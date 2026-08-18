స్థానిక సంస్థల్లో బీసీలకు 34 శాతం రిజర్వేషన్లు - సీఎంకు నేతల కృతజ్ఞతలు
స్థానిక సంస్థల్లో బీసీ రిజర్వేషన్ల అమలుకు కేబినెట్ ఆమోదం తెలపడాన్ని అసెంబ్లీ వేదికగా స్వాగతించిన ఎమ్మెల్యేలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 18, 2026 at 6:21 PM IST
Ministers And MLAs Reaction on 34 Percent BC Reservation: స్థానిక సంస్థల్లో బీసీ రిజర్వేషన్ల అమలుకు కేబినెట్ ఆమోదం తెలపడాన్ని అసెంబ్లీ వేదికగా ఎమ్మెల్యేలు స్వాగతించారు. గత ప్రభుత్వం రిజర్వేషన్ తగ్గించడం వల్ల బీసీలు పదవులు కోల్పోయారన్నారు. ఎన్టీఆర్ బాటలోనే నడిచి బీసీలకు మరింత అండగా నిలిచిన వ్యక్తి చంద్రబాబు అని ఎమ్మెల్యేలు గుర్తు చేసుకున్నారు. బీసీ రిజర్వేషన్లపై అసెంబ్లీలో జరిగిన చర్చలో పాల్గొన్న కూటమి పార్టీల ఎమ్మెల్యేలు స్థానిక సంస్థలకు ప్రత్యక్ష ఎన్నికల విధానం తెచ్చినందుకు సీఎంకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
టీడీపీ వచ్చిన తర్వాతే బీసీలకు సామాజిక న్యాయం జరిగిందని మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు అన్నారు. బీసీలను చట్టసభలకు పంపిన పార్టీ టీడీపీ అని చెప్పారు. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో బీసీ రిజర్వేషన్ల పెంపు అంశంపై శాసనసభలో నిర్వహించిన చర్చలో మంత్రులు అచ్చెన్నాయుడు, సవిత, కొల్లు రవీంద్ర, పలువురు ఎమ్మెల్యేలు మాట్లాడారు. బలహీనవర్గాలు ఎప్పుడూ టీడీపీకు అండగా ఉంటున్నాయని అచ్చెన్నాయుడు అన్నారు.
'1987లో మొదటిసారి ఎన్టీఆర్ హయాంలో స్థానిక సంస్థల్లో బీసీలకు 20 శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పించారు. 1995లో చంద్రబాబు వాటిని 34 శాతానికి తీసుకొచ్చారు. 2020 వరకు స్థానిక సంస్థల్లో ఏ ఎన్నికలు జరిగినా ఎలాంటి ఇబ్బందీ లేకుండా 34 శాతం రిజర్వేషన్లు అమలయ్యాయి. 2019లో జగన్ సీఎం అయ్యాక రాష్ట్రానికి శని పట్టింది. బీసీలపై దమనకాండ జరిగింది. ఆ వర్గాల నేతలపై దాడుల చేసి హింసించారు. అధికారంలో ఉన్నా ప్రతిపక్షంలో ఉన్నా టీడీపీకి బీసీలు అండగా నిలిచారు. అందుకే జగన్ కక్షగట్టారు. చట్టసవరణ చేయకుండా రిజర్వేషన్లు పెంచారు. బీసీలకు మాయమాటలు చెప్పారు. పెంచిన రిజర్వేషన్లపై కోర్టులో కేసు వేయించి వాటిని అమలు చేయకుండా అడ్డంకులు సృష్టించారు. హైకోర్టు ఆ జీవోను కొట్టివేసింది. బాధ్యత గల ప్రభుత్వం అయితే అప్పుడే సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్లాలి. కానీ అలా జరగలేదు. ఆదరాబాదరాగా 24 శాతంతో స్థానిక ఎన్నికలు నిర్వహించారు. దీంతో బీసీలకు చాలా అన్యాయం జరిగింది. సర్పంచ్లు, ఎంపీపీలు, జడ్పీటీసీలు, మేయర్ పదవులు చాలా వరకు బీసీలకు దక్కలేదు.' - మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు
వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో పోయిన పదవులు: వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం బీసీ రిజర్వేషన్లను 34 నుంచి 24 శాతానికి తగ్గించడంతో 16,800 పదవులను బీసీలు కోల్పోయారని మంత్రి సవిత ఆరోపించారు. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత బీసీల కోసం బడ్జెట్ కేటాయింపులు పెంచడంతో పాటు గీత కార్మికులు, వడ్డెరలు, నాయీ బ్రాహ్మణులు, చేనేతలు, మత్స్యకారులకు పలు ప్రత్యేక ప్రయోజనాలు కల్పించిందన్నారు. బీసీలకు చట్టసభల్లో 33 శాతం రిజర్వేషన్ల కోసం అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేశామని, నామినేటెడ్ పోస్టుల్లోనూ 34 శాతం రిజర్వేషన్లకు చర్యలు తీసుకుంటున్నామని తెలిపారు. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో బీసీ రిజర్వేషన్లు 34 శాతానికి పెంచుతూ నిర్ణయం తీసుకోవడంపై సీఎం చంద్రబాబుకు మంత్రి సవిత కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో బీసీలకు 34 శాతం రిజర్వేషన్లతో ఎన్నికలకు వెళ్లడం శుభవార్త అని మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర అన్నారు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో బీసీలను అణచివేయాలని ప్రయత్నించారని చెప్పారు. టీడీపీ బీసీ నేతలపై కేసులు పెట్టారని ఎంతోమందిని పొట్టన పెట్టుకున్నారన్నారన్నారు. బీసీ సామాజిక వర్గానికి చెందిన తోట చంద్రయ్యను నడిరోడ్డుపై హత్య చేశారని నందం సుబ్బయ్య, అమర్నాథ్ గౌడ్ను చంపేశారన్నారు.
రిజర్వేషన్ల పెంపుపై హర్షం: ఎమ్మెల్యేలు గౌతు శిరీష, కూన రవికుమార్, బండారు సత్యానంద్, షాజహాన్ బాషా మాట్లాడుతూ బీసీలు అంటేనే టీడీపీ, టీడీపీ అంటేనే బీసీలు అన్నారు. టీడీపీ వచ్చాకే బీసీలకు రాజకీయ ప్రాధాన్యం దక్కిందన్నారు. 2016లో బీసీలకు సబ్ప్లాన్ తెచ్చిన ఘనత చంద్రబాబుదేనని కొనియాడారు. బీసీలకు సబ్ప్లాన్ను ఎందుకు రద్దు చేశారో జగన్ చెప్పాలని, బీసీ పథకాలకు ఎందుకు రద్దు చేశారని, బీసీల రిజర్వేషన్లపై జగన్ సుప్రీంకోర్టుకు ఎందుకు వెళ్లలేదు నిలదీశారు. రిజర్వేషన్ల పెంపు వల్ల బీసీల జీవితాల్లో అనేక మార్పులు వస్తాయన్నారు. ఈ నిర్ణయంతో చంద్రబాబు దేశానికే ఆదర్శంగా నిలిచారన్నారు. తల్లికి వందనం పేరుతో బీసీ విద్యార్థులు చదువుకునేలా అండగా ఉన్నారని, గ్రామస్థాయి నుంచి బీసీలకు రాజకీయ అవకాశాలు ఇచ్చే నిర్ణయమన్నారు.
బీసీలకు విద్య, ఉపాధి, రాజకీయ అవకాశాలు కల్పించిన ఘనత టీడీపీదేనని తెలిపారు. గ్రామం నుంచి వచ్చిన సామాన్య కార్యకర్తను కూడా టీడీపీ మంత్రిగా చేసిందన్నారు. ఎందరో బీసీలను చట్టసభ సభ్యులు చేసిన ఘనత ఎన్టీఆర్దని, టీడీపీ చొరవ వల్లే అనేకమంది బీసీ వ్యక్తులు సభలో ఉన్నారని ఆయన హర్షం వ్యక్తం చేశారు. అన్ని రంగాల్లో సామాజిక న్యాయం ఉండాలని టీడీపీ కోరుకుంటోందన్నారు. జగన్ హయాంలో అనేక బీసీ పథకాలను నిర్వీర్యం చేశారని, బీసీ నాయకులను అణగదొక్కారని ధ్వజమెత్తారు. కూటమి ప్రభుత్వంలో అనేకమంది బీసీలు మంత్రులు అయ్యారన్నారు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో బీసీ కార్పొరేషన్ను నిర్వీర్యం చేశారని మండిపడ్డారు. టీడీపీకి, బీసీలకు విడదీయరాని అనుబంధం ఉందని గుర్తు చేశారు.
అక్టోబర్లోగా స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు - బీసీ రిజర్వేషన్ల అమలుకు కేబినెట్ ఆమోదం
స్థానిక సంస్థల్లో బీసీలకు 34 శాతం రిజర్వేషన్లు - నేడు కేబినెట్లో కీలక నిర్ణయం