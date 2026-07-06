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రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బంపరాఫర్ - ఆ దంపతులకు రూ. 5 వేల చొప్పున నగదు పురస్కారం

ముగ్గురు అంతకంటే ఎక్కువ మంది పిల్లలు కలిగిన దంపతులకు నగదు పురస్కారాలు - కాన్పు, కాన్పుకు మధ్య 2 ఏళ్లు ఎడమ పాటించిన దంపతులకూ నగదు పురస్కారాలు

Minister Satya Kumar On Population System in AP
Minister Satya Kumar On Population System in AP (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 6, 2026 at 7:34 PM IST

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Minister Satya Kumar On Population System in AP : కాన్పుల మధ్య తగిన విరామం పాటించడం, అవాంఛిత గర్భధారణలను నివారించడం, కుటుంబ నియంత్రణ సేవలను రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రజలకు చేరువ చేయడమే లక్ష్యంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టనుంది. ప్రపంచ జనాభా దినోత్సవం సందర్భంగా జులై 11 నుంచి 18వ తేదీ వరకు అన్ని జిల్లాల్లో ఈ కార్యక్రమాలు నిర్వహించేందుకు ఏర్పాట్లు చేసినట్లు రాష్ట్ర వైద్య, ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్ తెలిపారు.

ఈ సందర్భంగా ముగ్గురు అంతకంటే ఎక్కువ మంది పిల్లలు కలిగిన దంపతులకు నగదు పురస్కారాన్ని అందచేయనున్నామని మంత్రి సత్యకుమార్ వెల్లడించారు. ప్రతి జిల్లాలో మూడు జంటలకు రూ.5 వేల చొప్పున నగదును అందచేస్తామన్నారు. కాన్పు, కాన్పుకు మధ్య కనీసం రెండేళ్లపాటు ఎడమ పాటించిన దంపతులకు కూడా నగదు పురస్కారాన్ని ఇస్తామని తెలిపారు. ఇలా ప్రతి జిల్లాలో ఆరు జంటలకు పైవిధంగానే రూ.5 వేల చొప్పున నగదు అందచేస్తామని మంత్రి తెలిపారు.

ఎక్కువ మంది ఉంటే లక్కీడిప్ ద్వారా లబ్ధిదారులను ఎంపిక చేస్తామని మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్ వెల్లడించారు. కాన్పు, కాన్పుకు మధ్య కనీసం రెండేళ్లు విరామం పాటిస్తే తల్లీబిడ్డల ఆరోగ్యానికి మంచిదని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు. ఈ విధానాన్ని పాటిస్తే మాతృత్వ మరణాల్లో 30 శాతం, శిశు మరణాల్లో 10 శాతం వరకు తగ్గుతాయని సత్యకుమార్ పేర్కొన్నారు.

పాపులేషన్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ పాలసీ : ఇన్నాళ్లూ కుటుంబ నియంత్రణ శస్త్రచికిత్సలను ప్రోత్సహించిన ప్రభుత్వం, రాష్ట్రంలో జనాభా పరంగా గతి తప్పుతున్న పరిస్థితులతో అప్రమత్తమైంది. నానాటికీ యువత సంఖ్య తగ్గి వృద్ధుల జనాభా పెరుగుతుండటంతో క్షేత్రస్థాయి పరిస్థితులను చక్కదిద్దేందుకు సమాయత్తమవుతోంది. దీంతో ఆగస్టు 15 నుంచి పాపులేషన్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ పాలసీ అమలు చేయాలని భావిస్తోంది.

ఇందులో భాగంగా ప్రతి నెలా నాలుగో శనివారం ‘పిల్లలే సంపద’ గ్రామసభలు నిర్వహిస్తారు. జనాభా సంఖ్యను నియంత్రించడం కంటే ప్రజల ఆరోగ్యం, కుటుంబ భద్రత, జీవన ప్రమాణాల మెరుగుపై దృష్టి పెడితే ఆరోగ్యాంధ్ర సాకారమవుతుందని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ఈ దిశగా కీలక ప్రణాళికలతో ఆరోగ్యాంధ్ర పాపులేషన్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ పాలసీ అమలుకు సిద్ధమవుతోంది. ఇందుకోసం రూ.782.25 కోట్ల నిధులతో ప్రణాళికలను పట్టాలెక్కించనుంది.

