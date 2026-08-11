పోలీసుల వైఫల్యంపై సీఎం చంద్రబాబుకు ఫిర్యాదు చేస్తా: మంత్రి టీజీ భరత్
టీడీపీ కార్యకర్తల హత్యపై పోలీసులు సరిగ్గా స్పందించడం లేదన్న టీజీ భరత్ - వరుస హత్యలపై ఎస్పీకి ఫోన్ చేసినా తేలిగ్గా మాట్లాడరని మంత్రి టీజీ భరత్ ఆవేదన
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 11, 2026 at 12:04 PM IST
Minister TG Bharat Serious on Imtiaz Murder in Kurnool : కర్నూలు జిల్లాలో వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు రౌడీషీటర్లతో కలిసి తమ పార్టీ కార్యకర్తలను హత్య చేస్తున్నా పోలీసులు ఉదాసీనంగా వ్యవహరిస్తున్నారని మంత్రి టీజీ భరత్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. తెలుగుదేశం కార్యకర్త ఇంతియాజ్ను పథకం ప్రకారం హత్య చేసినా ఎస్పీ తేలిగ్గా తీసుకున్నారని మండిపడ్డారు. జిల్లాలో దారి తప్పుతున్న శాంతిభద్రతలపై రెండ్రోజుల్లో సీఎం చంద్రబాబును కలిసి ఫిర్యాదు చేస్తానని స్పష్టం చేశారు. మరోవైపు ఇంతియాజ్ను అత్యంత దారుణంగా చంపిన విజువల్స్ తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చాయి.
కర్నూలులో పాతబస్తీకి చెందిన టీడీపీ కార్యకర్త ఇంతియాజ్ను వైఎస్సార్సీపీ గూండాలు, రౌడీషీటర్లు పక్కా పథకం ప్రకారం హత్య చేశారని మంత్రి టీజీ భరత్ ఆరోపించారు. వారం రోజుల ముందే వైఎస్సార్సీపీ రౌడీలు సోషల్ మీడియాలో ఇంతియాజ్ ఫొటో పెట్టి రిప్ అని రాశారంటే పోలీసులు ఏం చేస్తున్నారని ప్రశ్నించారు.
టీడీపీ కార్యకర్త హత్యకేసులో ఏ1గా ఉన్న ఉస్తాద్ మహబూబ్ ఖాన్ అనే వ్యక్తి జైలు నుంచి బయటికి వచ్చేటపుడే మళ్లీ జైలుకు వస్తానని చెప్పాడనే సమాచారం తనకు ఉందని పోలీసులు ఈ విషయాన్ని ఎందుకు సీరియస్గా తీసుకోలేదని ప్రశ్నించారు. హంద్రీనదిలో వైఎస్సార్సీపీ ఆక్రమణలపై తరచూ ప్రశ్నిస్తున్నందునే ఇంతియాజ్ను పథకం ప్రకారం హత్య చేశారని తెలిపారు. దీనిపై ఎస్పీకి ఫోన్ చేసినా తేలిగ్గా మాట్లాడరని మంత్రి అన్నారు.
పోలీసులు ఎందుకు మౌనం?: జిల్లాలో వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు బరితెగించి దాడులు చేస్తున్నా పోలీసులు ఎందుకు మౌనం వహిస్తున్నారో అర్థం కావడం లేదని మంత్రి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. రౌడీలను ఇలాగే వదిలేస్తే శాంతిభద్రతలకు విఘాతం కలుగుతుందన్నారు. గొడ్డలి పార్టీ నాయకుల్లా తానూ తమ కార్యకర్తలకు సైగ చేస్తే పరిస్థితి ఏంటని ప్రశ్నించారు. హత్యలు, దాడులు చేస్తున్న రౌడీషీటర్లకు పాతబస్తీకి చెందిన ఓ వైఎస్సార్సీపీ నాయకుడు ఆర్థికంగా సాయం చేయడమే కాకుండా నిందితులు జైలుకు వెళ్తే న్యాయ సహాయం కూడా అందిస్తూ వారిని రెచ్చగొడుతున్నారని మండిపడ్డారు. వరుస ఘటనలపై రెండ్రోజుల్లో సీఎంను కలిసి ఫిర్యాదు చేస్తానని తెలిపారు.
"కర్నూలులో రౌడీలు రెచ్చిపోతుంటే పోలీసులు సీరియస్గా తీసుకోవడం లేదు. వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు రౌడీషీటర్లతో టీడీపీ కార్యకర్తలను హత్య చేయిస్తున్నారు. టీడీపీ కార్యకర్త ఇంతియాజ్ హత్యకు పోలీసుల నిఘా వైఫల్యమే కారణం. త్వరలోనే సీఎం చంద్రబాబును కలసి ఈ విషయమై ఫిర్యాదు చేస్తా." - టీజీ భరత్, మంత్రి
అధికార పార్టీ నేతలపైనే దాడులు: టీడీపీ కార్యకర్త ఇంతియాజును దారుణంగా హత్య చేసిన సీసీటీవీ దృశ్యాలు ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చాయి. ముగ్గురు రౌడీషీటర్లు ఇంతియాజును బయటికి పిలిచి బండరాళ్లతో మోదీ హత్య చేశారు. ఆ సమయంలో వాహనాలు తిరుగుతున్నా ఏమాత్రం లెక్క చేయకుండా రౌడీ షీటర్లు బండరాళ్లతో మోదీ చంపేశారు. విగతజీవిగా మారినా ఛాతి పైన పొడిచారు. హత్య తర్వాత ముగ్గురు నిందితులు పక్క సందులో చేతులు కడుక్కొని వెళ్ళిపోయారు. జిల్లాలో కొందరు పోలీసు అధికారులు వైఎస్సార్సీపీకి అనుకూలంగా పని చేస్తున్నారనే ప్రచారం జరుగుతోంది. అధికార పార్టీ నేతలపైనే దాడులు జరుగుతున్నా చర్యలు తీసుకోకపోవడంపై టీడీపీ కార్యకర్తలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
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