గోదావరి పుష్కరాల అభివృద్ధి పనులకు రూ.1,115 కోట్ల కేటాయింపు
Godavari Pushkaralu Logo Design Work Shop : గోదావరి పుష్కరాల లోగో డిజైన్ వర్క్ షాప్లో మంత్రులు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి, పొన్నం ప్రభాకర్తో పాటు దేవాదాయ శాఖ ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు.
Published : November 23, 2026 at 6:30 PM IST
గోదావరి పుష్కరాల నిర్వహణకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భారీ ఏర్పాట్లు చేపడుతోందని మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి తెలిపారు. గోదావరి పుష్కరాలను పురస్కరించుకొని లోగో, ట్యాగ్లైన్ రూపకల్పనపై ఇవాళ మాసబ్ ట్యాంక్లోని జేఎన్టీయూ ఫైన్ ఆర్ట్స్ కళాశాలలో దేవాదాయ శాఖ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన వర్క్షాప్లో మంత్రి ఉత్తమ్ వెల్లడించారు. ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్తో పాటు దేవాదాయ శాఖ ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు.
పుష్కర పనులకు రూ.1,115 కోట్లు మంజూరు
2027 జూన్ 26 నుంచి జులై 7 వరకు గోదావరి పుష్కరాలు నిర్వహించనున్నట్లు మంత్రి వెల్లడించారు. తెలంగాణలో గోదావరి నది పరివాహక ప్రాంతంలోని 77 ప్రాంతాల్లో పుష్కర ఏర్పాట్లు చేపట్టనున్నట్లు తెలిపారు. బాసర, ధర్మపురి, మంథని, కాళేశ్వరం, భద్రాచలం ప్రధాన పుష్కర కేంద్రాలుగా ఉండనున్నాయని పేర్కొన్నారు. 2015 పుష్కరాలకు 5.8 కోట్ల మంది భక్తులు హాజరుకాగా, ఈసారి పుష్కరాలకు 8 కోట్లకు పైగా భక్తులు వస్తారని ప్రభుత్వం అంచనా. పుష్కరాల సందర్భంగా శాశ్వత మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు ప్రభుత్వం రూ.1,115 కోట్లు కేటాయించినట్లు మంత్రి వివరించారు.
''గోదావరి పుష్కరాలు ప్రతి 12 ఏళ్లకు ఓసారి ఘనంగా జరుపుకోవడం జరుగుతుంది. పుష్కరాలు 2027 జూన్ 26 నుంచి జులై 07 తేదీ వరకు 77 ప్రాంతాల్లో ఘనంగా జరగబోతున్నాయి. 2015 పుష్కరాలకు ఐదున్నర కోట్ల మంది భక్తులు రావడం జరిగింది. ఈసారి పుష్కరాలకు 8 కోట్లకు పైగా భక్తులు వస్తారని అంచనా వేస్తున్నాం. ముఖ్యమంత్రి ఆధ్వర్యంలో ఈ గోదావరి పుష్కరాలకు రూ.1,115 కోట్లను ప్రభుత్వం మంజూరు చేయడం జరిగింది. ఈ నిధులతో ఘాట్ల నిర్మాణం, దేవాలయాల పునరుద్ధరణ, అభివృద్ధితో పాటు అన్ని విధాలుగా గోదావరి నది ఒడ్డున గొప్ప స్థాయిలో కార్యక్రమాలు జరుగుతాయి'' - ఉత్తమ్కుమార్ రెడ్డి, పౌరసరఫరాల శాఖ మంత్రి
ప్రధాన ఆలయాల అభివృద్ధికి ప్రత్యేకంగా నిధులు
ప్రస్తుతం ఉన్న 4 కి.మీ అదనంగా మరో 3 కిలోమీటర్లకు కొత్త ఘాట్లను నిర్మించి మొత్తం 7 కి.మీ మేర ఘాట్లను అభివృద్ధి చేయనున్నట్లు తెలిపారు. ఘాట్ల నిర్మాణం, ఆలయాల పునరుద్ధరణ, రహదారుల అభివృద్ధి, తాగునీరు, పారిశుద్ధ్యం, విద్యుత్, భద్రత, వైద్య సదుపాయాల కల్పనకు నిధులు వినియోగించనున్నట్లు వెల్లడించారు. ప్రధాన ఆలయాల అభివృద్ధికి కూడా ప్రత్యేకంగా నిధులు కేటాయించినట్లు తెలిపారు. బాసర ఆలయానికి రూ.324 కోట్లు, భద్రాచలం ఆలయానికి రూ.276 కోట్లు, కాళేశ్వరం ఆలయానికి రూ.198 కోట్లతో అభివృద్ధి పనులు చేపట్టనున్నట్లు వివరించారు.
పుష్కరాలకు ప్రత్యేక లోగో, ట్యాగ్లైన్ రూపకల్పన
గోదావరి పుష్కరాలు - 2027కు ప్రత్యేక గుర్తింపు తీసుకొచ్చేలా లోగో, ట్యాగ్లైన్ రూపకల్పన పోటీ నిర్వహిస్తున్నట్లు మంత్రి తెలిపారు. అయితే ఈ పోటీలో వ్యక్తిగతంగా లేదా ముగ్గురు సభ్యుల బృందంగా పాల్గొనే అవకాశం కల్పించినట్లు పేర్కొన్నారు. ప్రథమ విజేతగా ఎంపికైన వారికి బహుమతిగా రూ.లక్ష, రెండో బహుమతిగా రూ.50 వేలు, మూడో బహుమతిగా రూ.25 వేలు అందించనున్నారు. అదేవిధంగా టాప్ 100 ఎంట్రీలకు ప్రశంసాపత్రాలు అందజేయనున్నారు.
పోటీలకు నవంబర్ 30 చివరి తేదీ
ఈ సందర్భంగా లోగో, ట్యాగ్లైన్ రూపకల్పనలో విద్యార్థులు, ప్రజలు భాగస్వాములు కావాలనే ఉద్దేశంతో జేఎన్టీయూ ఫైన్ ఆర్ట్స్ కళాశాలలో ప్రత్యేక వర్క్షాప్ నిర్వహించారు. ఈ పోటీలో పాల్గొనే వారు నవంబర్ 30, 2026 సాయంత్రం 5 గంటల్లోపు తమ ఎంట్రీలను సమర్పించాలని మంత్రి సూచించారు. గోదావరి పుష్కరాలను విజయవంతంగా నిర్వహించడంతో పాటు దేశవ్యాప్తంగా వచ్చే భక్తులకు మెరుగైన సౌకర్యాలు కల్పించేందుకు ముందస్తు ప్రణాళికతో చర్యలు చేపట్టామని మంత్రి ఉత్తమ్ వివరించారు.
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