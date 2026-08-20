పాలిటెక్నిక్ విద్యార్థులు లేటరల్ ఎంట్రీతో యథావిధిగా బీటెక్లో చేరొచ్చు : మంత్రి వివేక్
కార్మికమంత్రి వివేక్ వెంకట్ స్వామితో పాలిటెక్నిక్ జేఏసీ భేటీ - పాలిటెక్నిక్ కాలేజీలను స్కిల్ వర్శిటీ పరిధిలోకి తీసుకురావడం పట్ల ఆందోళన - ఈసెట్ ద్వారా కల్పిస్తున్న బీటెక్ ప్రవేశాలు యథాతథంగా ఉంటాయన్న మంత్రి
Published : August 20, 2026 at 4:54 PM IST
Minister Vivek venkata Swami on Polytechnic Education : పాలిటెక్నిక్ విద్యార్థులు ఈసెట్ ద్వారా బీటెక్ రెండో ఏడాదిలో చేరవచ్చని, ఆ విధానంలో ఎలాంటి మార్పు ఉండదని కార్మికశాఖ మంత్రి వివేక్ వెంకటస్వామి స్పష్టం చేశారు. స్కిల్ యూనివర్సిటీలో పాలిటెక్నిక్ విలీనంపై కొంతమంది అపోహలు సృష్టిస్తున్నారని ఆయన మండిపడ్డారు. పాలిటెక్నిక్లను అప్గ్రేడ్ చేసే ఆలోచనతోనే శక్తి డిపార్ట్మెంట్లో తీసుకున్నామని పేర్కొన్నారు.
లేటరల్ ఎంట్రీ ద్వారా బీటెక్ సెకండ్ ఇయర్లో చేరొచ్చు : బ్లూకాలర్ జాబ్లలో కూడా రాష్ట్ర యువత ముందుండాలనేదే ప్రభుత్వ ఆలోచన అని వెంకటస్వామి తెలిపారు. పాలిటెక్నిక్ కాలేజీల లెక్చరర్లు, సిబ్బంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగానే కొనసాగుతారన్నారు. పాలిటెక్నిక్ విద్యార్థులు లేటరల్ ఎంట్రీ ద్వారా బీటెక్ రెండో సంవత్సరంలో చేరొచ్చని ఆయన తెలిపారు. స్కిల్ యూనివర్సిటీలో విలీనమైనప్పటికీ పాలిటెక్నిక్ ఫీజులో ఎలాంటి మార్పు ఉండదన్న మంత్రి వివేక్ వెంకటస్వామి స్పష్టం చేశారు. లెక్చరర్ల డిప్యూటేషన్, బదిలీ విధానంలోనూ మార్పులు ఉండవన్నారు. రాజకీయ పార్టీల తప్పుడు ప్రచారాన్ని విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు నమ్మొద్దని ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు. వరంగల్ లో విద్యార్థి పట్ల అనుచితంగా ప్రవర్తించిన సీఐని బదిలీ చేశామని తెలిపారు.
"ఈసెట్ ద్వారా కల్పిస్తున్న బీటెక్ ప్రవేశాలు యథాతథంగా ఉంటాయి. బీటెక్లో లాటరల్ ఎంట్రన్స్ యథాతథంగా కొనసాగుతుంది. పాలిటెక్నిక్ల బలోపేతం కోసం వందల కోట్లు ఖర్చు చేస్తున్నాం. పాలిటెక్నిక్ విద్యార్థులకు మెరుగైన అవకాశాలు కల్పించేందుకే జీవో తెచ్చాం. మన విద్యార్థులకు జర్మన్ లాంగ్వేజ్ నేర్పించి విదేశాలకు పంపటం నేరమా? కేటీఆర్ వంటి ధనవంతుల పిల్లలు విద్య కోసం విదేశాలకు వెళ్లటం లేదా? కేటీఆర్ విదేశాల్లో చదివి ఉద్యోగం చేసి రాలేదా? అన్ని దేశాల్లో వైట్ కాలర్ జాబ్స్ తగ్గిపోతున్నాయి. నైపుణ్యాలు పెంచి బ్లూకాలర్ జాబ్స్ అవకాశాలు కల్పించడమే మా లక్ష్యం. వందశాతం ప్లేస్మెంట్ కల్పించడమే మాలక్ష్యం"-వివేక్ వెంకటస్వామి, మంత్రి