డబ్బులు ఎవరికి చేరాయో తేల్చాలని పొన్నూరు ఎమ్మెల్యే ధూలిపాళ్ల నరేంద్ర డిమాండ్

Ministers and MLA's Spoke About Adulterated Laddu in Assembly
Ministers and MLA's Spoke About Adulterated Laddu in Assembly (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 24, 2026 at 5:04 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Ministers and MLA's Spoke About Adulterated Laddu in Assembly: తిరుమల లడ్డూలో కల్తీ నెయ్యిపై అసెంబ్లీలో లఘు చర్చ నిర్వహించారు. ఈ క్రమంలో ఈ అశంపై మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు సహా పలువురు మాట్లాడారు. తిరుమల లడ్డూలో నెయ్యి కల్తీలో అసలు దోషుల్ని గుర్తించేందుకే ప్రభుత్వం ఏకసభ్య కమిషన్ వేసిందని దేవదాయశాఖ మంత్రి ఆనం రాంనారాయణరెడ్డి తెలిపారు. తిరుమలకు నిజమైన నెయ్యి సేకరించేందుకు టెండర్ నిబంధనలు కఠినంగా ఉండేవని, 2020 ఫిబ్రవరిలో అప్పటి ప్రభుత్వం నిబంధనలు తొలగించారని మంత్రి తెలిపారు. ఆ తర్వాత అనుభవనం లేని ప్రైవేట్ డెయిరీలు ప్రవేశించి తక్కువ ధరకే నెయ్యి సరఫరా చేస్తున్నట్లు చెప్పి కల్తీ నెయ్యి ఇచ్చాయని ఆయన వివరించారు.

టీటీడీ కల్తీ నెయ్యి వ్యవహారం- 'ఏకసభ్య కమిటీ సిఫార్సుల ప్రకారం బాధ్యులపై చర్యలు' (ETV Bharat)

'తిరుపతి ఈస్ట్‌ పోలీసుస్టేషన్‌లో తొలుత కేసు నమోదైంది. సీనియర్‌ అధికారులతో ప్రత్యేక విచారణ బృందం ఏర్పాటైంది. అనంతరం సీబీఐ డైరెక్టర్‌ పర్యవేక్షణలో సిట్‌ పునర్ ​వ్యవస్థీకరించడమైంది. 2014 నుంచి ఈ-టెండర్ల ద్వారా అగ్‌మార్క్‌ స్పెషల్‌ గ్రేడ్‌ ఆవునెయ్యిని సేకరిస్తోంది. కమిటీ సిఫార్సుల ఆధారంగా టెండర్‌ నిబంధనలను బలోపేతం చేశారు. సేకరణ నిబంధనలను వాస్తవ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మార్చారు. 5 నెలల వ్యవధిలోనే బలోపేతం చేసిన నిబంధనలను సవరించినట్లు తేలింది. నిర్వహణ అనుభవాన్ని 3 నుంచి ఏడాదికి తగ్గించారు. వార్షిక టర్నోవర్‌ అవసరాన్ని తగ్గించారు. ఆవు పాల కొవ్వు ఉత్పత్తి ప్రమాణాలను తగ్గించారు. తప్పనిసరి పాల సేకరణ నిబంధనను తొలగించారు. సమగ్ర అధ్యయనం, క్షేత్రస్థాయి పరిశీలన లేకుండా సడలింపు చేశారు. అనుభవం లేని ప్రైవేటు డెయిరీల ప్రవేశానికి ఈ సడలింపు దోహదపడిందని సిట్‌ గమనించింది. భోలేబాబా, వైష్ణవి, ఇతర నిందితుల డెయిరీలు తక్కువ ధరను కోట్‌ చేయడం ప్రారంభించాయి.' -రామనారాయణరెడ్డి, దేవదాయశాఖ మంత్రి

ఏకసభ్య కమిటీ సిఫార్సుల ప్రకారం బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకుంటామని మంత్రి స్పష్టం చేశారు. జరిగిన తప్పులు దిద్దుకునేలా టీటీడీ చర్యలు చేపట్టిందన్నారు. తిరుమల విశ్వసనీయతను కాపాడేందుకు ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని మంత్రి ఆనం రామనారాయణరెడ్డి స్పష్టం చేశారు.