నియంత్రణకు స్వస్తి : జనాభా నియంత్రణ విధానాలకు స్వస్తి పలికి, జనాభా సంరక్షణ దిశగా దృష్టి సారించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. పీ4 మోడల్‌లో హక్కుల ఆధారిత విధానం తెచ్చి, కుటుంబాల హక్కులను గౌరవిస్తూ సమగ్ర జనాభా సంక్షేమాన్ని ప్రోత్సహించనుంది. పిల్లల పెంపకానికి ఎక్కువ ఖర్చవుతుందని ప్రణాళిక విభాగం సర్వేలో వెల్లడించిన 53.7% ప్రజల సమస్యలను తగ్గించడంపై దృష్టి సారించనుంది.

సంక్షేమం, అభివృద్ధి ప్రణాళికలివీ :

  • మొత్తం సంతానోత్పత్తి రేటు (టీఎఫ్‌ఆర్‌) 2.1కి పెంచడం లక్ష్యం
  • ఏటా 50 వేల జంటలకు ఉచితంగా ఐవీఎఫ్‌ సౌకర్యం కల్పిస్తారు
  • కు.ని. శస్త్రచికిత్సలకు ప్రాధాన్యం తగ్గిస్తారు
  • అందరికీ 100% డిజిటల్‌ ఆరోగ్య సేవలు చేరువ చేస్తారు
  • మహిళా కార్మికశక్తి భాగస్వామ్యాన్ని 25% పెంచేందుకు కృషి చేస్తారు
  • శిశు సంరక్షణ కేంద్రాల ఏర్పాటు, 12 నెలల పాటు తల్లిదండ్రుల ప్రసూతి సెలవుల పైలట్‌ ప్రాజెక్టు అమలు, వర్కింగ్‌ ఉమెన్స్‌ హాస్టళ్ల నిర్మాణం చేపడతారు
  • అన్ని జిల్లాల్లో వృద్ధుల సంరక్షణ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేస్తారు
  • ఇతరులపై ఆధారపడే వారి నిష్పత్తి పెరగకుండా చూస్తారు
  • జీవితకాల నైపుణ్యం లక్ష్యంగా 80% ఉద్యోగ నియామక రేటు సాధించడంపై దృష్టి పెడతారు
  • స్టేట్‌ స్కిల్‌ అబ్జర్వేటరీ ద్వారా ఏటా 10 వేల మంది సంరక్షణ రంగ (కేర్‌ ఎకానమీ) కార్మికులకు శిక్షణ కల్పిస్తారు.

సీఎం పర్యవేక్షణలో స్క్రీనింగ్‌ కమిటీ : పాపులేషన్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ పాలసీని ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకున్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, ప్రాజెక్టు పనితీరును ప్రత్యక్ష పర్యవేక్షణ చేయడంతో పాటు జిల్లాల పర్యటనలకూ సిద్ధమవుతున్నారు.

  • వ్యూహాత్మక పర్యవేక్షణకు సీఎం అధ్యక్షతన అత్యున్నత స్క్రీనింగ్‌ కమిటీ ఏర్పాటు చేస్తారు
  • కీలక శాఖలతో సమన్వయం కోసం ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి అధ్యక్షతన జనాభా స్థిరీకరణ టాస్క్‌ఫోర్స్‌ పనిచేస్తుంది.
  • రాష్ట్ర, జిల్లా, మండల స్థాయిల్లో సమన్వయానికి వైద్య, ఆరోగ్య శాఖ కార్యదర్శి ఆధ్వర్యంలో ఆరోగ్యాంధ్ర జనాభా నిర్వహణ మిషన్‌ కార్యకలాపాలు చేపడుతుంది.
  • ఐటీ శాఖ పరిధిలో డేటా విశ్లేషణ, డ్యాష్‌ బోర్డు నిర్వహణ, సూచనల రూపకల్పన.
  • కలెక్టర్లు ప్రతినెలా జిల్లా స్థాయిలో, తహసీల్దార్లు ప్రతివారం మండల స్థాయిలో సమన్వయ కమిటీ సమావేశాలతో ప్రాజెక్టు సమర్థ అమలుకు చర్యలు తీసుకుంటారు.
  • కీలక శాఖల పర్యవేక్షణలో లక్ష్యాలు చేరుకునేలా ప్రణాళిక అమలు చేస్తారు.
  • పనితీరు ఆధారంగా సచివాలయాలకు ప్రోత్సాహకాలు, ఆరోగ్యాంధ్ర పురస్కారాలు అందజేస్తారు.

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