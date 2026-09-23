'ఇంటి ముంగిటకే మీ సేవ సర్వీసులు' - ప్రారంభించిన మంత్రి శ్రీధర్బాబు
ఇంటి ముంగిటకే మీసేవ సర్వీసులు పేరిట డోర్ డెలివరీ సర్వీసెస్కు తెలంగాణ ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టింది. మీసేవ పోర్టల్ ద్వారా స్లాట్ను బుక్ చేసుకున్నట్లయితే ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంటి వద్దకే వస్తారు.
Published : September 23, 2026 at 4:36 PM IST
Mee Seva Doorstep MeeSeva Services : ఇంటి ముంగిటకే మీ సేవ సర్వీసులు పేరిట మీ సేవ డోర్ డెలివరీ సర్వీసెస్కు ఐటీ శాఖ మంత్రి శ్రీధర్బాబు శ్రీకారం చుట్టారు. హైదరాబాద్ ఆర్టీసీ కల్యాణ మండలంలో మంత్రి దీనికి సంబంధించిన పోర్టర్ను లాంఛనంగా ప్రారంభించారు. 1100 టోల్ ప్రీ నంబర్కు ఫోన్ చేసినా లేదా మీసేవ పోర్టల్ ద్వారా స్లాట్ను బుక్ చేసుకున్నట్లయితే మీ సేవ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంటి వద్దకే వస్తారని పేర్కొన్నారు.
రాష్ట్రంలోని ఇతర ప్రాంతాలకు విస్తరిస్తాం
ఇంటి వద్దనే జనన లేదా మరణ ధృవీకరణ పత్రాలు, ఆదాయ, కుల, నివాస సర్టిఫికెట్లు, ఈసీ కాపీలు, పోలీసు శాఖ సేవలు, ఐజీఆర్ఎస్ రిజిస్ట్రేషన్లు ఇలా మీ సేవ ద్వారా అందించే అన్ని ముఖ్యమైన పౌర సేవల డెలివరీ చేస్తారని మంత్రి వివరించారు. ఇందుకోసం 70 మందికి పైగా మీ సేవ ఏజెంట్లు, మీ సేవ వీఎల్ఈలకు ప్రత్యేక శిక్షణ ఇచ్చామన్నారు. తొలి దశలో క్యూర్ ప్రాంతాల్లో పైలట్ ప్రాజెక్ట్ చేపట్టామని, రాబోయే రోజుల్లో రాష్ట్రంలోని ఇతర ప్రాంతాలకు విస్తరిస్తామని మంత్రి వివరించారు.
ఇక నుంచి మ్యారేజ్, ల్యాండ్ మార్కెట్ వాల్యూ సర్టిఫికేట్లు మీ సేవలోనే!