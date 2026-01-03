ETV Bharat / state

కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుపై అధిక మోజు చూపి, పాలమూరును నిర్లక్ష్యం చేశారు : మంత్రి ఉత్తమ్‌

కృష్ణా జలాల్లో రాష్ట్రానికి అన్యాయం చేసింది బీఆర్‌ఎస్​ పెద్దలే - పాలమూరు ప్రాజెక్టును కావాలనే నిర్లక్ష్యం చేశారన్న ఉత్తమ్ - ప్రాజెక్టుపై అసెంబ్లీలో పవర్ పాయింట్ ప్రజంటేషన్ ఇచ్చిన మంత్రి ఉత్తమ్​ కుమార్

Minister Uttam Kumar on Irrigation projects
Minister Uttam Kumar on Irrigation projects (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 3, 2026 at 6:20 PM IST

Uttam Kumar on Irrigation projects : పాలమూరు - రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల ప్రాజెక్టుపై గత ప్రభుత్వ హయాంలో కేవలం 30 శాతం నిధులు మాత్రమే ఖర్చు పెట్టారని తెలంగాణ మంత్రి ఉత్తమ్‌ కుమార్‌ రెడ్డి తెలిపారు. శాసనసభలో సాగునీటి ప్రాజెక్టులపై జరిగిన చర్చలో ఉత్తమ్ కుమార్ పవర్​ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ పాలమూరు - రంగారెడ్డి ప్రాజెక్టుకు భారత రాష్ట్ర సమితి(బీఆర్ఎస్​) ప్రభుత్వం 2015లో జీవో ఇచ్చి 2022లో డీపీఆర్‌(సమగ్ర ప్రాజెక్టు నివేదిక) సమర్పించిందని ఆయన వివరించారు. గత బీఆర్ఎస్​ ప్రభుత్వం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు అనుమతుల కోసం పెట్టిన శ్రద్ధ పాలమూరు ప్రాజెక్టుపై పెట్టలేదని ఉత్తమ్​ కుమార్ రెడ్డి విమర్శించారు. పాలమూరు ప్రాజెక్టు వాటర్ సోర్సును మార్చడం వల్ల తీవ్ర నష్టం జరిగిందని ఆయన పేర్కొన్నారు.

కాళేశ్వరంపై రూ.90వేల కోట్లు ఖర్చు చేసినవారు(బీఆర్ఎస్​ ప్రభుత్వ హయాంలో) పాలమూరుకు రూ.27 వేల కోట్లు మాత్రమే ఖర్చు చేశారని ఉత్తమ్​ కుమార్​ రెడ్డి తెలిపారు. పాలమూరు ప్రాజెక్టులో ఒక మోటార్ ఆన్‌ చేసి జాతికి అంకితం చేశామని ప్రకటించారన్నారు. కేసీఆర్‌ మోటార్ ఆన్‌ చేసిన తెల్లారే మళ్లీ ఆఫ్ చేశారని ఉత్తమ్​ కుమార్​ రెడ్డి ఎద్దేవా చేశారు. కృష్ణా నది ప్రాజెక్టులను బీఆర్‌ఎస్‌ ప్రభుత్వం తీవ్ర నిర్లక్ష్యం చేసిందని మండిపడ్డారు. గత ప్రభుత్వం రూ. 40 వేల కోట్ల బిల్లులు పెండింగ్‌ పెట్టిందని, కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుపై అధిక మోజు చూపి పాలమూరును నిర్లక్ష్యం చేశారని ధ్వజమెత్తారు.

పాలమూరు అంచనాలు 1.5 టీఎంసీ నుంచి 1 తగ్గించారు : కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు నుంచి రోజుకు 3 టీఎంసీలు తరలించేలా అంచనాలు పెంచుకుంటూ పోయారని ఉత్తమ్​ కుమార్ రెడ్డి తెలిపారు. పాలమూరులో మాత్రం 1.5 నుంచి ఒక టీఎంసీకి తగ్గించారన్నారు. జూరాల నుంచి అయితే రోజుకు 2.8 టీఎంసీలు తరలించే అవకాశం ఉండేదని వివరించారు. 60 రోజుల్లో 121 టీఎంసీలు తీసుకునేవాళ్లమని ఉత్తమ్​ కుమార్​ రెడ్డి అన్నారు. వాటర్‌ సోర్స్‌ను జూరాల నుంచి శ్రీశైలానికి మార్చడం వల్ల 68 టీఎంసీల స్థాయికి పడిపోయిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఆయకట్టు కాల్వల ప్రస్తావన, భూసేకరణ లేకుండానే డీపీఆర్​ను రూపొందించారని బీఆర్ఎస్​పై మండిపడ్డారు.

కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుపై అధిక మోజు చూపి, పాలమూరును నిర్లక్ష్యం చేశారు : మంత్రి ఉత్తమ్‌ (ETV)

ప్రాణహిత - చేవెళ్లను తుమ్మిడిహట్టి నుంచి మార్చి గోదావరిలో అన్యాయం చేశారన్నారు. జూరాల నుంచి అయితే 22 పంపుల ఏర్పాటుతో ప్రాజెక్టు పూర్తయ్యేదన్న ఉత్తమ్​ కుమార్ రెడ్డి 414 మీటర్ల లోతు నుంచి నీరు తీసుకొనేవాళ్లమన్నారు. శ్రీశైలానికి మార్చడం వల్ల పంపుల సంఖ్య 37కి పెరిగిందని తెలిపారు. దాదాపు 560 మీటర్ల లోతు నుంచి నీటిని ఎత్తిపోయాల్సిన పరిస్థితి వచ్చిందని వివరించారు.

"కృష్ణానదీ జలాల నీటి కేటాయింపుల విషయంలో గత ప్రభుత్వాల కంటే చాలా సమర్థవంతగా నీటి హక్కులను కాపాడాం. 2014 -2023 వరకు అధికారంలో ఉన్నవాళ్లు కృష్ణానదీ జలాలపై తెలంగాణ రాష్ట్రానికి తీవ్ర అన్యాయం చేశారు. తెలంగాణకు 299 టీఎంసీలు సరిపోతాయి, మిగిలిన నీటిని ఆంధ్రప్రదేశ్​కు 512 ఇవ్వాలని లిఖిత పూర్వకంగా ఇచ్చిన ఘనత వారికే దక్కింది. మా ప్రభుత్వంలో రాబోవు మూడేళ్లలో కల్వకుర్తి, కృష్ణా బేసిన్​లో అన్ని ప్రాజెక్టులు మూడేళ్లలో పూర్తిచేస్తాం. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుకు 90వేల కోట్లు ఖర్చుపెట్టి, పాలమూరుకు మాత్రం 20వేల కోట్లే ఖర్చుచేశారు"- ఉత్తమ్​ కుమార్ రెడ్డి, మంత్రి

రాష్ట్రానికి తీవ్ర అన్యాయం చేశారు : తమ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రాగానే రాయలసీమ ఎత్తిపోతలపై కేంద్రప్రభుత్వానికి ఫిర్యాదు చేశామని ఉత్తమ్​ కుమార్​రెడ్డి తెలిపారు. పనులను నిలిపివేయించామన్నారు. 2024-25 సీజన్‌లో కృష్ణా జలాల్లో అధిక నీటిని వాడుకున్నామని వివరించారు. బీఆర్‌ఎస్‌ ప్రభుత్వ హయాంలో నీటిపారుదల(ఇరిగేషన్) ప్రాజెక్టులకు రూ.1.80 లక్షల కోట్లు వ్యయం చేశారన్నారు. కృష్ణా జలాల్లో తెలంగాణకు 299 టీఎంసీలకు అంగీకరించి కేసీఆర్‌ రాష్ట్రానికి తీవ్ర అన్యాయం చేశారని మండిపడ్డారు. కృష్ణా నదీ పరివాహకం ప్రకారం మనకు అధిక వాటా రావాల్సి ఉందన్న ఆయన తమ ప్రభుత్వం వచ్చాక 550 టీఎంసీలు నీరు కావాలని వాదించామన్నారు. పాలమూరు - రంగారెడ్డి ప్రాజెక్టు కింద ఇంకా 39 వేల ఎకరాల భూ సేకరణ ప్రక్రియ పెండింగ్‌లో ఉందని మంత్రి ఉత్తమ్​ కుమార్​ తెలిపారు.

ఏపీ తరలిస్తుంటే చూస్తూ కూర్చున్నారు : ఆంధ్రప్రదేశ్‌ సర్కారు శ్రీశైలం బ్యాక్ వాటర్‌ నుంచి అక్రమంగా నీరు తరలిస్తుంటే బీఆర్‌ఎస్‌ ప్రభుత్వం చూస్తూ కూర్చుందని ఉత్తమ్​ కుమార్​రెడ్డి ధ్వజమెత్తారు. ఏపీ ప్రభుత్వం రోజుకు 13 టీఎంసీలు తరలించుకుపోయేలా ప్రాజెక్టును విస్తరించిందని ఆరోపించారు. జగన్ ప్రభుత్వం రాయలసీమ ఎత్తిపోతలు ప్రాజెక్టు నిర్మిస్తుంటే బీఆర్‌ఎస్ కనీసం అభ్యంతరం చెప్పలేదని మండిపడ్డారు.

UTTAM KUMAR ON KALESHWARAM PROJECT
UTTAM KUMAR ON IRRIGATION PROJECTS
UTTAM ON KRISHNA WATER DISPUTE
కృష్ణా జలాల వివాదంపై ఉత్తమ్​కుమార్
UTTAM KUMAR ON IRRIGATION PROJECTS

