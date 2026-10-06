డిసెంబర్ నాటికి మరో 2700 హెల్త్ క్లినిక్లు: మంత్రి సత్యకుమార్
Village Health Clinic Buildings: 267 విలేజ్ హెల్త్ క్లినిక్ల భవనాలు మంత్రి సత్యకుమార్ వర్చువల్గా ప్రారంభించారు. జనార్దనపురంలో హెల్త్ క్లీనిక్ భవనాన్ని ఆరంభించారు. వచ్చే మార్చి నాటికి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 4,000పైగా పూర్తిచేయనున్నట్లు తెలిపారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 6, 2026 at 6:45 PM IST|
Updated : October 6, 2026 at 7:04 PM IST
Village Health Clinic Buildings : గ్రామీణ, గిరిజన ప్రాంతాల ప్రజలకు నాణ్యమైన వైద్య సేవలను చేరువ చేయడమే లక్ష్యంగా రాష్ట్రంలో ఆరోగ్య మౌలిక వసతులను వేగంగా అభివృద్ధి చేస్తున్నట్లు వైద్యారోగ్యశాఖ మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్ తెలిపారు. డిసెంబర్ నాటికి రాష్ట్రంలో మరో 2,700 గ్రామీణ ఆరోగ్య కేంద్రాలను పూర్తి చేసి అందుబాటులోకి తెస్తామన్నారు. కృష్ణా జిల్లా నందివాడ మండలం జనార్దనపురంలో విలేజ్ హెల్త్ క్లినిక్ ఆయుష్మాన్ ఆరోగ్య మందిర్ భవనాన్ని మంగళవారం ఆయన మంత్రి ప్రారంభించారు. ఇప్పటికే గ్రామీణ, గిరిజన ప్రాంతాల్లో సేవలందిస్తున్న 267 హెల్త్ క్లినిక్లకు రూ.103.6 కోట్లతో నిర్మించిన శాశ్వత భవనాలను వర్చువల్గా మంత్రి ప్రారంభించారు.
వచ్చే మార్చి నాటికి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 4 వేలకు ఆయుష్మాన్ ఆరోగ్య మందిరాల నిర్మాణాలను పూర్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నామని మంత్రి సత్యకుమార్ తెలిపారు. ఇందుకోసం వివిధ పథకాల కింద రూ.1,128 కోట్లు కేటాయించినట్లు చెప్పారు. జాతీయ ఆరోగ్య మిషన్ ద్వారా ఒక్కో కేంద్రానికి రూ.36 లక్షల వరకు, ఆయుష్మాన్ భారత్ ఆరోగ్య మౌలిక వసతుల పథకం కింద మరో 700 కేంద్రాలకు ఒక్కో దానికి రూ.55 లక్షల చొప్పున కేటాయిస్తున్నట్లు వివరించారు.
14 రకాల పరీక్షలు - 105 రకాల మందులు: ప్రతి కేంద్రంలో 14 రకాల వైద్య పరీక్షలు, 105 రకాల మందులు, 71 రకాల వైద్య పరికరాలు అందుబాటులో ఉంటాయని మంత్రి తెలిపారు. బీపీ, మధుమేహం, మాతా శిశు ఆరోగ్యం, కంటి, వృద్ధుల ఆరోగ్యంతోపాటు అంటువ్యాధులను ముందుగానే గుర్తించేలా పరీక్షలు నిర్వహిస్తామన్నారు. అవసరమైన వారిని ఉన్నత వైద్య సేవలకు పంపడంతోపాటు టెలీమెడిసిన్ ద్వారా నిపుణుల సలహాలు అందిస్తామని చెప్పారు.
‘సంజీవని’తో డిజిటల్ ఆరోగ్య రికార్డు: ప్రతి వ్యక్తి ఆరోగ్య వివరాలను డిజిటల్గా నమోదు చేసే ‘సంజీవని’ విధానాన్ని అమలు చేస్తున్నట్లు మంత్రి తెలిపారు. ప్రత్యేక ఆరోగ్య గుర్తింపు సంఖ్య కేటాయించి వైద్య పరీక్షలు, మందులు, వైద్యుల సలహాలు, ఆసుపత్రుల్లో పొందిన చికిత్స వివరాలను భద్రపరుస్తామన్నారు. దాదాపు 2,500 మంది సమన్వయకర్తల ద్వారా దూర వైద్యం, వైద్యుల సలహాలు, ఆసుపత్రి అపాయింట్మెంట్లను అనుసంధానం చేస్తామని చెప్పారు. జనవరి 1 నుంచి సేవలను ప్రారంభించేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు.
"24 జిల్లాల్లో 267 గ్రామీణ ఆరోగ్య కేంద్రాలను వర్చువల్గా ఏకకాలంలో ప్రారంభించాం. డిసెంబర్ నాటికి రాష్ట్రంలో మరో 2700 హెల్త్ క్లినిక్లు పూర్తి చేస్తాం. వచ్చే మార్చి నాటికి 4,000 వేలకు పైగా భవనాలను పూర్తి చేస్తాం. ఒక్కో భవనం నిర్మాణానికి రూ.36 లక్షలు ఖర్చుపెట్టాం. 14 రకాల పరీక్షలు నిర్వహిస్తాం. 105 రకాల మందులు ఉచితంగా అందిస్తాం. 71 రకాల పరికరాలు అందుబాటులో ఉంటాయి" - సత్యకుమార్, మంత్రి
930 మొబైల్ ఆరోగ్య కేంద్రాలు: మారుమూల గ్రామాలకు వైద్య సేవలను తీసుకెళ్లేందుకు 930 మొబైల్ ఆరోగ్య కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు సత్యకుమార్ తెలిపారు. ఒక్కో వాహనంలో 41 రకాల పరీక్షలు నిర్వహించే సదుపాయంతోపాటు సుమారు రూ.10 లక్షల విలువైన ఆటో అనలైజర్ ఉంటుందన్నారు. ప్రతి ఆరు నెలలకు ఒకసారి గ్రామాలను సందర్శించి పరీక్షలు నిర్వహించేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు చెప్పారు. సాధారణంగా రూ.3,000-రూ.5,000 వరకు ఖర్చయ్యే కొన్ని పరీక్షలను ఉచితంగా అందించనున్నట్లు వెల్లడించారు. కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యేలు వెనిగండ్ల రాము, కృష్ణప్రసాద్, యార్లగడ్డ వెంకటరావు, పలువురు కూటమి నేతలు, వైద్య,ఆరోగ్య శాఖ, జిల్లా ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు.
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