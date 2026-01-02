జీహెచ్ఎంసీ వార్డుల విభజనలో సమస్యలుంటే పరిష్కరిస్తాం : మంత్రి శ్రీధర్బాబు
శాసనసభలో పురపాలక, జీహెచ్ఎంసీ చట్ట సవరణ బిల్లులు ప్రవేశపెట్టిన మంత్రి శ్రీధర్బాబు - ప్రజలకు మెరుగైన సేవలు అందించేందుకే గ్రేటర్లో మున్సిపాలిటీల విలీనం చేశాం - వార్డుల విభజనలో సమస్యలుంటే పరిష్కరిస్తామన్న శ్రీధర్బాబు
Published : January 2, 2026 at 7:42 PM IST
Minister Sridhar Babu on GHMC Expansion : మున్సిపల్ పరిపాలన వ్యవస్థను పటిష్టం చేసే దిశగా ముందుకు వెళ్తున్నామని మంత్రి శ్రీధర్బాబు తెలిపారు. అసెంబ్లీలో పురపాలక, జీహెచ్ఎంసీ చట్టసవరణ బిల్లుపై జరిగిన చర్చలో ఆయన మాట్లాడారు. ప్రజలకు మెరుగైన సేవలు అందించేందుకే గ్రేటర్లో మున్సిపాలిటీలను విలీనం చేశామన్నారు. హైదరాబాద్ను మళ్లీ ఎన్ని కార్పొరేషన్లుగా విభజిస్తామో నిర్ణయించలేదన్న ఆయన అందరి అభిప్రాయాలను తీసుకుని ముందుకెళ్తామని తెలిపారు. జీహెచ్ఎంసీలో పౌరులకు మెరుగైన సేవలు అందించేందుకు ప్రణాళికను రూపొందించామన్నారు.
మూడు కార్పొరేషన్లుగా గ్రేటర్ హైదరాబాద్ : గ్రేటర్ హైదరాబాద్ను 3 కార్పొరేషన్లుగా విభజించాలని ప్రాథమికంగా అనుకుంటున్నామని శ్రీధర్ బాబు వెల్లడించారు. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ 174 పాయింట్లు ఉందన్న ఆయన నగరంలో గాలి నాణ్యత మున్ముందు మరింత పడిపోకూడదని భావిస్తున్నామన్నారు. కాలుష్యం నియంత్రణకే నగరంలోని పరిశ్రమలను ఓఆర్ఆర్ అవతలకు తరలించే ప్రక్రియ చేపట్టామని తెలిపారు. హైదరాబాద్లో మొత్తం ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు మాత్రమే తిరిగేలా చూస్తామని శ్రీధర్ బాబు అన్నారు. హైదరాబాద్ను 360 డిగ్రీలు కవర్ చేసేలా మెట్రో విస్తరణ చేపట్టాలని నిర్ణయించామన్నారు. అనుమతులు, నిర్వహణలో సమస్యలు రావొద్దనే మెట్రో రైలు ప్రాజెక్టును ప్రభుత్వం టేకోవర్ చేస్తోందని శ్రీధర్బాబు వివరించారు. జీహెచ్ఎంసీ వార్డుల విభజనలో సమస్యలుంటే పరిష్కరిస్తామని ఆయన వెల్లడించారు.
వార్డుల విభజనలో సమస్యలుంటే పరిష్కరిస్తాం : జీహెచ్ఎంసీ వార్డుల విభజనలో సమస్యలుంటే పరిష్కరిస్తామని మంత్రి శ్రీధర్బాబు తెలిపారు. 8 మంది జోనల్ కమిషనర్లను నియమించామన్నారు. హైదరాబాద్ పరిపాలన కోసం ప్రత్యేకంగా ఇద్దరు ఐఏఎస్ అధికారులను నియమించామని తెలిపారు. గత ప్రభుత్వం సిబ్బందిని నియమించకుండానే జిల్లాలను 33కు పెంచిందన్నారు. బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ హయంలో 33 కలెక్టరేట్లను నిర్మించింది గానీ వాటిలో సిబ్బంది లేరని దుయ్యబట్టారు. తమ ప్రభుత్వం రాగానే టీజీపీఎస్సీ ద్వారా కలెక్టరేట్లలో సిబ్బంది నియమించామని శ్రీధర్బాబు గుర్తుచేశారు. కేంద్రంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వం ఉపాధి హామీ పథకానికి తూట్లు పొడించిందని విమర్శించారు. ఉపాధి హామీ పథకానికి మహాత్మాగాంధీ పేరు ఉంటే అది కూడా తొలగించారన్నారు.
