ఖమ్మంలో ఖనిజాల అక్రమ తవ్వకాలు - బాధ్యులను అరెస్ట్ చేయాలంటూ మంత్రి ఆదేశాలు
ఖనిజ సంపదను కొందరు అక్రమార్కులు తవ్వేసి దోచుకుంటున్నారు. కలెక్టర్ కార్యాలయం దగ్గరలోనే ఈ దందా చేస్తున్నారు. నకిలీ అనుమతులతో విలువైన బెరైటీస్, డోలమైట్ అక్రమంగా తీసి భారీగా సొమ్ము చేసుకుంటున్నారు.
Published : October 4, 2026 at 10:33 AM IST
Illegal Mining in Khammam : ఖమ్మంలో విలువైన ఖనిజ సంపదపై అక్రమార్కుల కన్ను పడింది. రాత్రిళ్లు గుట్టుచప్పుడు కాకుండా కొల్లగొడుతున్నారు. జిల్లా కలెక్టరేట్కు కూతవేటు దూరంలో అక్రమ మైనింగ్ సాగుతున్నా అధికారులకు తెలియకపోవడం విస్మయానికి గురి చేస్తోంది. అక్రమ మైనింగ్ వ్యవహారం మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు దృష్టికి రావడంతో ఆయన ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అక్రమ తవ్వకాలు జరిపిన వారిని అరెస్ట్ చేయాలని, సొమ్ము రాబట్టాలని ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
విలువైన ఖనిజ సంపదపై అక్రమార్కుల కన్ను
ఖమ్మం జిల్లాలో విలువైన ఖనిజ సంపదను ఇష్టానుసారంగా అక్రమార్కులు తవ్వేసి సొమ్ము చేసుకుంటున్నారు. ఎక్కడో హైదరాబాద్ నగర శివార్లల్లో కాదు. జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయానికి సమీపంలోనే ఈ దందా సాగడం విస్మయానికి గురి చేస్తోంది. రూ.కోట్ల విలువైన బెరైటీస్, డోలమైట్ ఖనిజ సంపద దోచుకున్నోళ్లకు దోచుకున్నంత అన్న చందంగా తయారైంది. పగలు నిక్షేపాలున్న ప్రాంతాలను గుర్తిస్తున్న ముఠా సభ్యులు, రాత్రివేళల్లో గుట్టు చప్పుడు కాకుండా తవ్వేస్తూ ట్రాక్టర్లలో రహస్య ప్రాంతానికి తరలించి నిల్వ చేస్తున్నారు. నకిలీ అనుమతులతో జిల్లా సరిహద్దులు దాటించి భారీగా సొమ్ము చేసుకుంటున్నారు.
బెరైటీస్, డోలమైట్ దోచుకున్నోళ్లకు దోచుకున్నంత
ఖమ్మం మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని వెలుగుమట్ల పరిసర ప్రాంతాల్లో లభ్యమవుతున్న డోలమైట్, బెరైటీస్ ఖనిజ నిక్షేపాలను తవ్వి సొమ్ము చేసుకుంటున్నారు. రెవెన్యూ భూముల్లో ముడిరాళ్ల రూపంలో ఉండే బెరైటీస్, డోలమెట్ నిక్షేపాలను రాత్రుళ్లు అక్రమంగా తవ్వి తరలించేస్తున్నారు. గుట్టల పరిసరాల్లో, వెంచర్ భూముల్లో బెరైటీస్ రాళ్లు దొరుకుతున్నాయి.
రాళ్లను పోగేసి చిప్స్గా మారుస్తున్నారు. మైనింగ్ చేసేందుకు లైసెన్స్ లేకున్నా దొంగదారిలో తవ్వి తీసిన ఖనిజాలను డీలర్లకు విక్రయిస్తూ ఆర్జిస్తున్నారు. లైసెన్స్ దారులు తక్కువ రేటుకు కొనుగోలు చేసి జిల్లాతో పాటు ఇతర ప్రాంతాలకు రవాణా చేస్తుండడంతో ప్రభుత్వం ఆదాయం కోల్పోవాల్సి వస్తోంది.
విషయం తెలిసిన గనుల శాఖ అధికారులు, తవ్వకాలు జరిగిన ప్రాంతాల్లో తనిఖీలు జరిపారు. బెరైటీస్, డోలమైట్ తరలించుకుపోయిన ఆనవాళ్లను గుర్తించారు. ఆక్రమ మైనింగ్ను సహించేది లేదని, తవ్వకాలు జరిపిన వారికి నోటీసులు అందించి భారీగా జరిమానా విధిస్తామని జిల్లా కలెక్టర్ దివాకర్ టీఎస్ హెచ్చరించారు. అక్రమ మైనింగ్ జరిపిన వారిని వెంటనే అరెస్ట్ చేయాలని, దోచేసిన మొత్తం సొమ్మును రాబట్టాలని మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు అధికారులను ఆదేశించారు.
అక్రమంగా ఖనిజాలు మైనింగ్ చేసిన వారిని పట్టుకొని వెంటనే అరెస్టు చేయాలి. దోచుకున్న మొత్తం సొమ్ము తిరిగి రాబట్టాలి. అక్రమార్కులు బెరైటీస్ వంటి ఖనిజాలు ఎంత తీసారు? పర్మిషన్ ఉందా లేదా అనే వివరాలు సేకరించాలి. - తుమ్మల నాగేశ్వరరావు, వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి
అధికారులు విస్తృత తనిఖీలు జరిపి ఏ మేరకు ఖనిజ సంపద దోపీడికీ గురైందన్న అంచనా వేస్తున్నారు. అక్రమ తవ్వకాలు జరిపిన వారిపై కేసులు నమోదు చేసేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు.
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