రాష్ట్రంలో ధాన్యం కొనుగోలు వేగం పెంచాలి - జిల్లా కలెక్టర్లకు పౌరసరఫరాల మంత్రి ఉత్తమ్ సూచన
వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో అధికారులకు సూచనలు చేసిన మంత్రి ఉత్తమ్ - దేశంలోనే అత్యధిక దాన్యం ఉత్పత్తి తెలంగాణలోనే అని వెల్లడి - రైతులను మోసంచేస్తే కఠిన చర్యలుంటాయని హెచ్చరించిన మంత్రి
Published : May 24, 2026 at 9:40 PM IST
Minister of Civil Supplies on Paddy Procurement : రాష్ట్రంలో ధాన్యం కొనుగోలు వేగం పెంచాలని అన్ని జిల్లా కలెక్టర్లు, ఇన్ఛార్జి మంత్రులు, శాసన సభ్యులకు పౌరసరఫరాల మంత్రి ఉత్తమ్ సూచించారు. హైదరాబాద్ ఎర్రమంజిల్లోని పౌరసరఫరాల భవనంలో వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో మంత్రి పాల్గొన్నారు. జిల్లాల నుంచి మంత్రులు పొన్నం ప్రభాకర్, జూపల్లి కృష్ణారావు, అడ్లూరి లక్ష్మణ్ సహా కలెక్టర్ల్ స్థానికంగా కొనుగోలు చేసిన వివరాలు ఎదుర్కొంటున్న సవాళ్లపై చర్చించారు. సీఎస్ కృష్ణారావు సైతం వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో పాల్గొని దేశ చరిత్రలో ఎక్కువ దాన్యం మన రాష్ట్రంలోనే ఉత్పత్తి అయిందని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వాటిని కొనుగోలు చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. రైతలకు మేలు చేస్తున్న ప్రభుత్వం విధానాలను అందరం కలిసి అవగహన కల్పించాలని చెప్పారు.
రైతు అనుకూల విధానలు : ప్రతిపక్షం చేసే నిరాధార ఆరోపణలను ఖండించాలని మంత్రి ఉత్తమ్ చెప్పారు. ఇప్పటికే 58.7 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యం కొని 8,749 కోట్లు రైతుల ఖాతాల్లో నేరుగా జమ చేసామని వెల్లడించారు. మిగిలిన వాటిని వారంలోనే కొనుగోలు చేసేలా ప్రణాళికలు రచించామని తెలిపారు. కేంద్రం ప్రభుత్వం మొత్తం దాన్యం కొనుగోలు చేసి ఉంటే ఈ సమస్యలు వచ్చేవి కాదని చెప్పారు. రాష్ట్రంలో రేవంత్ సర్కార్ రైతు అనుకూల విధానల వలన పంట ఉత్పత్తి పెరిగిందని వెల్లడించారు.
ఇలా ఎప్పుడూ, ఎక్కడా జరగలేదు : రాష్ట్రంలో 8,575 ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాలు ఉన్నాయని పౌరసరఫరాల మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. 51 లక్షల టన్నుల ధాన్యం కొని రైతులకు చెల్లింపులు చేశామన్నారు. ఈ ఒక్క ఏడాదిలోనే వరి రైతులకు రూ.45 వేల కోట్లు చెల్లించినట్లు వెల్లడించారు. వ్యవసాయ ఉత్పత్తులను ఇంత భారీగా కొన్న రాష్ట్రం మరొకటి లేదని పేర్కొన్నారు. ఇన్ని వేల కోట్లతో వరి ధాన్యం కొనుగోలు ఎక్కడా ఎప్పుడూ జరగలేదని వెల్లడించారు. ఖరీఫ్, రబీ పంటలకు కలిపి రూ.42 వేల కోట్ల నుంచి రూ.45 వేల కోట్లు చెల్లిస్తున్నామన్నారు. తరుగు పేరుతో రైతులను మోసం చేస్తే కఠిన చర్యలు ఉంటాయని హెచ్చరించారు. లారీల కొరత ఉందని అధికారులు చెప్తున్నారని దీనికోసం ఇసుక, సిమెంట్ రవాణా లారీలను వాడుకోవాలని అధికారులను సూచించామన్నారు.
"రాష్ట్రంలో 8,575 ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాలు ఉన్నాయి. 51 లక్షల టన్నుల ధాన్యం కొని రైతులకు చెల్లింపులు చేశాం. ఈ ఒక్క ఏడాదిలోనే వరి రైతులకు రూ.45 వేల కోట్లు చెల్లించాం. వ్యవసాయ ఉత్పత్తులను ఇంత భారీగా కొన్న రాష్ట్రం మరొకటి లేదు. ఇన్నివేల కోట్లతో వరి ధాన్యం కొనుగోలు ఎక్కడా ఎప్పుడూ జరగలేదు. ఖరీఫ్, రబీ పంటలకు కలిపి రూ.42 వేల కోట్ల నుంచి రూ.45 వేల కోట్లు చెల్లిస్తున్నాం. తరుగు పేరుతో రైతులను మోసం చేస్తే కఠిన చర్యలు ఉంటాయి. లారీల కొరత ఉందని అధికారులు చెప్తున్నారు. ఇసుక, సిమెంట్ రవాణా లారీలను వాడుకోవాలని అధికారులను సూచించాం" - పౌరసరఫరాల మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి
ధాన్యం తడిచినా అధికారులు కొనాల్సిందే : రైసు మిల్లుల్లో తెలంగాణ ప్రజలు చాలా తక్కువగా పనిచేస్తున్నారని ఆయన తెలిపారు. మన రాష్ట్రంలో ఎక్కువగా బిహార్, బెంగాల్ రాష్ట్రాల కార్మికులు పనిచేస్తున్నారని పేర్కొన్నారు. బెంగాల్ కార్మికులు ఈసారి ఓట్ల కోసం వెళ్లి చాలా మంది తిరిగి రాలేదని చెప్పారు. కార్మికులు, లారీల కొరత వల్లే ధాన్యం తరలింపు ఆలస్యం అవుతోందని వెల్లడించారు. వర్షాల వల్ల ధాన్యం తడిచినా అధికారులు కొనాల్సిందేనని ఆదేశించారు. ఫీల్డ్లో 21 కోట్ల గన్నీ బ్యాగులు ఉన్నాయి, కొరత లేదన్నారు. ప్రభుత్వానికి చెడ్డ పేరు తెచ్చేలా అధికారులు వ్యవహరించవద్దని ఆజ్ఞాపించారు.
