అకాల వర్షాల నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం అలర్ట్​! - ధాన్యం కొనుగోళ్లు వేగవంతం చేయాలని మంత్రి ఉత్తమ్ ఆదేశాలు

రాష్ట్రంలో ధాన్యం సేకరణపై సర్కారు ప్రత్యేక దృష్టి - అకాల వర్షాలు ప్రారంభం కావడంతో వరి సేకరణను తక్షణమే వేగవంతం చేయాలని ప్రభుత్వం ఆదేశాలు - అధికారులతో సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించిన మంత్రి ఉత్తమ్

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 4, 2026 at 10:49 PM IST

Minister Uttam kumar Reddy On Paddy Procurement : రాష్ట్రంలో ధాన్యం సేకరణపై సర్కారు ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. తెలంగాణలో అకాల వర్షాలు ప్రారంభం కావడంతో వరి సేకరణను తక్షణమే వేగవంతం చేయాలని పౌరసరఫరాల శాఖ మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఈ ఏడాది రబీ మార్కెటింగ్ సీజన్లో భాగంగా ఇప్పటికే సేకరణ 14.80 లక్షల టన్నుల మార్కు దాటిందని ఆయన వెల్లడించారు. గ్రామాల్లో ఏర్పాటు చేసిన మొత్తం 8575 ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాలు పూర్తిస్థాయిలో పని చేస్తున్న దృష్ట్యా ఇప్పటి వరకు 1.84 కోట్ల మంది రైతుల నుంచి వరి పంట కొనుగోలు చేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఇప్పటి వరకు రైతుల బ్యాంకు ఖాతాల్లో 2001.96 కోట్ల రూపాయలు జమ చేసినట్లు చెప్పారు.

ధాన్యం కొనుగోళ్లలో వేగం పెంచాలి : రాష్ట్రంలో అకాల వర్షాలు, నష్టాల నుంచి రైతులను కాపాడేందుకు తక్షణ రక్షణ చర్యలు తీసుకుంటూనే వరి సేకరణ కార్యకలాపాలను వేగవంతం చేయాలని పౌర సరఫరాల శాఖ మంత్రి ఎన్. ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి ఆదేశించారు. ఈ వారంలో అకాల వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని, నిన్న రాత్రి పలు జిల్లాల్లో భారీ వేసవి వర్షాలు కురిసి, పంట కోత కేంద్రాలు, మార్కెట్ యార్డుల్లో వరి నిల్వలకు తీవ్ర నష్టం వాటిల్లుతోందని అంచనా వేస్తున్న నేపథ్యంలో ఆయన జిల్లా ఇన్‌చార్జి మంత్రులు, కలెక్టర్లు, పౌర సరఫరాల కమిషనర్, రాష్ట్ర ఉన్నతాధికారులతో అత్యవసర వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. స్థానిక రవాణాకు సంబంధించిన ఏవైనా సమస్యలు ఉంటే ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్ల ద్వారా పరిష్కరించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. మంత్రులు పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి, డి. శ్రీధర్ బాబు, అడ్లూరి లక్ష్మణ్ ఈ సమావేశంలో వర్చువల్‌గా పాల్గొనగా పొన్నం ప్రభాకర్, వాకిటి శ్రీహరి వ్యక్తిగతంగా సమీక్షలో పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి రవాణా శాఖ కమిషనర్ కె. ఇళంబరితి, కార్మిక, ఉపాధి, విపత్తుల నిర్వహణ కార్యదర్శి డి.హరిచందన హాజరయ్యారు.

