22 ఏ అంశంపై చర్చకు సిద్ధంగా ఉన్నాం: శ్రీధర్ బాబు
22ఏపై విచారణ జరిపించాలని అసెంబ్లీలో బీజేపీ సభ్యుల నినాదాలు - 22 ఏ అంశంపై చర్చకు సిద్ధంగా ఉన్నామన్న మంత్రి శ్రీధర్ బాబు - సభ సజావుగా సాగేందుకు సహకరించాలని విజ్ఞప్తి
Published : September 7, 2026 at 1:49 PM IST|
Updated : September 7, 2026 at 2:39 PM IST
Minister Sridhar Babu on 22 A Issue : 22 ఏపై విచారణ జరిపించాలని అసెంబ్లీలో బీజేపీ సభ్యులు నినాదాలు చేశారు. ఈ అంశంపై సిట్టింగ్ జడ్జితో విచారణ జరిపించాలని ప్లకార్డులు ప్రదర్శించారు. భూ దందాపై విచారణ జరిపించాలని బీజేపీ సభ్యుల నినాదాలు చేశారు. దీనిపై మంత్రి శ్రీధర్ బాబు స్పందిస్తూ 22ఏపై స్వల్ప కాలిక చర్చ పెట్టాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వం భావిస్తోందని, 22 ఏ అంశంపై చర్చకు సిద్ధంగా ఉన్నామని తెలిపారు. బీజేపీ సభ్యులు కూర్చోవాలన్న స్పీకర్, సభ సజావుగా సాగేందుకు సహకరించాలని ఆ పార్టీ సభ్యులను కోరారు. బీఏసీలో నిర్ణయం తీసుకుని 22ఏపై చర్చిద్దామని తెలిపారు.
సభ సజావుగా సాగేందుకు సహకరించాలి : బీఏసీ సమావేశంలో 22 ఏ అంశాన్ని మొదటి ప్రాధాన్యతగా తీసుకుంటామని మంత్రి శ్రీధర్ బాబు అన్నారు. 22 ఏపై స్వల్ప కాలిక చర్చకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సిద్ధమని హామీ ఇచ్చారు. నియమ నిబంధనలకు అనుగణంగా బీఏసీ సమావేశంలో నిర్ణయం తీసుకుంటామని బీజేపీ ఎమ్మెల్యేలకు చెప్పారు. ప్రతిపక్షాలు చర్చకు సహకరించాలని కోరారు. మంత్రి శ్రీధర్ బాబు, స్పీకర్ సర్దిచెప్పినా బీజేపీ ఎమ్మెల్యేలు వినకుండా 22ఏపై సిట్టింగ్ జడ్జితో విచారణ జరిపించాలని నినాదాలు చేశారు. రాజకీయాల కోసం సభను అడ్డుకోవడం సరైంది కాదని శ్రీధర్ బాబు విమర్శించారు. సభ సజావుగా సాగేందుకు సహకరించాలని బీజేపీ ఎమ్మెల్యేలను కోరారు.
"22 ఏపై స్వల్ప కాలిక చర్చ పెట్టాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. బీఏసీ సమావేశంలో 22 ఏ అంశాన్ని మొదటి ప్రాధాన్యతగా తీసుకుంటాం. నియమ నిబంధనలకు అనుగణంగా బీఏసీ సమావేశంలో నిర్ణయం తీసుకుంటాం. రాజకీయాల కోసం సభను అడ్డుకోవడం సరైంది కాదు. సభ సజావుగా సాగేందుకు బీజేపీ సభ్యులు సహకరించాలి" - శ్రీధర్ బాబు, మంత్రి
అయితే శ్రీధర్ బాబు విజ్ఞప్తిని బీజేపీ సభ్యలు పట్టించుకోలేదు. పదేపదే ఆయన కోరినా 22ఏ పై తక్షణమే చర్చ జరిగాలని పట్టుపట్టారు. దీంతో సభలో గందరగోళం చెలరేగింది. ఓ దశలో స్పీకర్ సభను వాయిదా వేశారు. సభ తిరిగి ప్రారంభమైన తరువాత కూడా బీజేపీ సభ్యులు తమ ఆందోళనను కొనసాగించారు.
అసలు రాష్ట్రంలో 22ఏ సమస్య ఎందుకొచ్చింది? - అధికారులను ఆరా తీసిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
భూములు దోచుకోవడానికే 22ఏ తీసుకువచ్చారు : కేంద్రమంత్రి కిషన్ రెడ్డి