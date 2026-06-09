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రికార్డ్ స్థాయిలో 147 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యం సేకరించాం: మంత్రి ఉత్తమ్

147 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యం సేకరించామన్న ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి - రైతులకు ఇబ్బంది లేకుండా ధాన్యం కొనుగోలు చేశామని ప్రకటన - పక్క రాష్ట్రాలు మా కన్నా తక్కువ కొన్నాయని వెల్లడి

Minister Uttam Kumar Reddy
Minister Uttam Kumar Reddy (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 9, 2026 at 5:25 PM IST

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Minister Uttam Kumar Reddy on Grain Procurement : రాష్ట్రంలో 147 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యం సేకరించామన్న మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి ఇన్ని టన్నుల ధాన్యం సేకరణ దేశంలోనే రికార్డు అని తెలిపారు. రూ.35,077 వేల కోట్లు రైతుల ఖాతాలో వేశామన్నారు. రైతులకు ఇబ్బంది లేకుండా 8,575 ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాల ద్వారా ధాన్యం కొనుగోలు చేశామని తెలిపారు. 65.91 లక్షల ఎకరాల్లో 141 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల వరి పండిందని, 52 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులు కొనుగోలు చేయాలని కేంద్రం చెప్పిందని అన్నారు. 75 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యం కొనుగోలు చేశామని, మరో లక్ష మెట్రిక్ టన్నులు వారంలో వస్తాయని తెలిపారు. ధాన్యం కొనుగోళ్లపై మంత్రి మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడారు.

53 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులు ధాన్యం కొనుగోలు : దేశంలో పండే వరిలో 61 శాతం తెలంగాణలోనే ఉందని మంత్రి ఉత్తమ్ తెలిపారు. పక్కరాష్ట్రం 25 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల వరి మాత్రమే కొనుగోలు చేసిందని, యాసంగి పంటలో పక్క రాష్ట్రాలు తమ కన్నా తక్కువ కొన్నాయని పేర్కొన్నారు. ధాన్యం కొనుగోలు ద్వారా మహిళా సంఘాలు, పీఏసీలను బలపరుస్తున్నామని, మహిళా సంఘాల ద్వారా 53 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులు ధాన్యం కొనుగోలు చేయించామని, రూ.171 కోట్లు మహిళా సంఘాలకు ఇచ్చామని వెల్లడించారు. పీఏసీల ద్వారా 90 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులు కొనుగోలు చేశామని వివరించారు.

TAGGED:

UTHAM KUMAR REDDY
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తెలంగాణలో ధాన్యం కొనుగోళ్లు
PADDY PROCUREMENT IN TELANGANA
GRAIN PROCUREMENT IN TELANGANA

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