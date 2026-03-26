దావోస్ ఒప్పందాలతో రూ.2.19 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు తెచ్చాం : మంత్రి శ్రీధర్బాబు
దావోస్ పెట్టుబడులపై అసెంబ్లీలో మంత్రి శ్రీధర్బాబు సమాధానం - పెట్టుబడుల ఒప్పందాలపై శ్వేతపత్రం విడుదల చేస్తామని ప్రకటన - రూ.2.19 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు వచ్చినట్లు వెల్లడి
Published : March 26, 2026 at 2:44 PM IST
Minister Sridhar Babu on Davos Investments : దావోస్ పెట్టుబడులు, ఎంవోయూలపై విపక్షాల విమర్శలకు అసెంబ్లీలో ఐటీ శాఖ మంత్రి శ్రీధర్ బాబు తీవ్రంగా స్పందించారు. రాష్ట్రానికి పెట్టుబడులు తీసుకొస్తుంటే ఓర్వలేక విపక్షాలు విష ప్రచారం చేస్తున్నాయని మండిపడ్డారు. స్వార్థ రాజకీయాల కోసం చేస్తున్న ఈ తప్పుడు ప్రచారం రాష్ట్ర అభివృద్ధికి మంచిది కాదని హితవు పలికారు.
ఐసోలేషన్లో ఉంటే పెట్టుబడులు రావు : తన శాఖల్లో పూర్తి పారదర్శకతకు కట్టుబడి ఉన్నానని శ్రీధర్ బాబు తెలిపారు. ఇప్పుడే కాదు, భవిష్యత్తులో కూడా ఇదే విధానాన్ని కొనసాగిస్తానని చెప్పారు. ఎంవోయూలు, పెట్టుబడులు, కంపెనీలపై వైట్ పేపర్ విడుదలకు సిద్ధమని, అవసరమైతే షార్ట్ డిస్కషన్కు కూడా వెనుకడుగు వేయబోమని స్పష్టం చేశారు. దావోస్ పర్యటనలపై జరుగుతున్న దుష్ప్రచారాన్ని ఖండించిన మంత్రి శ్రీధర్ బాబు వరల్డ్ ఎకానమిక్ ఫోరం వంటి వేదికలు రాష్ట్రానికి పెట్టుబడులు ఆకర్షించడంలో కీలకమని వివరించారు. ప్రపంచంతో అనుసంధానం లేకుండా ఐసోలేషన్లో ఉంటే పెట్టుబడులు రావని, పరిశ్రమలకు అనుకూల వాతావరణం, ప్రభుత్వ ప్రోత్సాహకాలు వివరించినప్పుడే పారిశ్రామికవేత్తలు ముందుకొస్తారని అన్నారు.
తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారు : ఎంవోయూలు కుదుర్చుకోవడం మాత్రమే కాకుండా, అవి గ్రౌండింగ్ కావడానికి సమయం పడుతుందని శ్రీధర్ బాబు తెలిపారు. ఈ విషయంపై అవగాహన లేకుండా కొందరు సభ్యులు తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారని విమర్శించారు. అయితే ప్రతి ఎంవోయూను భూమిపై అమలు చేయడానికి ప్రభుత్వం చిత్తశుద్ధితో కృషి చేస్తోందని, తమ నిబద్ధతపై ఎలాంటి సందేహం అవసరం లేదని స్పష్టం చేశారు. టైర్-2, టైర్-3 పట్టణాల్లో పారిశ్రామికాభివృద్ధికి ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి సారించామని మంత్రి చెప్పారు. పదేళ్ల తర్వాత ఎంఎస్ఎంఈ పాలసీ తెచ్చిన ఘనత తమ ప్రభుత్వానిదేనని అన్నారు. ‘టీ-ఫైబర్’ ద్వారా లాస్ట్ మైల్ కనెక్టివిటీని దేశానికి ఆదర్శంగా నిలిపామని, రాష్ట్రంలోని రైతు వేదికలు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు ఇంటర్నెట్ సౌకర్యం కల్పించామని వివరించారు.
68,150 మందికి ప్రత్యక్ష ఉద్యోగాలు వచ్చాయి : రాష్ట్రానికి మొత్తం రూ.2.19 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు వచ్చాయని మంత్రి శ్రీధర్ బాబు వెల్లడించారు. దావోస్ పర్యటనల్లో ప్రభుత్వం 44 ఎంవోయూలు కుదుర్చుకోగా, వీటి ద్వారా 68,150 మందికి ప్రత్యక్ష ఉద్యోగాలు లభించాయని అన్నారు. 2024 దావోస్లో 18 ఎంవోయూల ద్వారా రూ.40,232 కోట్ల పెట్టుబడులు, 2025 దావోస్లో 26 ఎంవోయూల ద్వారా రూ.1,78,950 కోట్ల పెట్టుబడులు వచ్చినట్లు వివరించారు. రూ.81,800 కోట్ల పెట్టుబడులతో 6 కంపెనీలకు భూములు కేటాయించగా, దీనివల్ల ప్రభుత్వానికి రూ.1,540 కోట్ల ఆదాయం సమకూరిందని చెప్పారు. మరో 3 కంపెనీలకు రూ.30 వేల కోట్ల పెట్టుబడుల కోసం భూములను గుర్తించినట్లు వెల్లడించారు. నిజామాబాద్ ఐటీ టవర్లో 11 కంపెనీలు కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తుండగా, 681 సీట్ల సామర్థ్యం కలిగిన ఈ టవర్లో ప్రస్తుతం 276 మంది ఉద్యోగులు పని చేస్తున్నారని తెలిపారు.
"పెట్టుబడి ప్రకటనల కింద 68,150 మందికి ఉపాధి లభించటానికి సంకల్పిస్తాయి. వైట్ పేపర్ ద్వారా రాష్ట్రానికి ఎన్ని పెట్టుబడులు వచ్చాయి, ఎన్ని రాలేదు, ఎన్ని పక్కన పెట్టారు. అసత్య ప్రచారాలు చేశారు. అన్నీ ఇస్తాం. రాష్ట్రంలో త్వరలోనే స్పాంజ్ ఐరన్ ఫ్యాక్టరీ ప్రారంభం కాబోతుంది. ముఖ్యమంత్రి చొరవ వల్ల కేంద్రమంత్రి కుమారస్వామి వచ్చి దీనిపై వివరాలు చెబుతారు. టీ-ఫైబర్ ద్వారా లాస్ట్ మైల్ కనెక్టివిటీని దేశానికి ఆదర్శంగా నిలిపాం. ఇప్పుడు అన్నీ రాష్ట్రాల్లో ఈ విధానం చేయబోతున్నారు. తెలంగాణలోని రైతు వేదికలు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు ఇంటర్నెట్ సౌకర్యం అందిస్తున్నాం" -దుద్దిళ్ల శ్రీధర్ బాబు, ఐటీ శాఖ మంత్రి
