క్షతగాత్రులకు మెరుగైన వైద్యం అందించాలి - అధికారులకు మంత్రుల ఆదేశం

తొక్కిసలాటలో పలువురు మృతి చెందడంపై మంత్రులు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి - స్పృహతప్పిపడిపోయిన మరికొంతమంది భక్తులను చికిత్సకు తరలింపు, ముమ్మరంగా కొనసాగుతున్న సహాయక చర్యలు

Minister and MLAs Reaction on Kasibugga Incident
Minister and MLAs Reaction on Kasibugga Incident (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 1, 2025 at 2:03 PM IST

Minister and MLAs Reaction on Kasibugga Incident: శ్రీకాకుళం జిల్లా కాశీబుగ్గ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయ తొక్కిసలాటలో దుర్ఘటనలో పలువురు మృతి చెందడంపై మంత్రులు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. తొక్కిసలాట ఘటనలో స్పృహతప్పిపడిపోయిన మరికొంతమంది భక్తులను చికిత్సకు తరలించారు. ఘటనాస్థలిలో సహాయచర్యలు ముమ్మరంగా కొనసాగుతున్నాయి.

హోం మంత్రి అనిత దిగ్బ్రాంతి: కాశీబుగ్గ ఘటనపై హోంమంత్రి అనిత దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. ఘటనపై ఎస్పీ, పోలీసు ఉన్నతాధికారులతో మాట్లాడిన అనిత ఘటనపై సమగ్ర విచారణకు ఆదేశించారు. అంతేకాకుండా సహాయచర్యలు ముమ్మరం చేయాలని స్పష్టం చేశారు. గాయపడిన వారికి మెరుగైన చికిత్స అందించాలని ఆదేశించారు.

కాశీబుగ్గ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయ తొక్కిసలాట (ETV)

పలాస కాశీబుగ్గ వెంటకేశ్వర స్వామి ఆలయ తొక్కిసలాట ఘటన తీవ్రంగా కలచివేసిందని కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. క్షతగాత్రులకు తక్షణం మెరుగైన వైద్యం అందించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ఘటనా స్థలానికి అదనపు పోలీసు బలగాలను తరలించారు. ఆలయ ప్రాంతంలో పరిస్థితిపై సమీక్ష కొనసాగుతుంది. పరిస్థితిని అదుపులోకి తెచ్చే చర్యల్లో అధికారులు నిమగ్నమయ్యారు.

ఘటనపై స్పందించిన పలువురు మంత్రులు: తొక్కిలాటలో దుర్ఘటనపై ఘటనపై మంత్రులు కింజరాపు అచ్చెన్నాయుడు, కొండపల్లి శ్రీనివాస్‌ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. సమాచారం అందిన వెంటనే దేవాలయానికి హుటాహుటిన బయలుదేరిన వెళ్లిన అచ్చెన్నాయుడు, కొండపల్లి శ్రీనివాస్ బాధితులను పరామర్శించారు. క్షతగాత్రులకు మెరుగైన వైద్యం అందించాలని జిల్లా కలెక్టర్, వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అధికారులకు మంత్రులు ఆదేశించారు. మృతుల కుటుంబాలకు మంత్రులు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేశారు. భోపాల్‌లో కార్యక్రమం రద్దు చేసుకుని నేరుగా పలాసకు రామ్మోహన్‌నాయుడు బయలుదేరారు.

కాశీబుగ్గ వెంకటేశ్వర ఆలయంలో తొక్కిసలాట బాధాకరమని మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఏకాదశి సందర్భంగా దర్శనానికి వచ్చి మృత్యువాత పడడం ఎంతో కలిచివేసిందని మంత్రి అన్నారు. మృతుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతిని ఆయన తెలియజేశారు. క్షతగాత్రులకు మెరుగైన వైద్యం అందించాలని అధికారులను విజ్ఞప్తి చేశారు.

కాశీబుగ్గ తొక్కిలాట ఘటనపై మంత్రి ఆనం రామనారాయణరెడ్డి, అనగాని సత్యప్రసాద్​, టీజీ భరత్​లు దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. గాయపడినవారికి మెరుగైన చికిత్స అందించాలని వారు తెలియజేశారు. ఘటనాస్థలిలో సహాయచర్యలను మంత్రులు అచ్చెనాయుడు, కొండపల్లి శ్రీనివాస్​లు స్వయంగా దగ్గరుండి పర్యవేక్షిస్తున్నారు.

కాశీబుగ్గ తొక్కిలాట ఘటనపై మంత్రి టీజీ భరత్ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతిని వ్యక్తం చేశారు. భక్తులు మరణించడం ఎంతో బాధ కలిగించిందని మంత్రి అన్నారు. మృతుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేశారు. ఘటనాస్థలిలో సహాయచర్యలను అధికారులు ముమ్మరంగా చేపడుతున్నారు. గాయపడిన వారిని మెరుగైన చికిత్సను అందించేందుకు ఆసుపత్రులకు తరలించారు.

