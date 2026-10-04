ఎస్ఎల్బీసీ టన్నెల్ పనుల్లో షియర్జోన్ దాటిన తవ్వకాలు - 2028 నాటికి పూర్తి చేసేలా ప్రణాళిక
ఎస్ఎల్బీసీ టన్నెల్లో షియర్జోన్ను దాటి తవ్వకాలు జరుగుతున్నాయని మంత్రి ఉత్తమ్కుమార్ రెడ్డి తెలిపారు. ప్రధాన టన్నెల్లో ఇప్పటి వరకు 79 శాతం పనులు పూర్తయినట్లు తెలిపారు. ఎస్ఎల్బీసీ పనుల పురోగతిపై ఆయన సమీక్షించారు.
Published : October 4, 2026 at 7:41 PM IST
Minister Uttam on SLBC Tunnel Works : ఎస్ఎల్బీసీ టన్నెల్ పనుల్లో కీలక ముందడుగు పడిందని మంత్రి ఉత్తమ్కుమార్రెడ్డి తెలిపారు. ప్రమాదకరమైన షియర్జోన్ను దాటి తవ్వకాలు ముందుకు సాగుతున్నాయని చెప్పారు. గత ఐదు నుంచి ఆరు నెలల్లో సుమారు 700 మీటర్ల మేర పనులు పూర్తయ్యాయని వెల్లడించారు. ఎస్ఎల్బీసీ పనులపై అధికారులతో మంత్రి ఉత్తమ్ సమీక్ష నిర్వహించారు. 43.968 కిలోమీటర్ల ప్రధాన టన్నెల్లో ఇప్పటివరకు 79 శాతం పనులు పూర్తికాగా మరో 9.1 కిలోమీటర్ల తవ్వకాలు మిగిలి ఉన్నాయని ఆయన తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి అధికారులకు పలు కీలక సూచనలు చేశారు.
ఎస్ఎల్బీసీ టన్నెల్ పనుల్లో వేగం పెంచాలి
ప్రస్తుతం రోజుకు 7 నుంచి 7.5 మీటర్ల మేర పనులు జరుగుతున్నాయని, అదనపు డ్రిల్లింగ్ బూమర్, ఎలక్ట్రిక్ లోడర్లు, ఆధునిక ఎక్స్కవేటర్లను అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నట్లు పేర్కొన్నారు. జర్మనీ నుంచి అక్టోబర్ చివరికి లోకోమోటివ్ రానుందని, దీంతో టన్నెల్లో తవ్విన మట్టిని వేగంగా బయటకు తరలించే అవకాశం ఉంటుందని తెలిపారు. గతంలో 48 గంటలు పట్టిన నిర్మాణ సైకిల్ ప్రస్తుతం 20–24 గంటలకు తగ్గిందని, దాన్ని సుమారు 10 గంటలకు తగ్గించి పనుల వేగం పెంచాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు వెల్లడించారు. మే–జూన్ 2028 నాటికి టన్నెల్-1 బ్రేక్థ్రూ పూర్తి చేసి జూన్ 2028 నాటికి నీటిని అందించేలా పనులు చేపట్టాలని మంత్రి అధికారులను ఆదేశించారు. కార్మికుల భద్రతకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తూ పనులు కొనసాగించాలని సూచించారు.