ఈ సమావేశంలో వరి ధాన్యం రాక, సేకరణతోసహా ఈ సీజన్ పురోగతిని సమీక్షించారు. కొనుగోలు కార్యకలాపాలు సజావుగా సాగేలా చూసేందుకు చేపట్టిన చర్యల గురించి పౌర సరఫరాల శాఖ కమిషనర్ స్టీఫెన్ రవీంద్ర సమావేశంలో వివరించారు. సేకరణ వేగవంతం చేయడం, అడ్డంకులు అధిగమించడం, పలు జిల్లాల్లో అకాల వర్షాలు, వడగాలుల వల్ల రైతులకు కలుగుతున్న భారీ నష్టాల నుంచి రైతులను కాపాడటంపై ఈ సమావేశం ప్రధానంగా దృష్టి సారించింది. కనీస మద్దతు ధర - ఎంఎస్‌పి కార్యకలాపాల్లో పాలుపంచుకుంటున్న మొత్తం అధికార యంత్రాంగాన్ని అప్రమత్తం చేస్తూ వాతావరణ పరిస్థితులు నిశితంగా పర్యవేక్షించాలని ఉత్తమ్ సూచించారు. వర్షపాత అంచనాల గురించి ఎప్పటికప్పుడు రైతులకు వెంటనే తెలియజేయాలని ఆదేశించారు.

అన్ని ముందు జాగ్రత్త చర్యలు చేపట్టాలి : వరి పంట కాపాడేందుకు ఇప్పటికే జారీ చేసిన జిల్లా కేటాయింపులు ఉపయోగించి పూర్తిగా తడిసిపోయిన వరి ధాన్యం మొత్తం వెంటనే కేటాయించిన పార్‌బాయిల్డ్ రైస్ మిల్లులకు తరలించాలని ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. కంటికి కనిపించే నష్టం జరగకముందే టార్పాలిన్లు సరిగ్గా ఉపయోగించి నిల్వలు కప్పి ఉంచేలా చూడాలని మంత్రి ఉత్తమ్ ఆదేశాలు జారీ చేశారు. రాబోయే మూడు నాలుగు రోజుల్లో కొనసాగే అకాల వర్షాలకు సాధ్యమైన అన్ని ముందు జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకుని సిద్ధంగా ఉండాలని అధికారులను ఆదేశించారు. వర్షాల బీభత్సంపై ముఖ్యమంత్రి ఎ.రేవంత్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలను ఉటంకిస్తూ అకాల వర్షాల వల్ల రైతులు ప్రభావితమైతే అధికార యంత్రాంగం స్పందన పకడ్బందీగా ఉండాలని ఆయన అన్నారు.

ఆటంకం లేకుండా ధాన్యం కొనుగోలు ప్రక్రియ : కొనుగోలు ప్రక్రియ ఎటువంటి ఆటంకం లేకుండా షెడ్యూల్ ప్రకారం కొనసాగుతుందని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసిన నేపథ్యంలో అధికారులు ఈ హామీని గ్రామ స్థాయికి తీసుకువెళ్లాలని మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి సూచించారు. బఫర్‌గా జిల్లాల వ్యాప్తంగా సుమారు 16 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల మధ్యంతర నిల్వ సామర్థ్యం ఏర్పాటు చేశారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పార్‌బాయిల్డ్ బియ్యం కేటాయింపులు - ఇప్పటి వరకు దాదాపు 16.8 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులకు సమానమైనవి కూడా పొందింది. అదనంగా 15 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల కేటాయింపును కోరింది. 18.5 కోట్ల గోనె సంచులు - కొత్తవి, పాతవి కలిపి నిల్వలపై ఈ సందర్భంగా సమీకరించారు. వివిధ జిల్లాల ఇన్‌చార్జిలను వారి వారి జిల్లాల్లో కొనుగోలు పనితీరు వ్యక్తిగతంగా పర్యవేక్షించాలని మంత్రి తన కేబినెట్ సహచరులను కోరారు. అధిక పరిమాణంలో కొనుగోలు జరిగే కేంద్రాలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించి కొనుగోలు వేగాన్ని తక్షణమే పెంచే చర్యలతోసహా కలెక్టర్లకు స్పష్టమైన కార్యాచరణాంశాల సంక్షిప్త జాబితాను మంత్రికి అందజేశారు.

