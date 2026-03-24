అందరి సహకారంతో హైదరాబాద్ను అద్భుత నగరంగా తీర్చిదిద్దుదాం : మంత్రి శ్రీధర్ బాబు
హైదరాబాద్ నగర అభివృద్ధి, ప్రాజెక్టుల అమలుపై అసెంబ్లీలో సుదీర్ఘ చర్చ - బీఆర్ఎస్ సభ్యుల ప్రశ్నకు మంత్రి శ్రీధర్ బాబు సమాధానం - మూసీ విషయంలో బీఆర్ఎస్ రాజకీయం చేస్తోందని విమర్శ
Published : March 24, 2026 at 2:41 PM IST
Discussion on Hyderabad Development : హైదరాబాద్ నగర అభివృద్ధి, ట్రాఫిక్ సమస్యలు, ప్రాజెక్టుల అమలు అంశాలపై శాసనసభలో సుదీర్ఘ చర్చ జరిగింది. ప్రశ్నోత్తరాల సమయంలో బీఆర్ఎస్ సభ్యుల ప్రశ్నకు ముఖ్యమంత్రి తరపున మంత్రి శ్రీధర్ బాబు సమాధానం ఇచ్చారు. హైదరాబాద్ నగరాన్ని అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దేందుకు అందరి సహకారంతో కృషి చేస్తామని పేర్కొన్నారు. మూసీ విషయంలో బీఆర్ఎస్ రాజకీయం చేస్తోందని అన్నారు. రూ.16 వేల కోట్లతో నగరంలో పనులు చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. హైదరాబాద్ అభివృద్ధిపై ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం వహిస్తోందని విమర్శించిన బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు రెండేళ్లలో కేవలం రూ.122 కోట్లు ఖర్చు చేస్తే పనులు ఎప్పుడు పూర్తవుతాయని ప్రశ్నించారు.
భవిష్యత్ అవసరాలకు అనుగుణంగా ప్రణాళికలు : రాజధాని నగర అభివృద్ధి, ప్రాజెక్టుల అమలు అంశాలపై రాష్ట్ర శాసనసభలో సుదీర్ఘ చర్చ జరిగింది. దీనిలో సభ్యుల ప్రశ్నకు మంత్రి శ్రీధర్ బాబు సమాధానం ఇచ్చారు. హెచ్-సిటీ కింద రూ.7,032 కోట్ల అంచనాతో 26 పనులతో పాటు రూ.1,500 కోట్లతో 49 లింక్ రోడ్లు, రూ.7,406 కోట్లతో మూడు ఎలివేటెడ్ కారిడార్లకు ఆమోదం ఇచ్చినట్టు వెల్లడించారు. రెండేళ్లలో రూ.122 కోట్లు ఖర్చు చేశామన్నారు. 2026-27లో రూ.2250 కోట్లు ఖర్చు చేస్తామని స్పష్టం చేశారు. నగరంలో ట్రాఫిక్ సమస్యలను దృష్టిలో పెట్టుకుని భవిష్యత్ అవసరాలకు అనుగుణంగా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నామని అన్నారు.
బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేల విమర్శలు : అయితే బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు ప్రభుత్వంపై తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. హైదరాబాద్ నగరంపై ప్రభుత్వానికి ఇంత నిర్లక్ష్యం ఎందుకని ప్రశ్నించారు. బీఆర్ఎస్ హయాంలో ఎస్ఆర్డీపీ ద్వారా ట్రాఫిక్ను 30 నుంచి 40 శాతం వరకు తగ్గించామని ఎమ్మెల్యే కేపీ వివేకానంద గౌడ్ పేర్కొన్నారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రూ.16 వేల కోట్ల పనులు ప్రారంభించి, 26 నెలల్లో కేవలం రూ.120 కోట్లు మాత్రమే ఖర్చు చేయడం ఏమిటని ప్రశ్నించారు.
