డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్కతో మంత్రి సురేఖ భేటీ
డిప్యూటీ సీఎం భట్టితో మంత్రి సురేఖ, ఆమె కుమార్తె సుష్మిత భేటీ - బుధవారం రాత్రి నుంచి జరిగిన పరిణామాలు వివరించిన సురేఖ - కాసేపట్లో మీనాక్షి నటరాజన్తో సమావేశం
Minister Surekha meets Deputy CM Bhatti Vikramarka (Eenadu)
Published : October 16, 2025 at 4:27 PM IST
Minister Surekha meets Deputy CM Bhatti Vikramarka : డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్కతో మంత్రి సురేఖ, ఆమె కుమార్తె సుష్మిత ప్రజాభవన్లో భేటీ అయ్యారు. బుధవారం రాత్రి నుంచి జరిగిన పరిణామాలు వివరించిన మంత్రి సురేఖ, కాసేపట్లో మీనాక్షి నటరాజన్ను కలవనున్నారు.