ఓఆర్ఆర్ వరకు కోర్ అర్బన్ రీజియన్ వృద్ధికి జీహెచ్ఎంసీ బిల్లు దోహదం చేస్తుందని శ్రీధర్బాబు తెలిపారు. కోర్ అర్బన్ రీజియన్ వృద్ధికి ప్రధాన ఇంజిన్, కీలక ఆర్థిక జోన్గా ప్రభుత్వం గుర్తించిందన్నారు. రాష్ట్ర స్థూల ఉత్పత్తికి జీఎస్డీపీలో గణనీయ వాటా అందిస్తోందని వివరించారు. సమగ్ర పాలన కోసం 28 పట్టణ స్థానిక సంస్థల విలీనానికి ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకున్నట్లుగా చెప్పారు. హైదరాబాద్ భౌగోళిక హద్దుల నిర్ణయానికి శాసనసభకు హక్కుల కోసం చట్ట సవరణ చేసినట్లుగా వివరించారు.
"ఎన్ని కొత్త కార్పొరేషన్లు ఏర్పాటు చేయబోతున్నారు అని సభ్యులు అడిగారు. పూర్తిస్థాయిలో రిపోర్ట్ ఏర్పాటు చేసుకుని ఎన్నికార్పొరేషన్లు పెట్టబోతున్నాం అనేదానిపై నిర్ణయం వచ్చిన తర్వాత అందరికీ తెలియజేస్తాం. చాలా మందికి ఏం అభిప్రాయముందంటే మొత్తం(పురపాలికలు) తీసుకువచ్చి గ్రేటర్ హైదరాబాద్లో కలిపారు, ఒకటే పెద్ద బాడీ ఉంటుందని, అందులో ఎవరికీ ఏం నిర్ణయక అధికారం ఉండదనే అభిప్రాయం ఉంది. కానీ ఈ రోజు గ్రేటర్ హైదరాబాద్ యాక్ట్కు సంబంధించి దాంట్లో విలీనం చేయడం జరుగుతుంది. దీంట్లో రెండు కార్పొరేషన్లు చేయాలా? మూడు కార్పొరేషన్లు చేయాలనే దానిపై మీ అందరి అభిప్రాయాలు తీసుకుంటాం. దానికి అనుగుణంగా ముందుకు వెళతాం.హైదరాబాద్ను 360 డిగ్రీలు కవర్ చేసేలా మెట్రో విస్తరణ చేపట్టాలని నిర్ణయించాం"- శ్రీధర్బాబు, మంత్రి
విస్తరణకు అనుగుణంగా సిబ్బందిని పెంచుకోవాలి : మరోవైపు ఇదే అంశంపై ఎమ్మెల్యే అక్బరుద్దీన్ మాట్లాడారు. హైదరాబాద్లో చాలా నిర్మాణాలు అక్రమంగా వెలిశాయన్నారు. జీహెచ్ఎంసీ వార్డుల పెంపు, విస్తరణకు అనగుణంగా సిబ్బందిని నియమించుకోవాలని సూచించారు. సరిపడా సిబ్బంది ఉంటేనే అన్నింటిపై సరైన పర్యవేక్షణ ఉంటుందని అక్బరుద్దీన్ అన్నారు. హైదరాబాద్లో డివిజన్లకు సరిపడా పారిశుద్ధ్య సిబ్బంది లేరని ప్రస్తావించారు.
