ఏపీ ప్రాజెక్టును కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర కూడా వ్యతిరేకిస్తున్నాయి : మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్రెడ్డి
కేంద్ర జల్శక్తి మంత్రి సి.ఆర్.పాటిల్ను కలిసిన మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్రెడ్డి - పోలవరం-బనకచర్ల ప్రాజెక్టును వ్యతిరేకించామని వెల్లడి - తెలంగాణ నీటి హక్కుల కోసం పోరాడతామని స్పష్టం
Published : November 18, 2025 at 8:06 PM IST
Minister Uttam Kumar Reddy on Polavaram Banakacharla Project : పోలవరం-బనకచర్ల ప్రాజెక్టును ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం పేరు మార్చి చేపడుతోందని, ఆ ప్రాజెక్టును పూర్తిగా వ్యతిరేకించామని తెలంగాణ నీటిపారుదలశాఖ మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్రెడ్డి తెలిపారు. పోలవరం-బనకచర్ల ప్రాజెక్టును వ్యతిరేకించామని అన్నారు. తెలంగాణ నీటి హక్కుల కోసం పోరాడతామని స్పష్టం చేశారు. కేంద్ర జల్శక్తి శాఖ మంత్రి సీఆర్ పాటిల్తో భేటీ అయ్యారు. అనంతరం దిల్లీలో మంత్రి మీడియాతో మాట్లాడారు.
ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులను నిధులివ్వాలని కోరాం : ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రాజెక్టును కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర కూడా వ్యతిరేకిస్తున్నాయని ఉత్తమ్ కుమార్రెడ్డి తెలిపారు. ఆ ప్రాజెక్టును పరిగణనలోకి తీసుకోవద్దని కేంద్రమంత్రిని కోరామని అన్నారు. ఆల్మట్టి ప్రాజెక్టు ఎత్తు పెంచేందుకు భూ సేకరణ కోసం కర్ణాటక ప్రభుత్వం జీవో జారీ చేసిందని, 519 మీటర్లకంటే ఎక్కువ ఎత్తు పెంచవద్దని సుప్రీంకోర్టు స్టే ఉందని గుర్తు చేశారు. స్టే ఉండగానే కర్ణాటక ప్రభుత్వం ఎత్తు పెంచేందుకు చర్యలు చేపట్టిందని అన్నారు. కర్ణాటక ప్రభుత్వం తెచ్చిన జీవోను కేంద్రజల్శక్తి మంత్రి దృష్టికి తీసుకెళ్లామని, తెలంగాణలోని పలు ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులను నిధులివ్వాలని కోరామని తెలిపారు. తమ ప్రభుత్వంలో కేఆర్ఎంబీ టెలీమెట్రీ స్టేషన్ పనుల్లో పురోగతి వచ్చిందని, కేఆర్ఎంబీ టెలీమెట్రీ స్టేషన్ పనులు త్వరగా పూర్తి చేయాని అడిగామని అన్నారు. మరో 20 టెలీమెట్రీ స్టేషన్ల నిర్మాణం చేపడతామని హామీ ఇచ్చారని, ఫేజ్-2లో 9, ఫేజ్-3లో 11 నిర్మాణం చేపడతామని హామీ ఇచ్చారని మంత్రి వివరించారు.
"పోలవరం-బనకచర్ల ప్రాజెక్టును వ్యతిరేకించాం. పోలవరం-బనకచర్ల ప్రాజెక్టును ఏపీ పేరు మార్చి చేపడుతుంది. ఏపీ ప్రాజెక్టును మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక కూడా వ్యతిరేకిస్తున్నాయి. ఏపీ ప్రాజెక్టును పరిగణనలోకి తీసుకోవద్దని కేంద్రమంత్రిని కోరాను. తెలంగాణలోని పలు ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులకు నిధులివ్వాలని కోరాను. మా ప్రభుత్వంలో కేఆర్ఎంబీ టెలీమెట్రీ స్టేషన్ పనుల్లో పురోగతి వచ్చింది. కేఆర్ఎంబీ టెలీమెట్రీ స్టేషన్ పనులు త్వరగా పూర్తిచేయాలని కోరాను. మరో 20 టెలీమెట్రీ స్టేషన్ల నిర్మిస్తామని సి.ఆర్.పాటిల్ హామీ ఇచ్చారు. ఫేజ్-2లో 9, ఫేజ్-3లో 11 టెలీమెట్రీ స్టేషన్లు నిర్మిస్తామని హామీ ఇచ్చారు."- ఉత్తమ్ కుమార్రెడ్డి, తెలంగాణ నీటిపారుదలశాఖ మంత్రి
