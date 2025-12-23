పీపీపీపై కోటి సంతకాలు నిజమైతే నిర్ణయాన్ని పునఃసమీక్షిస్తాం: మంత్రి సత్యకుమార్
పీపీపీ విధానంపై వైఎస్ జగన్ వ్యాఖ్యలపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన మంత్రి - పీపీపీ విధానంపై కోటి సంతకాలు చేశామనేది అవాస్తమన్న సత్యకుమార్, ఒకవేళ ఆత్మలు, ప్రేతాత్మలేమైనా సంతకాలు పెట్టాయానని ఎద్దేవా
Minister Satyakumar Fires on YS Jagan: వైద్య కళాశాలల్లో పీపీపీ విధానంపై వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు అవగాహన లేమితో మాట్లాడుతున్నారని రాష్ట్ర వైద్యారోగ్య శాఖ మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్ ఆరోపించారు. వైఎస్సార్సీపీ నేతలు పీపీపీ విధానంపై కోటి సంతకాలు చేశామంటున్నారనీ, అయితే రాష్ట్రంలో ఏ వర్గం ప్రజలు కూడా సంతకాలు చేయలేదన్నది వాస్తవమని ఈ సందర్భంగా మంత్రి స్పష్టం చేశారు.
సంకుచిత మనస్తత్వం వీడాలన్న మంత్రి: ఒకవేళ ఆత్మలు, ప్రేతాత్మలు రాష్ట్రంలో సంతకాలు పెట్టాయా అనే అనుమానం కలుగుతోందని మంత్రి సత్యకుమార్ ఎద్దేవా చేశారు. మెడికల్ కళాశాలల్లో సెల్ఫ్ ఫైనాన్స్ విధానం తెచ్చింది వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం కాదా? అంటూ మంత్రి ప్రశ్నించారు. వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి తెచ్చిన ఆరోగ్యశ్రీ పథకాన్ని చంద్రబాబు రద్దు చేయలేదని గుర్తు చేశారు. మంచిని మంచిగా చూడాలనీ, వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు సంకుచిత మనస్తత్వం వీడాలని పిలుపునిచ్చారు.
వసతిగృహ భవనం ప్రారంభం: విజయవాడ సిద్ధార్థ మెడికల్ కళాశాలలో బాలికల నూతన వసతిగృహ భవనాన్ని మంత్రి సత్యకుమార్ ప్రారంభించారు. కార్యక్రమంలో ఎంపీ కేశినేని శివనాథ్, ఎమ్మెల్యేలు గద్దె రామ్మోహన్ రావు, యార్లగడ్డ వెంకటరావు, కలెక్టర్ లక్ష్మీషా పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి సత్యకుమార్ మాట్లాడుతూ సభ్యసమాజం తల దించుకునేలా వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు వ్యవహరిస్తున్నారని ధ్వజమెత్తారు.
పాలాభిషేకాలు, రఫ్ఫా రఫ్ఫా అంటూ వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు జంతు బలులు ఇచ్చి రక్తాభిషేకం చేస్తున్నారని చెప్పారు. పీపీపీ విధానంపై కోటి సంతకాలు నిజమైతే తాము నిర్ణయాన్ని పునఃసమీక్షిస్తామని సవాల్ విసిరారు. సుపరిపాలన యాత్రలో 5 లక్షల మందిని అడిగామనీ, ఎవ్వరూ సంతకం పెట్టలేదని చెప్పారని మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్ మరోమారు గుర్తు చేశారు.
పీపీపీ విధానంలో ఎవరైనా టెండర్లు వేస్తే వారిని జైలుకు పంపిస్తామనీ, అదే విధంగా గుత్తేదారులను వైఎస్సార్సీపీ నేతలు బెదిరించడం ప్రజాస్వామ్యంలో ఎక్కడైనా ఉందా? అని రాష్ట్ర సమాచార, గృహనిర్మాణశాఖ మంత్రి కొలుసు పార్ధసారధి ప్రశ్నించారు. ఇలాంటి వాదనకు ఎక్కడైనా స్థానం ఉంటుందా? అని నిలదీశారు. వైఎస్సార్సీపీ నేతల తీరు ఎంత దుర్మార్గంగా ఉంటోందో ప్రజలంతా ఆలోచించాలని విజయవాడలో నిర్వహించిన మీట్ ది ప్రెస్ కార్యక్రమంలో కోరారు.
వైఎస్సార్సీపీ పై అసహనం వ్యక్తం చేసిన కొలుసు: కేవలం దురుద్దేశ్యం, వ్యక్తిగత భావనతో తన హయాంలో సోలార్ టెండర్లు రద్దు చేసిన మాజీ సీఎం జగన్మోహన్రెడ్డి రాష్ట్రంపై తొమ్మిది వేల కోట్ల రూపాయల నష్టం భారంగా వేశారని విమర్శించారు. జగన్కు ఆ పార్టీకి వ్యక్తిగత స్వార్ధ రాజకీయం తప్పిస్తే రాష్ట్రం ముఖ్యం కాదని ధ్వజమెత్తారు. వైఎస్సార్సీపీ నేతల ఆలోచన లక్ష్యం రాష్ట్రానికి పెట్టుబడులు అడ్డుకోవడంగా కనిపిస్తోందని అన్నారు.
యావత్తు దేశం ఏపీ వైపు చూస్తోందనే భావనతో దురుద్దేశపూర్వకంగా ఆరోపణలు చేస్తున్నారనీ, కానీ కూటమి ప్రభుత్వం వారి ఎత్తుగడలను కొనసాగనీయదని స్పష్టం చేశారు. ఎన్నికల నాటికి ఇప్పుడున్న విద్యుత్తు ఛార్జీలను యూనిట్కు రూపాయి 20 పైసల వరకు తగ్గించాలని సీఎం లక్ష్యంగా నిర్దేశించారని చెప్పారు. వైద్యకళాశాలల నిర్మాణాలు, నిర్వహణను పీపీపీ విధానంలో చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయంపై వైఎస్సార్సీపీ నేతల విమర్శలు శోచనీయమన్నారు.
తన ప్రభుత్వ హయాంలో 8,500 కోట్ల రూపాయల ప్రాజెక్టును పూర్తి చేయలేకపోయారని జగన్పై విరుచుకుపడ్డారు. అంతే కాకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వ ప్రాయోజిత పథకాలైన జలజీవన్ మిషన్, అమృత్ వంటి పథకాలకూ తగినన్ని నిధులు తీసుకురాలేకపోయారని విమర్శించారు.
15 శాతం అదనంగా వైద్య సీట్లు: పీపీపీ అంటే తెలియని తనం, అవగాహన రాహిత్యంతో ప్రభుత్వం ప్రైవేటు పరం చేస్తోందంటూ ప్రజలను తప్పుదోవపట్టించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. పీపీపీ అనేది ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్నదేనని చెప్పారు. దీనివల్ల రాష్ట్ర విద్యార్ధులకు 15 శాతం అదనంగా వైద్య సీట్లు వస్తాయనే కడుపు మంటతోనే విమర్శలు చేస్తున్నారని వైఎస్సార్సీపీకి ఘాటుగా బదులిచ్చారు.
