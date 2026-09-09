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బీఆర్‌ఎస్‌ సభ్యులే తాకుకుంటూ వచ్చారు : సీతక్క

అసెంబ్లీ వద్ద ఘటనపై వీడియో విడుదల చేసిన మంత్రి సీతక్క - బీఆర్ఎస్​ ఎమ్మెల్యేలు వ్యవహరించిన తీరుపై ఆగ్రహం - కోవా లక్ష్మీ, సబితా ఇంద్రారెడ్డిపై ఆ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలే అనుచితంగా వ్యవహరించారని ఆరోపణ

Minister Seethakka
మీడియా ప్రతినిధులతో మంత్రి సీతక్క చిట్​చాట్ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 9, 2026 at 1:59 PM IST

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Updated : September 9, 2026 at 2:41 PM IST

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Minister Seethakka Fire on BRS MLA : బీఆర్‌ఎస్‌ ఎమ్మెల్యేలు సొంత పార్టీ మహిళా ఎమ్మెల్యేల పట్ల అనుచితంగా, అసభ్యంగా ప్రవర్తించారని మంత్రి సీతక్క ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఇందుకు సంబంధించి అసెంబ్లీ గేటు వద్ద జరిగిన ఘటనపై వీడియోను మంత్రి విడుదల చేశారు. మీడియా ప్రతినిధులతో ఇష్టాగోష్టిగా సీతక్క మాట్లాడారు.

బీఆర్‌ఎస్‌ ఎమ్మెల్యేల కీచకపర్వం : బీఆర్‌ఎస్‌ మహిళా ఎమ్మెల్యేలు సబితా ఇంద్రారెడ్డి, కోవా లక్ష్మీ, సునీతా లక్ష్మారెడ్డిలను వెనక నుంచి ఎమ్మెల్యేలు సుధీర్ రెడ్డి, గంగుల కమలాకర్ తోసేశారని ఆరోపించారు. దీంతో గంగుల కమలాకర్ మహిళా ఎమ్మెల్యేలను వెనకనుంచి నెట్టుకుంటూ ముందుకు వచ్చారని తెలిపారు. ఇద్దరు మహిళా ఎమ్మెల్యేల మధ్యలోకి బీఆర్ఎస్‌ ఎమ్మెల్యే తాకుకుంటూ వచ్చారని, అలా చొరబడాల్సిన అవసరం ఏముందని నిలదీశారు. కోవా లక్ష్మీ, సబితా ఇంద్రారెడ్డిపై ఆ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలే అనుచితంగా వ్యవహరించారని ఆరోపించారు. నవీన్ రెడ్డి నెట్టుకుంటూ పోయినప్పుడు ఆ మహిళా ఎమ్మెల్యేలు అయ్యో అని అరిచారని వెల్లడించారు. మహిళా ఎమ్మెల్యేలను వెనక నుంచి తోసిన సుధీర్‌రెడ్డి, గంగుల కమలాకర్​లది కీచకపర్వమని ధ్వజమెత్తారు.

మంత్రి సీతక్క విడుదల చేసిన వీడియో (ETV Bharat)

స్పీకర్​ను కలిసేందుకు టైం ఇవ్వడం లేదు : మరోవైపు హోంమంత్రిగా ఉన్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి బాధ్యత వహించి క్షమాపణ చెప్పాలని బీఆర్​ఎస్​ మహిళ ఎమ్మెల్యేలు సబిత, సునీత, కోవా లక్ష్మి డిమాండ్​ చేశారు. తాతా మధు గురించి విచారణ చేసిన సీఎంకు తమ గురించి పట్టింపు లేదా? అని ప్రశ్నించారు. కేసీఆర్ చావు కోరిన ఎమ్మెల్యేపై ఎందుకు చర్యలు తీసుకోవట్లేదని నిలదీశారు. శాంతిభద్రతలు కాపాడాల్సిన ముఖ్యమంత్రే దెబ్బతినేలా వ్యవహరిస్తున్నారని విమర్శించారు. స్పీకర్‌ను కలిసి బాధ చెప్పుకుంటామంటే సమయం ఇవ్వట్లేదని చెప్పారు. ఎమ్మెల్యేలకే గౌరవం లేకపోతే సాధారణ మహిళల పరిస్థితి ఏమిటని ప్రశ్నించారు. మంత్రి సీతక్క డ్రామాలు అని ఎలా అంటారని మహిళా ఎమ్మెల్యేలు నిలదీశారు. సమస్యలపై సమాధానం చెప్పలేక ఇవన్నీ చేస్తున్నారని విమర్శించారు. కేసీఆర్ ఇంటిపైకి వెళ్లడానికి ముఖ్యమంత్రే కారణమని బీఆర్​ఎస్ మహిళా సభ్యులు ఆరోపించారు.

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Last Updated : September 9, 2026 at 2:41 PM IST

TAGGED:

MINISTER SEETHAKKA
మంత్రి సీతక్క
MINISTER SEETHAKKA RELEASES VIDEO
MINISTER SEETHAKKA FIRE ON BRS MLA

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