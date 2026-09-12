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హైదరాబాద్‌ను బ్లూ సిటీ, గ్రీన్‌ సిటీగా తీర్చిదిద్దడమే లక్ష్యం : శ్రీధర్​ బాబు

హైదరాబాద్​కు సంబంధించిన క్యూర్​-2026 బిల్లును మంత్రి శ్రీధర్​ బాబు శాసనసభలో ప్రవేశపెట్టారు. రాబోయే 30 ఏళ్ల అవసరాల దృష్ట్యా మరింత సమర్థంగా పాలన కోసం క్యూర్‌ చట్టం తీసుకువస్తున్నామని స్పష్టం చేశారు.

CURE Bill 2026
శాసన సభలో మంత్రి శ్రీధర్​ బాబు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 12, 2026 at 12:57 PM IST

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CURE Bill 2026 Introduced in The Assembly : కోర్ అర్బన్ రీజియన్ ఇంటిగ్రేటెడ్ గవర్నెన్స్ బిల్లు-2026ను మంత్రి శ్రీధర్‌బాబు శాసన సభలో ప్రవేశపెట్టారు. హైదరాబాద్‌ను బ్లూ సిటీ, గ్రీన్‌ సిటీగా తీర్చిదిద్దడమే లక్ష్యంగా బిల్లు తెచ్చినట్లు ఆయన స్పష్టం చేశారు. రాబోయే 30 ఏళ్ల అవసరాల దృష్ట్యా క్యూర్ చట్టంలో మార్పులకు శ్రీకారం చుట్టినట్లు తెలిపారు. హైదరాబాద్‌ను ప్రపంచ స్థాయి నగరాలతో పోటీపడే విధంగా చేయాలనే ఉద్దేశంతో మూసీ పునరుజ్జీవం చేపట్టామని తెలిపారు. బెంగుళూరు, ముంబై, దిల్లీ మాదిరిగా హైదరాబాద్‌ మహా నగరపాలిక సంస్థ చట్టంలో సెక్షన్లు తగ్గించే ప్రణాళిక చేస్తున్నామని వివరించారు.

హైదరాబాద్‌ వైభవాన్ని కాపాడుకుంటూ

హైదరాబాద్‌ విస్తరణ పెద్ద ఎత్తున జరుగుతోందని, రాబోయే 30 ఏళ్ల అవసరాల దృష్ట్యా మరింత సమర్థంగా పాలన కోసం క్యూర్‌ చట్టం తీసుకువచ్చినట్లు మంత్రి శ్రీధర్‌ బాబు తెలిపారు. హైదరాబాద్‌ గత వైభవాన్ని కాపాడుకుంటూ భవిష్యత్‌ అవసరాలకు అనుగుణంగా సిద్ధం చేయాలని అన్నారు. తెలంగాణ రైజింగ్‌-2047 పాలసీ రూపొందించుకుని ముందుకెళ్తున్నామని వివరించారు.

ప్రపంచ నగరాలతో పోటీ

2034 నాటికి ట్రిలియన్‌, 2047 నాటికి 3 ట్రిలియన్‌ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థగా తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని తీర్చిదిద్దాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుని ముందుకు వెళుతున్నట్లు మంత్రి శ్రీధర్​ బాబు తెలిపారు. లక్ష్య సాధనకు హైదరాబాద్‌ మరింత అధునాతనంగా అంతర్జాతీయ స్థాయికి చేరాలని అన్నారు. ప్రపంచ నగరాలతో పోటీపడే స్థాయికి హైదరాబాద్‌ ఎదగాలన్నారు. పెద్దఎత్తున పెట్టుబడులు ఆకర్షించే స్థాయికి మనం ఎదగాలని పేర్కొన్నారు. క్యూర్‌, ప్యూర్‌, రేర్‌ నినాదంతో రాష్ట్ర అభివృద్ధికి చర్యలున్నాయని గుర్తు చేశారు.

ఆర్థిక వ్యవస్థలో క్యూర్‌ పాత్ర

'క్యూర్‌' తెలంగాణ ఆర్థిక ప్రగతికి అత్యంత కీలక ప్రాంతమని, రాష్ట్ర విస్తీర్ణంలో చిన్నదైనా తెలంగాణ ఆర్థిక వ్యవస్థలో క్యూర్‌ పాత్ర పెద్దదని శ్రీధర్‌ బాబు వివరించారు. 2025-26లో తెలంగాణ జీఎస్‌డీపీ రూ.17.82 లక్షల కోట్లకు చేరిందని, క్యూర్‌ పరిధిలో 10.7 శాతం వృద్ధి నమోదైనట్లు తెలిపారు. ఆర్థిక వ్యవస్థ సేవా రంగానికి సంబంధించి 68.6 శాతం వృద్ధి నమోదైందని అన్నారు. సేవా రంగం, పెట్టుబడులు, ఉపాధికి ప్రధాన కేంద్రంగా హైదరాబాద్‌ ఉందని అన్నారు. క్యూర్‌ పరిధి హైదరాబాద్‌, రంగారెడ్డి, మేడ్చల్‌ జిల్లాలు ఆర్థిక ఉత్పత్తిలో తొలి 3 స్థానాల్లో ఉన్నాయన్నారు. క్యూర్‌ ప్రాంతంలో పరిపాలన వ్యవస్థను భవిష్యత్‌ అవసరాల మేరకు పునర్నిర్మించాలన్నారు.

ట్రై కార్పొరేషన్లుగా జీహెచ్‌ఎంసీ

హైదరాబాద్​లో రవాణా కోసం కాంప్రిహెన్సివ్ మొబిలిటీ ప్లాన్ చేశామని శ్రీధర్​ బాబు తెలిపారు. రాబోయే 30 ఏళ్ల అవసరాల దృష్ట్యా క్యూర్ చట్టం పని చేస్తుందని అన్నారు. మూసీ పునరుజ్జీవం తొలి దశకు రూ.7,345.12 కోట్లతో అనుమతులు తీసుకున్నట్లు వివరించారు. 20 టీఎంసీల గోదావరి జలాలు తీసుకువచ్చేందుకు చర్యలు చేపడుతున్నట్లు తెలిపారు. జీహెచ్‌ఎంసీని ట్రై కార్పొరేషన్లుగా విభజించుకున్నామని, అన్ని సంస్థలు సమన్వయంతో పని చేసేలా చట్టబద్ధ వ్యవస్థగా ఏర్పాటు చేస్తున్నామన్నారు.

సీఎం అధ్యక్షతన క్యూర్ అత్యున్నత పాలక మండలి ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. మహానగరపాలిక చట్టంలో సెక్షన్లు తగ్గించే ప్రణాళిక చేస్తున్నామన్నారు. మురుగునీటిని శుద్ధి చేసి పునర్వినియోగం చేసే దిశగా యోచన చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. చెట్ల పెంపకం, కాలుష్య నివారణకు వాడాలనే ప్రభుత్వ ఆలోచనలు ఉన్నాయని, హైదరాబాద్‌ను బ్లూ సిటీ, గ్రీన్‌ సిటీగా తీర్చిదిద్దడమే తమ లక్ష్యమని మంత్రి స్పష్టం చేశారు.

ఒకే నగరం, ఒకే పరిపాలన - హైదరాబాద్​కు క్యూర్-2026 చట్టం

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TAGGED:

MINISTER SRIDHAR BABU
CURE BILL 2026
LEGISLATIVE ASSEMBLY
CORE URBAN REGION BILL
CURE BILL 2026

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