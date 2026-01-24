పీపీపీ విధానంలో మెడికల్ కాలేజీలు నడపడం అందరికీ ఆమోదయోగ్యం: మంత్రి సత్యకుమార్
మంగళగిరి ఎయిమ్స్ 8వ వార్షికోత్సవంలో పాల్గొన్న మంత్రి సత్యకుమార్ - కొందరు దురుద్దేశంతో పీపీపీ విధానంపై విషప్రచారం చేస్తున్నారన్న మంత్రి
Minister Satya Kumar Speech in Guntur AIIMS 8th Anniversary: జమ్మూ, బిహార్ తరహాలో రాష్ట్రానికి మరో ఎయిమ్స్ కావాలని కేంద్రాన్ని కోరగా, ఆ రాష్ట్రాలతో పోల్చుకుంటే ఏపీ అభివృద్ధిలో ముందంజలో ఉందని దానికి బదులు మరో మంచి పథకం వర్తింప చేస్తామని కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి జేపీ నడ్డా హామీ ఇచ్చారని రాష్ట్ర వైద్యారోగ్య శాఖ మంత్రి సత్యకుమార్ చెప్పారు. గుంటూరు జిల్లా మంగళగిరి ఎయిమ్స్ 8వ వార్షికోత్సవంలో రాష్ట్ర వైద్య, ఆరోగ్యశాఖ మంత్రి సత్య కుమార్ పాల్గొన్నారు. 2020 బ్యాచ్ టాపర్స్గా నిలిచిన ముగ్గురు విద్యార్థులకు మంత్రి మెడల్స్ ప్రదానం చేశారు.
దురుద్దేశంతో విషప్రచారం: నరేంద్ర మోదీ ప్రధానమంత్రి అయిన తర్వాత ప్రతి రాష్ట్రానికి ఒక ఏయిమ్స్ కేటాయించారని మంత్రి సత్యకుమార్ చెప్పారు. పీపీపీ విధానంలో వైద్య కళాశాలలు నడపడం అందరికీ ఆమోదయోగ్యంగా ఉందని మంత్రి సత్యకుమార్ అన్నారు. కొందరు కావాలనే దురుద్దేశంతోనే దీనిపై తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారన్నారు. పీపీపీ విధానం వల్ల వైద్యవిద్య అభ్యసించాలనుకునే పేద విద్యార్థులకు ఎలాంటి అవరోధాలు కలగడం లేదని మంత్రి స్పష్టం చేశారు. పీపీపీ విధానంతో మెడికల్ కళాశాలలు నడపడం ద్వారా ఎన్నో ప్రయోజనాలున్నాయని మంత్రి అన్నారు. తప్పుడు ప్రచారాలు చేసేవాళ్లు ఇప్పటికైనా తమ వైఖరి మార్చుకోకపోతే వారే నష్టపోవాల్సి వస్తుందని మంత్రి హితవు పలికారు.
ఎయిమ్స్కు మరో మరో 10 ఎకరాల భూమి: తమ హయాంలో ఏయిమ్స్ ఆస్పత్రిలో కనీసం మంచి నీళ్ల సదుపాయం ఇవ్వలేని గత ప్రభుత్వం నాయకులు, అప్పుడు కోమాలో ఉండి ఇప్పుడు విష ప్రచారం చేస్తున్నారని మంత్రి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. గత ప్రభుత్వ హయాంలో జరిగిన విద్వంసాన్ని కూటమి ప్రభుత్వ సరిచేస్తూ వస్తుందని ఆయన అన్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన నెల రోజుల్లోనే కనీస అవసరాలైన తాగునీటి సమస్యను తీర్చామని మంత్రి గుర్తు చేశారు. అత్యాధునిక ట్రామా కేర్ నిర్మాణానికి అవసరమైన మరో 10 ఎకరాల భూమిని ఏయిమ్స్కు ఇచ్చేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామన్నారు.
తాను చూసిన అత్యంత మెరుగైన ఆస్పత్రుల్లో మంగళగిరి ఎయిమ్స్ ముందువరుసలో ఉంటుని ఆయన అన్నారు. ఇక్కడ వైద్య విద్యనభ్యసిస్తున్న మంచి అవకాశమని విద్యార్థులతో ఆయన అన్నారు. వైద్యులు అందరూ నిబద్దతలో, క్రమశిక్షణతో రోగులను పరీక్షించాలని మంత్రి అన్నారు.
రాష్ట్రానికే తలమానికం: మంగళగిరి ఎయిమ్స్ 7 ఏళ్ల కిందట రాజధాని ప్రాంతంలో ఏర్పాటైన ఈ కేంద్ర సంస్థ రాష్ట్రానికే తలమానికంగా ఉంది. ఈ ఆసుపత్రికి వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వేలాది మంది వస్తారు. ప్రతిష్ఠాత్మక కేంద్ర సంస్థ కావడం వల్ల ఏపీతో పాటు తెలంగాణలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచీ రోజుకు దాదాపుగా 3,000 మంది రోగులు వస్తున్నట్లు సంబంధిత అధికారులు తెలుపుతున్నారు.
