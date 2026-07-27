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ప్రజల వద్దకే ప్రజాప్రతినిధులు - పండగలా 'ఇంటింటికీ తెలుగుదేశం' కార్యక్రమం

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రారంభమైన 'ఇంటింటికీ తెలుగుదేశం' కార్యక్రమం - ప్రచారంలో పాల్గొన్న మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు - అభివృద్ధి, సంక్షేమానికి సంబంధించి కరపత్రాల పంపిణీ - కూటమి విజయాలు తెలియచేస్తున్న నేతలు

Ministers and MLAs Participated in Intintiki Telugu Desam Program
Ministers and MLAs Participated in Intintiki Telugu Desam Program (ETV)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 27, 2026 at 8:22 PM IST

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Ministers and MLAs Participated in Intintiki Telugu Desam Program : కేబినెట్‌ మినిస్టర్‌ నుంచి క్యాడర్‌ వరకు. ఎమ్మెల్యే నుంచి సాధారణ కార్యకర్త వరకు. ఇంటింటికీ తెలుగుదేశం కార్యక్రమంలో భాగంగా నాయకులు ప్రజల్లోకి వస్తున్నారు. చంద్రబాబు విజనరీతో చేస్తున్న అభివృద్ధి, పేదల బతుకులు మార్చేందుకు అందిస్తున్న సంక్షేమాన్ని పూస గుచ్చినట్లు వివరిస్తూ కరపత్రాలు అందజేస్తున్నారు. రెండేళ్ల పాలనలో సాధించిన విజయాలు చెబుతూనే, ఇంకా తీర్చాల్సిన సమస్యల గురించి ఆరా తీస్తున్నారు.

కూటమి ప్రభుత్వం రెండేళ్లలో చేపట్టిన అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలను వివరించేందుకు తెలుగుదేశం నాయకులు, కార్యకర్తలు ఇంటింటికీ వస్తున్నారు. హోంమంత్రి అనిత అనకాపల్లి జిల్లా పాయకరావుపేట మండలం పాల్‌మాన్‌ మత్స్యకార గ్రామంలో పర్యటించారు. ఒక్కొక్కరినీ ఆప్యాయంగా పలకరిస్తూ సమస్యలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా పాచిపెంట మండలంలోని జీలిక వలస, సీతంపేట గ్రామాల్లో మంత్రి సంధ్యారాణి పర్యటించారు. మహిళలతో ఆప్యాయంగా మాట్లాడి సమస్యలపై ఆరా తీశారు.

ప్రజల వద్దకే ప్రజాప్రతినిధులు - పండగలా 'ఇంటింటికీ తెలుగుదేశం' కార్యక్రమం (ETV)

నెల్లూరు జిల్లా ఆత్మకూరులోని ముస్తాపురంలో పర్యటించిన మంత్రి ఆనం రామనారాయణ రెడ్డి పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు శంకుస్థాపన చేశారు. ఇంటింటికీ వెళ్లి ప్రభుత్వం అందిస్తున్న సంక్షేమ పథకాలు, అభివృద్ధి కార్యక్రమాల గురించి వివరించారు. విజయనగరం జిల్లా గజపతినగరం నియోజకవర్గంలోని మరుపల్లిలో మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్‌ ఇంటింటికీ వెళ్లి కూటమి పాలనను వివరించారు. చిరు వ్యాపారుల దగ్గరకు వెళ్లి సమస్యల గురించి అడిగి తెలుసుకున్నారు.

ఇంటింటికీ వెళ్లి కరపత్రాలు : గుంటూరు జిల్లా తెనాలిలో పర్యటించిన ఎమ్మెల్సీ ఆలపాటి రాజేంద్రప్రసాద్‌ ఇంటింటికీ వెళ్లి కరపత్రాలు అందజేశారు. కూటమి రెండేళ్ల పాలన గురించి వివరించారు. పల్నాడు జిల్లా అమరావతి మండలం లేమల్లె గ్రామంలో పర్యటించిన ఎమ్మెల్యే భాష్యం ప్రవీణ్‌ ఇంటింటికీ వెళ్లి రెండేళ్ల ప్రగతి గురించి వివరించారు. ప్రకాశం జిల్లా దర్శిలో పర్యటించిన టీడీపీ నియోజకవర్గ ఇన్‌ఛార్జ్ గొట్టిపాటి లక్ష్మి ప్రజలను అడిగి సమస్యలపై ఆరా తీశారు. తాగునీటి, డ్రైనేజీ, పింఛన్ల సమస్యలు పరిష్కరిస్తామని హామీ ఇచ్చారు.

పథకాలు అందుతున్నాయా? లేదా? : అనంతపురం జిల్లా గుమ్మగట్ల మండలం తాళ్లకేర గ్రామంలో ఎమ్మెల్యే కాల్వ శ్రీనివాసులు ఇంటింటికీ తెలుగుదేశం కార్యక్రమం చేపట్టారు. ముందుగా పార్టీ పెట్టినప్పటి నుంచి సేవలందిస్తున్న నాయకులను సత్కరించి ఆశీర్వాదం తీసుకున్నారు. అనంతరం ఇంటింటికీ వెళ్లి అభివృద్ధి, సంక్షేమం వివరించారు. శ్రీసత్యసాయి జిల్లా గుడిబండలో పర్యటించిన ఎమ్మెల్యే MS రాజు మౌలిక వసతుల సమస్యలపై ఆరా తీశారు. వెంటనే పరిష్కరించాలని అధికారులు ఆదేశించారు. ఆ తర్వాత KGBV హాస్టల్‌ భవనాన్ని ప్రారంభించారు. నంద్యాల జిల్లా డోన్‌లో ఎమ్మెల్యే కోట్ల జయప్రకాశ్‌ రెడ్డి ఇంటింటికీ ప్రచారం కార్యక్రమం చేపట్టారు. ప్రజలతో మాట్లాడి పథకాలు అందుతున్నాయా? లేదా? అని ఆరా తీశారు.

సిమెంట్‌ రోడ్లు ప్రారంభం : పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా అత్తిలి మండలం K. సముద్రపుగట్టు గ్రామంలో పర్యటించిన ఎమ్మెల్యే ఆరిమిల్లి రాధాకృష్ణ కూటమి ప్రభుత్వం చేసిన అభివృద్ధి, సంక్షేమానికి సంబంధించిన కరపత్రాలు ఇంటింటికీ పంపిణీ చేశారు. అనకాపల్లి జిల్లా నర్సీపట్నంలో శాసనసభాపతి అయ్యన్నపాత్రుడు సతీమణి చింతకాయల పద్మావతి, కుమారుడు చింతకాయల రాజేశ్‌ ఇంటింటికీ ప్రచారం కార్యక్రమం చేపట్టారు. 22 వార్డులో 50 లక్షల రూపాయలతో చేపట్టిన సిమెంట్‌ రోడ్లను ప్రారంభించారు.

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INTINTIKI TDP
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