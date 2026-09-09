మూడో రోజు అసెంబ్లీ సమావేశాలు - నేడు సభ ముందుకు పంచాయతీ రాజ్ సవరణ బిల్లు
ఇవాళ మూడో రోజు కొనసాగనున్న అసెంబ్లీ వర్షాకాల సమావేశాలు - పంచాయతీరాజ్ సవరణ బిల్లును ప్రవేశపెట్టనున్న మంత్రి సీతక్క - శనివారం కూడా శాసనసభ సమావేశాలు కొనసాగుతాయని తెలిపిన సభ్యులు
Published : September 9, 2026 at 7:43 AM IST
Telangana Assembly Session 2026 : మూడో రోజు అసెంబ్లీ సమావేశాలు ఇవాళ ఉదయం 10 గంటలకు ప్రారంభం కానున్నాయి. ప్రశ్నోత్తరాలతో సభ మొదలవుతుంది. అనంతరం పంచాయతీరాజ్ సవరణ చట్టానికి సంబంధించిన కీలక బిల్లును మంత్రి సీతక్క సభలో ప్రవేశపెట్టనున్నారు. తెలంగాణ పంచాయతీరాజ్ నాలుగో సవరణ బిల్లు-2026పై సభలో చర్చ జరగనుంది. గ్రామీణపాలన, పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థకు సంబంధించిన అంశాల నేపథ్యంలో ఈ బిల్లుపై అధికార, విపక్షాల మధ్య చర్చ కొనసాగనుంది. స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్పై అనుచిత వ్యాఖ్యల వ్యవహారంపై మొదటి రెండు రోజులు చర్చలు జరిగాయి. దీంతో శనివారం కూడా శాసనసభ సమావేశాలు కొనసాగనున్నాయని సభ్యులు తెలిపారు. శాసనసభలో చర్చ ముగిసినప్పటికీ ఇవాళ మండలిలో వాడీవేడిగా చర్చలు జరిగే అవకాశాలున్నాయి.
గవర్నర్ను కలవనున్న బీఆర్ఎస్ నేతలు : గవర్నర్ను బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు ఇవాళ మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు కలవనున్నారు. బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ నేతృత్వంలో ఎమ్మెల్యేల బృందం లోక్భవన్కు వెళ్లి గవర్నర్ను కలవనుంది. మహిళ శాసనసభ్యులపై పోలీసుల అనుచిత ప్రవర్తన, శాంతి భద్రతలు, ఇతర అంశాలపై గవర్నర్కు ఫిర్యాదు చేయనున్నారు. తాజా పరిణామాలను ఆయన దృష్టికి తీసుకెళ్లనున్నారు.
అధికార, ప్రతిపక్ష విమర్శల మధ్య సభ : శాసనసభ, మండలి సమావేశాల మొదటి రెండు రోజులు ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. స్పీకర్పై బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ తాతా మధు చేసిన వ్యాఖ్యలపై సభ లోపల, బయటా కూడా వివాదం కొనసాగింది. అధికార, ప్రతిపక్షాల పరస్పర విమర్శల మధ్య సమావేశాలు జరిగాయి. ఇరువర్గాల మధ్య మాటలయుద్ధం నెలకొంది. ఒకరిపై ఒకరు పరస్పరం విమర్శలు చేసుకున్నారు.
తమ మహిళా ఎమ్మెల్యేలు సబితా ఇంద్రారెడ్డి, సునీతా లక్ష్మారెడ్డిలను అవమానించిన పోలీసులపై ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోలేదని బీఆర్ఎస్ శాసనసభాపక్ష ఉపనేత టి.హరీశ్రావు నిన్న ఆరోపించారు. ఇదే అంశంపై మాట్లాడుతున్న హరీశ్ను స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్కుమార్ అడ్డుకున్నారు. మహిళా సభ్యులపై తమకు గౌరవం ఉందని, సోమవారం జరిగిన ఘటనపై విచారణకు ఆదేశించామని, రిపోర్టు వచ్చాక బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకుంటామని సభాపతి తెలిపారు. హరీశ్రావు మళ్లీ ఆ మహిళా ఎమ్మెల్యేల అంశాన్నే ప్రస్తావించడంతో సభాపతి అసహనం వ్యక్తంచేశారు. ‘బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ అన్నది మీ తల్లిని కాదు, నా తల్లిని నాకు ఆవేశం ఉండాలి. మీకెందుకు ఆవేశం’ అని ప్రశ్నించారు. కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్, బీజేపీ ఎమ్మెల్యేల వాగ్వాదాల నడుమ సభ వాయిదా పడింది.
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