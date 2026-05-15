ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో తొలగించిన రోగి కాలును ఎత్తుకెళ్లిన కుక్క - మంత్రి సత్యకుమార్ సీరియస్

విజయవాడ జీజీహెచ్ ఘటనపై మంత్రి సత్యకుమార్ ఆగ్రహం - బాధ్యులపై శాఖాపరంగా చర్యలు తీసుకోవాలని డీఎంఈకి ఆదేశాలు - ప్రభుత్వ ఆస్పత్రుల్లో కుక్కల సంచారం లేకుండా చూడాలని ఆదేశం

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 15, 2026 at 6:42 PM IST

Minister Satya Kumar Serious on GGH Incident: విజయవాడ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో శస్త్ర చికిత్స అనంతరం తొలగించిన కాలి భాగాన్ని కుక్క నోటకరిచి తీసుకెళ్లిన ఘటనపై వైద్య ఆరోగ్యశాఖ మంత్రి సత్యకుమార్‌ యాదవ్‌ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. బాధ్యులపై శాఖాపరంగా చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. రోగులను ఆందోళనకు గురి చేసిన ఈ ఘటనపై విచారణ జరిపి విధి నిర్వహణలో నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించిన శానిటేషన్, సెక్యూరిటీ, పర్యవేక్షణ అధికారులపై శాఖాపరంగా చర్యలు తీసుకోవాలని డైరెక్టర్ ఆఫ్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ డాక్టర్ రాధికారెడ్డికి సూచించారు.

కొత్త ప్రభుత్వాసుపత్రిలో ఇన్‌ఫెక్షన్‌ సోకిన ఓ రోగికి శస్త్రచికిత్స అనంతరం బుధవారం (13-05-2026) కాలి భాగాన్ని తొలగించారు. దీన్ని తరలించేందుకు ఓ సంచిలో వేసి దాన్ని ఆసుపత్రి మొదటి అంతస్తులో ఉంచారు. ఇంతలో మొదటి అంతస్తు వరకు వచ్చిన కుక్క ఆ కాలిని నోట కరుచుకుని బయటకు పరుగులు తీసింది. దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలు సామాజిక మాద్యమాల్లో వైరల్‌ కావడం మీడియాలోనూ ఈ ఉదంతం వెలుగు చూడడంతో మంత్రి సత్యకుమార్‌ సంబంధిత అధికారులను వివరణ కోరారు. తొలగించిన శరీర బాగాలను బయోవేస్టులో భాగంగా తరలించేందుకు సేఫ్‌ వాహనం, మున్సిపల్‌ కార్పొరేషన్‌ వాహనాలు మూడు రోజులకు ఓసారి ఆసుపత్రికి వస్తుండడంతో- ఈ సంచిని మొదటి అంతస్తులోని వ్యర్ధాల గదిలో ఉంచినట్లు తెలుసుకున్నారు.

కుక్క మొదటి అంతస్తు వరకు ఎలా వచ్చిందని మంత్రి సత్యకుమార్ ప్రశ్నించారు. కుక్క తొలగించిన కాలి భాగాన్ని నోట కరుచుకుని బయట తిరిగిన ఘటనలో ఉద్యోగుల బాధ్యతారాహిత్యం ఉందని మంత్రి సత్యకుమార్‌యాదవ్‌ అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ ఘటనపై లోతుగా విచారణ జరిపి, నివేదిక పంపాలని స్పష్టం చేశారు. ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా చూడాలని, ఆసుపత్రుల సూపరింటెండెంట్లంతా అప్రమత్తం కావాలని ఆదేశించారు. ఆసుపత్రుల్లో కుక్కల సంచారం లేకుండా చూడాలని, మున్సిపల్ అధికారులతో సమన్వయం చేసుకోవాలని మంత్రి పేర్కొన్నారు.

ఇదీ జరిగింది: విజయవాడ కొత్త ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో వైద్యులు ఓ రోగికి శస్త్రచికిత్స చేసి కాలును తొలగించారు. దాన్ని తరలించేందుకు ఓ సంచిలో వేసి ఆసుపత్రి మొదటి అంతస్తులో ఉంచారు. ఇంతలో మొదటి అంతస్తు వరకు వచ్చిన ఓ కుక్క ఆ కాలిని నోట కరుచుకుని బయటకు పరుగులు తీసింది. సేఫ్ వాహనం, మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ వాహనాలు మూడు రోజులకొకసారి వస్తుండటంతో ఆ సంచిని మొదటి అంతస్తులో ఉన్న వ్యర్థాల గదిలో ఉంచారు. అందులోకి వెళ్లిన శునకం ఆ సంచిలోని కాలును నోటితో పెట్టుకొని ఆసుపత్రి బయటకు పరుగులు తీసింది. తర్వాత దాన్ని పీక్కుని కొంతభాగం తినేసింది. అనంతరం సిబ్బంది అప్రమత్తమై కుక్కను వెంబడించి దూరంగా వదిలేసిన కాలి భాగాన్ని తీసి భద్రపరిచారని తెలుస్తోంది. సెక్యూరిటీ సిబ్బంది నిర్లక్ష్యమే ఇందుకు కారణమని ఆసుపత్రి అధికారులు గుర్తించారు.

