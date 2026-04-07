అనిశ్చితికి తెర - నెరవేరిన ప్రజల కల - చరిత్రలో నిలిచిపోనున్న ఏప్రిల్ 6
అమరావతి రైతుల గౌరవానికి, వారి దీర్ఘకాల పోరాటానికి లభించిన న్యాయమని సీఎం వెల్లడి - అమరావతి గెజిట్ నోటిఫికేషన్పై హర్షం వ్యక్తంచేసిన డిప్యూటీ సీఎం, మంత్రి లోకేశ్, ఎమ్మెల్యే నందమూరి బాలకృష్ణ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 7, 2026 at 1:42 PM IST
Ministers and MLAs Respond to Amaravati Capital Gazette Notification : ఆంధ్రుల కలల రాజధాని అమరావతికి రాజముద్ర పడింది. ఆంధ్రప్రదేస్ రాజధానిగా అమరావతిని కేంద్రం ప్రకటించింది. అమరావతికి చట్టబద్దత కల్పించింది. ఈమేరకు రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము ఆమోదం తర్వాత కేంద్ర న్యాయశాఖ గెజిట్ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్, మంత్రి లోకేశ్, ఎమ్మెల్యే నందమూరి బాలకృష్ణ హర్షం వ్యక్తం చేశారు.
రాజధాని కలను సాకారం చేస్తూ ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్వ్యవస్థీకరణ సవరణ చట్టంకు ఆమోదం తెలిపిన రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ముకు రాష్ట్ర ప్రజల తరఫున ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంపై అంకితభావంతో, దృఢ సంకల్పంతో ముందుకు నడిపిస్తున్న ప్రధాని మోదీకి, బిల్లుకు మద్దతు తెలిపిన పార్లమెంట్ సభ్యులకు, రాష్ట్ర నాయకులకు, కలిసి నిలిచిన ప్రతి ఆంధ్రప్రదేశ్ పౌరుడికి ధన్యవాదాలు చెప్పారు. ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల విజయమని స్పష్టం చేశారు. ముఖ్యంగా అమరావతి రైతుల గౌరవానికి, వారి దీర్ఘకాల పోరాటానికి లభించిన న్యాయమని వెల్లడించారు.
The capital of Andhra Pradesh is Amaravati.— N Chandrababu Naidu (@ncbn) April 7, 2026
ఇకనుంచి రాష్ట్రానికి రాజధాని అమరావతి: రాజధాని అమరావతి గెజిట్ విడుదలపై ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇక రాజధాని లేని రాష్ట్రం కాదన్నారు. అనిశ్చితికి తెర పడిందన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ చరిత్రలో ఏప్రిల్ 6వ తేది గొప్పరోజుగా నిలిచిపోతుందని పవన్ అన్నారు. పార్లమెంటులో అమరావతి చట్టబద్ధత బిల్లు ఆమోదం, రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము సంతకం తర్వాత కేంద్రం గెజిట్ విడుదల చేయడంతో రాష్ట్ర ప్రజల కోరిక తీరిందన్నారు.
రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము, ప్రధాని మోదీ, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు. రాజధానికి భూములు ఇచ్చిన రైతులు, అమరావతికి అండగా నిలబడిన ప్రజలకు పవన్ శుభాకాంక్షలు చెప్పారు. రాష్ట్ర విభజన జరిగిన 12 ఏళ్ల తర్వాత, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధానిగా అమరావతిని భారత ప్రభుత్వం అధికారికంగా గుర్తించడం చాలా సంతోషంగా ఉందన్నారు. అమరావతిని ప్రజా రాజధానిగా అభివృద్ధి చేయడంలో అందరం కలిసి ముందుకు సాగుదామని పవన్ కల్యాణ్ పిలుపునిచ్చారు. భవిష్యత్ తరాలకు బలమైన పునాది వేసేలా, స్వర్ణాంధ్ర - 2047 లక్ష్యంతో రాష్ట్రాభివృద్ధికి కృషి చేద్దామన్నారు.
Today is a historic day for every citizen of #AndhraPradesh. With the Hon’ble President Smt. Droupadi Murmu Ji’s assent to the Andhra Pradesh Reorganisation (Amendment) Act, 2026, the dream of our capital has officially become a reality.
రైతుల సహనం, త్యాగం, నిబద్ధతే ఈ విజయానికి పునాది: అమరావతికి చట్టబద్దత ప్రతి ఆంధ్రప్రదేశ్ పౌరుడికి చారిత్రాత్మక రోజని మంత్రి లోకేశ్ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్వ్యవస్థీకరణ సవరణ చట్టం, 2026కు ఆమోదం తెలపడంతో, మన రాజధాని కల అధికారికంగా సాకారమైందని వెల్లడించారు. రాష్ట్ర భవిష్యత్తును దృష్టిలో ఉంచుకుని అండగా నిలిచిన ప్రధాని మోదీకి కోట్లాది తెలుగు ప్రజల తరఫున హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. పార్లమెంట్లో ఈ బిల్లుకు మద్దతు తెలిపిన అన్ని పార్టీల ఎంపీలకు ధన్యవాదాలు చెప్పారు. అమరావతి రైతులకు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలిపిన లోకేశ్ వారి సహనం, త్యాగం, నిబద్ధతే ఈ విజయానికి పునాదని అభివర్ణించారు. అందరం కలిసి సాధించిన గొప్ప విజయమిదని కొనియాడారు.
అమరావతి మన ఆత్మగౌరవానికి, మన భవిష్యత్తుకు ప్రతీక: అమరావతికి రాజముద్ర పడటంపై హిందూపురం ఎమ్మెల్యే నందమూరి బాలకృష్ణ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము సంతకం చేయడం, కేంద్ర ప్రభుత్వం గెజిట్ విడుదల చేయడం అత్యంత సంతోషకరమన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలందరికీ ఇది చరిత్రాత్మక సందర్భం అంటూ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. ఏకైక రాజధానిగా అమరావతికి అధికారిక వేయడం రైతుల త్యాగానికి, ప్రజల ఆశలకు, భవిష్యత్తు తరాల కలలకు లభించిన న్యాయంగా అభివర్ణించారు.
అమరావతి ఇప్పుడు కేవలం ఒక నగరం కాదు, మన ఆత్మగౌరవం, భవిష్యత్తుకు ప్రతీక అన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల చిరకాల స్వప్నాన్ని సాకారం చేయడంలో సహకరించిన రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము, ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, హోంమంత్రి అమిత్ షా, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడికి బాలకృష్ణ ధన్యవాదాలు చెప్పారు. బిల్లుకు మద్దతిచ్చిన పార్టీలు, పార్లమెంట్ సభ్యులు, వెన్నంటి నిలిచిన ప్రజలకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. అమరావతి అజేయంగా, అజరామరంగా వెలుగొందుతుందని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. అందరం కలసి అమరావతిని ప్రపంచస్థాయి నగరంగా తీర్చిదిద్దుదామని బాలయ్య పిలుపునిచ్చారు.