ట్రాఫిక్ సమస్య పరిష్కారంపై దృష్టి సారించాల్సిన అవసరం ఉందన్న ఎమ్మెల్యే సుధీర్ రెడ్డి మూసీపై ఈస్ట్-వెస్ట్ కారిడార్ అభివృద్ధి చేస్తే రద్దీ తగ్గుతుందని సూచించారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చేస్తున్న ఖర్చు చూస్తే పనులు తమ మనవళ్లు చూస్తారేమోనని విమర్శించారు. నగరంలో రోడ్లు దారుణంగా తయారయ్యాయని ముఠా గోపాల్ తెలిపారు. పాత పనులను రద్దు చేసి కొత్త టెండర్ల పేరుతో ఆలస్యం చేస్తున్నారని సబితా ఇంద్రారెడ్డి తెలిపారు.
ప్రోటోకాల్ పాటించడం లేదు : బీఆర్ఎస్ హయాంలో చేపట్టిన పనులను కాంగ్రెస్ తమవిగా చెప్పుకుంటోందని తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ విమర్శించారు. అభివృద్ధి నిధులు ఇవ్వడం లేదని, ప్రోటోకాల్ పాటించడం లేదని అన్నారు. జవహర్ నగర్ డంప్ యార్డ్ సమస్యను ప్రస్తావించిన మల్లారెడ్డి ఆ ప్రాంతానికి ప్రత్యేక ప్యాకేజీ ఇవ్వాలని కోరారు. నగరంలో అభివృద్ధి పనులు స్తబ్దుగా ఉన్నాయని, ముఖ్యమంత్రి అధికారిక కార్యక్రమంలో ఎన్నికల్లో ఓటమి పాలైన వారి పేర్లు ఎలా పెడతారని ప్రశ్నించారు.
అవసరానికి అనుగుణంగా మార్పులు : గత ప్రభుత్వం ప్రారంభించిన పనులను ఎక్కడా ఆపలేదని మంత్రి శ్రీధర్ బాబు అన్నారు. అవసరానికి అనుగుణంగా కొన్ని మార్పులు మాత్రమే చేశామని తెలిపారు. ఉప్పల్ ఎలివేటెడ్ కారిడార్ పనులు త్వరలో వేగవంతం అవుతాయని చెప్పారు. హైదరాబాద్ వేగంగా విస్తరిస్తోందని, భవిష్యత్ ట్రాఫిక్ అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఫ్యూచర్ సిటీ అభివృద్ధి చేస్తున్నామని తెలిపారు. మూసీ అభివృద్ధి విషయంలో బీఆర్ఎస్ రాజకీయాలు చేస్తోందని విమర్శించారు. బీఆర్ఎస్ హయాంలో ప్రోటోకాల్ ఉల్లంఘనలు చాలా జరిగాయని పేర్కొన్నారు.
వచ్చే ఎన్నికల నాటికి గణనీయమైన పురోగతి : కేంద్రం తెలంగాణకు మరిన్ని నిధులు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేసిన మంత్రి, రాష్ట్రంలోని కేంద్ర మంత్రులు, బీజేపీ ఎంపీలు ప్రయత్నాలు చేయాలని కోరారు. ఎమ్మెల్యేలతో త్వరలో సమావేశం ఏర్పాటు చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు. వచ్చే ఎన్నికల నాటికి గణనీయమైన పురోగతి చూపిస్తామని అందరమూ కలిసి హైదరాబాద్ను అద్భుత నగరంగా తీర్చిదిద్దుదామని మంత్రి శ్రీధర్ బాబు తెలిపారు.
"హైదరాబాద్లో పనుల కోసం 2026-27లో 2250 కోట్లు ఖర్చు చేస్తాం. మనవళ్ల వరకు చూడాల్సిన అవసరం లేదు వచ్చే ఎన్నికల నాటికి గణనీయమైన పురోగతి సాధిస్తాం. మూసీ విషయంలో మంచి ఆలోచనతో ఉన్నప్పటికీ బీఆర్ఎస్ రాజకీయం చేస్తోంది. హైదరాబాద్ భారీగా వలసలు కొనసాగుతున్నాయి. ట్రాఫిక్ సమస్యపై పెద్ద ఎత్తున దృష్టి సారిస్తున్నాం. అందులో భాగంగా ఫ్యూచర్ సిటీ అభివృద్ధి చేస్తున్నాం." - శ్రీధర్ బాబు, శాశనసభ వ్యవహార శాఖ మంత్రి
