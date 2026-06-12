సమ్మక్క సాగర్కు ఎన్వోసీ ఇవ్వండి - ఛత్తీస్గఢ్ సీఎంకు ఉత్తమ్కుమార్ మరోమారు విజ్ఞప్తి
హైదరాబాద్ వచ్చిన ఛత్తీస్గఢ్ సీఎంకు స్వాగతం పలికిన ఉత్తమ్ - సమ్మక్క సాగర్-తుపాకులగూడెం ప్రాజెక్టులకు ఎన్వోసీ ఇవ్వాలని కోరిన నీటిపారుదల శాఖా మంత్రి - పరిహారం చెల్లింపు, పునరావాస చర్యలపై హామీ
Published : June 12, 2026 at 4:29 PM IST
Chhattisgarh CM With Uttam Kumar : సమ్మక్క సాగర్ - తుపాకులగూడెం ప్రాజెక్టుకు ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రం నుంచి నిరభ్యంతర పత్రం ఇవ్వాలని ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి విష్ణు దేవ్ సాయ్ని రాష్ట్ర నీటిపారుదల శాఖా మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి మరోమారు కోరారు. హైదరాబాద్ వచ్చిన ఛత్తీస్గఢ్ సీఎంకు స్వాగతం పలికిన ఉత్తమ్ సమ్మక్క సాగర్ విషయమై వినతిపత్రం అందించారు. గత సెప్టెంబర్లో ఛత్తీస్గఢ్ రాజధాని న్యూ రాయ్పూర్లో విష్ణుదేవ్ సాయ్ని మంత్రి ఉత్తమ్ కలిశారు.
30 వేల ఎకరాలకు కొత్తగా సాగునీరు : సమ్మక్క సాగర్ విషయమై ఛత్తీస్గఢ్ ముఖ్యమంత్రి విష్ణు దేవ్ సాయ్తో మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ చర్చించారు. ప్రాజెక్టు కారణంగా ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రంలో ముంపునకు గురయ్యే భూములకు 2013 భూసేకరణ చట్టం లేదా గంపగుత్తగా జీఓల ఆధారంగా ముందస్తుగా పరిహారం ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని ఉత్తమ్ వివరించారు. ఛత్తీస్గఢ్ అభ్యంతరాలతో ప్రాజెక్టు డీపీఆర్ను కేంద్ర జలసంఘం ఆమోదించడం చేయడం లేదని అన్నారు. నిరభ్యంతర పత్రం ఇస్తే అనుమతి వస్తుందని తెలిపారు. 83 మీటర్ల ఎత్తుతో 6.7 టీఎంసీల సామర్థ్యంతో సమ్మక్క సాగర్ ఆనకట్ట నిర్మించారు. ఉమ్మడి నల్గొండ, వరంగల్ జిల్లాలో 2.64 లక్షల ఎకరాల ఆయకట్టు స్థిరీకరించడంతో పాటు రామప్ప - పాకాల లింక్లో 30 వేల ఎకరాలకు కొత్తగా సాగునీరు అందించడం ప్రాజెక్టు లక్ష్యమని వెల్లడిచారు.
ఎన్వోసీ ఇవ్వాలని విజ్ఞాపన పత్రం : బ్యారేజి బ్యాక్ వాటర్స్ కారణంగా ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రం బీజాపూర్ జిల్లా భూపాలపట్నం తహసీల్ పరిధిలో 54 హెక్టార్లకు పైగా నదీ తీర ప్రాంతం, 19 హెక్టార్లకు పైగా ఇతర భూములు ముంపునకు గురి కానున్నాయి. ఆ రాష్ట్ర చట్టాల ప్రకారం తగిన పరిహారం ఇస్తామని ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి తెలిపారు. సమ్మక్క సాగర్ ప్రాజెక్టుకు నిరభ్యంతర పత్రం ఇచ్చేందుకు ఛత్తీస్గఢ్ ముఖ్యమంత్రి నాడు సూత్రప్రాయంగా అంగీకరించారు. తాజాగా హైదరాబాద్కు వచ్చిన ఛత్తీస్గఢ్ ముఖ్యమంత్రిని కలిసిన ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి సమ్మక్క సాగర్ ప్రాజెక్టుకు ఎన్వోసీ ఇవ్వాలని తెలంగాణా ప్రభుత్వం తరపున విజ్ఞాపన పత్రం సమర్పించారు.
రైతుల ప్రయోజనాలే ప్రధాన లక్ష్యం : తెలంగాణ – ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రాల మధ్య సమన్వయంతో ప్రాజెక్టు అనుమతుల ప్రక్రియ వేగవంతానికి చర్యలు తీసుకుంటామని మంత్రి ఉత్తమ్ తెలిపారు. ఉత్తర తెలంగాణ రైతాంగానికి సాగునీటి భద్రత కల్పించడంలో సమ్మక్క సాగర్ ప్రాజెక్టు కీలకం అన్న ఆయన వేలాది ఎకరాలకు సాగునీరు అందించే లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం ప్రాజెక్టు నిర్మాణాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తోందని అన్నారు. రైతుల ప్రయోజనాలే ప్రధాన లక్ష్యంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిరంతరం కృషి చేస్తోందని అన్నారు.
ఆ జిల్లాలకు సాగునీటి భరోసా : సమ్మక్క ప్రాజెక్టుకు కేంద్ర జలసంఘం నుంచి తుది ఆమోదం లభించాలంటే ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఎన్వోసీ తప్పనిసరి. తెలంగాణలోని బీడు భూములు, ఫ్లోరైడ్ ప్రభావిత జిల్లాలైన వరంగల్, నల్గొండలలో తాగు, సాగునీటి అవసరాలు తీర్చడానికి ఈ ప్రాజెక్టు నిర్మాణం కీలకంగా వ్యవహరించనుంది. శ్రీరామసాగర్ రెండో దశ కింద 3.91 లక్షల ఎకరాల ఆయకట్టుకు దీని ద్వారా నీళ్లందుతాయి. రామప్ప-పాకాల లింక్ కాలువ కింద 26 వేల ఎకరాల కొత్త ఆయకట్టుకు సాగునీరు అందుతుంది. వరంగల్, మహబూబాబాద్, ఖమ్మం, నల్గొండ, సూర్యాపేట, జనగామ జిల్లాలకు సాగునీటి భరోసా లభిస్తుంది. ఈ ప్రాజెక్టు కింద బ్యారేజీతో పాటు మూడు పంపు హౌస్లు, 90 కిలోమీటర్ల సొరంగాలు, కాలువలు కూడా ఉన్నాయని ఉత్తమ్కుమార్రెడ్డి గతంలోనే పేర్కొన్నారు.
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