కుట్రపన్ని మహాపాపానికి తెరతీశారు: తిరుమల నెయ్యి కల్తీ వ్యవహారంలో దోచుకున్న డబ్బులు ఎవరికి చేరాయో తేల్చాలని పొన్నూరు ఎమ్మెల్యే ధూళిపాళ్ల నరేంద్ర డిమాండ్ చేశారు. అప్పటి టీటీడీ ఛైర్మన్ల గురించి సిట్ నివేదికలో ఎందుకు ప్రస్తావించలేదని ప్రశ్నించారు. తిరుమల విషయంలో బ్రిటీష్ వలసవాదుల పాలన కంటే వైఎస్సార్సీపీ పాలకులు దారుణంగా ప్రవరించాయన్నారు. నెయ్యి కల్తీ పై ప్రభుత్వం సిట్ వేయగానే వైవీ సుబ్బారెడ్డి సుప్రింకోర్టుకు ఎందుకు వెళ్లారో చెప్పాలన్నారు. నిబంధనలు మార్చి తమకు కావాల్సిన వారికి టెండర్లు అప్పగించే కుట్ర పన్నారని తద్వారా మహా పాపానికి, మహా దోపిడికి అప్పుడే తెరలేపారని ఆరోపించారు. సిట్ దర్యాప్తు పూర్తిస్థాయిలో జరలేదని సమగ్రంగా దర్యాప్తు జరిపించాలని ఎమ్మెల్యే ధూళిపాళ్ల నరేంద్ర కోరారు.

అసత్య ప్రచారాలు వారికి అలవాటయ్యాయి: ఆనాడు వైఎస్‌ సీఎంగా ఉన్నప్పుడు ఏడుకొండలు, కాదు రెండు కొండలన్నారని కూన రవికుమార్‌ గుర్తు చేశారు. పోరాటాలు చేసిన తర్వాత నాటి జీవోను మళ్లీ వెనక్కి తీసుకున్న పరిస్థితి చూశామన్నారు. పింక్‌ డైమండ్‌ పేరుతో అసత్య ప్రచారం చేశారని, అభూతకల్పనలు చేసి అనవసర విమర్శలు చేశారని కూన రవికుమార్‌ ధ్వజమెత్తారు. కోర్టులో కేసు కూడా దాఖలు చేసి రూ.2 కోట్లు ఫీజు చెల్లించారని, వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక వైవీ సుబ్బారెడ్డి ఛైర్మన్‌ అయ్యాక కేసు విత్‌డ్రా చేసుకున్నారన్నారు.

తప్పుడు ప్రచారాలు ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లడం వైఎస్సార్సీపీకి అలవాటుగా మారిందని కూన రవికుమార్‌ అన్నారు. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో తిరుమలలో అన్యమత ప్రచారం జరిగిందని, బస్సు టికెట్ల వెనుక హజ్‌, జెరూసలేం యాత్రల వివరాలు ప్రచురించారని కూన రవికుమార్‌ అన్నారు.

తిరుమల లడ్డూ కల్తీ వ్యవహారం - ఏకసభ్య కమిటీని నియమించిన ప్రభుత్వం

హిందువుల మనోభావాలను దెబ్బతీసే విధంగా గత పాలకులు వ్యవహరించారని జ్యోతుల నెహ్రూ అన్నారు. లడ్డూ విషయంలోనే కాదు వైఎస్సార్సీపీ పాలనే విధ్వంసంతో ప్రారంభమైంది ఆయన మండిపడ్డారు. వందకు పైబడి హిందువుల ఆలయాల్లో అపచారాలు చేశారన్నారు. తిరుమల లడ్డూలో కల్తీ నెయ్యి వినియోగం విషయంలో నిజమైన బాధ్యులందరినీ శిక్షించాల్సిన అవసరం ఉంద జ్యోతుల నెహ్రూ అన్నారు.

తిరుమల లడ్డూ కల్తీ గురించి ప్రజలకు వాస్తవాలు తెలియాలి: కూటమి నేతలు

TAGGED:

MINISTER ABOUT TTD GHEE SCAM
ADULTERATED LADDU CASE
TIRUMALA LADDU ISSUE
TIRUMALA LADDU ADULTERATION ISSUE
TTD LADDU DISCUSSION IN ASSEMBLY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.